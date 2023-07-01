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Магнітні бурі 1 липня: що чекає на українців сьогодні

1 липня 2023 04:30
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Інна Буряк
редактор
Магнітні бурі 1 липня: симптоми та наслідки
Жінка страждає на головний біль. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні, 1 липня, на Землі продовжується потужна магнітна буря. Вона триватиме до завтра, 2 липня, після чого сонячна активність знизиться до помірного рівня.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 1 липня

Так, тривала магнітна буря, що почалася 28 червня, сьогодні оцінюється в 4 бали, сонячна активність — середнього рівня.

"Очікується, що у суботу геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із ймовірністю спалаху М-класу та невеликою ймовірністю спалаху Х-класу", — розповіли астросиноптики.

Погода на Сонці на 1 липня:

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 15%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%;
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
  • кількість сонячних плям — 55.
Магнітні бурі 1-3 липня. Фото: Мeteoagent

Як боротися із впливом магнітних бурь

У періоди магнітних бур метеозалежні швидко втомлюються, погано сплять та навіть можуть відчути запаморочення. Крім цього, спостерігається підвищена нервова й емоційна напруженість.

Лікарі рекомендують, щоб вберегтися від впливу магнітної бурі, слід зменшити фізичне та психоемоційне навантаження, більше відпочивати та відмовитися від справ, які потребують надмірних зусиль.

Крім того, слід дотримуватися нормального режиму дня, висипатися (спати не менше 7-8 годин), регулярно та правильно харчуватися, не зловживати кофеїном, не пити алкоголь, більше гуляти та отримувати хороші емоції.

Нагадаємо, що в другий місяць літа 2023 року магнітні бурі знову перевірятимуть людей на міцність. У липні очікується кілька потужних магнітних бур.

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