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Магический уикенд: какие знаки Зодиака проведут незабываемые выходные

21 апреля 2023 23:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Эти знаки Зодиака получат незабываемые выходные 22-23 апреля — астропрогноз
Знаки Зодиака, которые проведут незабываемые выходные. Фото: Новини.LIVE
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Иногда Вселенная преподносит совершенно неожиданные подарки и сюрпризы. В эти выходные 22-23 апреля, когда Луна начинает расти, три представителя зодиакального круга получат особое расположение от небесных тел.

По словам астрологов, эти суббота и воскресенье подарят яркие впечатления и неожиданные события для рожденных под знаками Зодиака: Дева, Козерог и Водолей. Они смогут по-настоящему насладиться этим уикендом.

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Дева

Дев, которые находятся в отношениях, ждет настоящая идиллия. Исходящие будут заполнены теплом, взаимопониманием и романтикой. Представителям этого знака Зодиака, которые еще не нашли свою вторую половинку, также стоит приготовиться к романтическим приключениям, интересным поездкам и приятным встречам.

Звезды будут также влиять на финансовые дела, вероятно, что Девы получат неожиданную прибыль в эти выходные 22-23 апреля.

 

Эти знаки Зодиака получат незабываемые выходные: Дева
Эти знаки Зодиака получат незабываемые выходные: Дева. Фото: pixabay.com

Козерог

Родившихся под знаком Козерога ждет примирение с близкими, с которыми вы были в ссоре. Звезды советуют соглашаться по приглашению от друзей — встреча обещает быть удачной. Также астрологи не рекомендуют представителям этого знака Зодиака оставаться в одиночестве в эти выходные, ведь так вы пропустите новые знакомства и важные для жизненной перспективы события.

 

Эти знаки Зодиака получат незабываемые выходные: Козерог
Эти знаки Зодиака получат незабываемые выходные: Козерог. Фото: pixabay.com

Водолей

Некоторые Водолеи в эти апрельские выходные 22-23 апреля предпочтут активный отдых. И сделают они правильное решение. Друзья и близкие будут поддерживать интересные предложения. Звезды советуют Водолеям попробовать в эти субботу и воскресенье что-то совершенно новое, например, заняться рисованием, сходить на занятия по танцам или посетить модную выставку.

 

Эти знаки Зодиака получат незабываемые выходные: Водолей
Эти знаки Зодиака получат незабываемые выходные: Водолей. Фото: pixabay.com

Напомним, мы писали, какие знаки Зодиака обречены на успех в мае 2023 года. Они настоящие счастливчики последнего месяца весны.

Также мы рассказывали, какие знаки Зодиака имеют высокий уровень интеллекта и самые умные.

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