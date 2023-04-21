Эти знаки Зодиака получат незабываемые выходные 22-23 апреля — астропрогноз

Знаки Зодиака, которые проведут незабываемые выходные. Фото: Новини.LIVE

Иногда Вселенная преподносит совершенно неожиданные подарки и сюрпризы. В эти выходные 22-23 апреля, когда Луна начинает расти, три представителя зодиакального круга получат особое расположение от небесных тел.

По словам астрологов, эти суббота и воскресенье подарят яркие впечатления и неожиданные события для рожденных под знаками Зодиака: Дева, Козерог и Водолей. Они смогут по-настоящему насладиться этим уикендом.

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Дева

Дев, которые находятся в отношениях, ждет настоящая идиллия. Исходящие будут заполнены теплом, взаимопониманием и романтикой. Представителям этого знака Зодиака, которые еще не нашли свою вторую половинку, также стоит приготовиться к романтическим приключениям, интересным поездкам и приятным встречам.

Звезды будут также влиять на финансовые дела, вероятно, что Девы получат неожиданную прибыль в эти выходные 22-23 апреля.

Эти знаки Зодиака получат незабываемые выходные: Дева. Фото: pixabay.com

Козерог

Родившихся под знаком Козерога ждет примирение с близкими, с которыми вы были в ссоре. Звезды советуют соглашаться по приглашению от друзей — встреча обещает быть удачной. Также астрологи не рекомендуют представителям этого знака Зодиака оставаться в одиночестве в эти выходные, ведь так вы пропустите новые знакомства и важные для жизненной перспективы события.

Эти знаки Зодиака получат незабываемые выходные: Козерог. Фото: pixabay.com

Водолей

Некоторые Водолеи в эти апрельские выходные 22-23 апреля предпочтут активный отдых. И сделают они правильное решение. Друзья и близкие будут поддерживать интересные предложения. Звезды советуют Водолеям попробовать в эти субботу и воскресенье что-то совершенно новое, например, заняться рисованием, сходить на занятия по танцам или посетить модную выставку.

Эти знаки Зодиака получат незабываемые выходные: Водолей. Фото: pixabay.com

Напомним, мы писали, какие знаки Зодиака обречены на успех в мае 2023 года. Они настоящие счастливчики последнего месяца весны.

Также мы рассказывали, какие знаки Зодиака имеют высокий уровень интеллекта и самые умные.