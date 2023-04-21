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Магічний вікенд: які знаки Зодіаку проведуть незабутні вихідні

21 квітня 2023 23:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Ці знаки Зодіаку отримають незабутні вихідні 22-23 квітня — астропрогноз
Знаки Зодіаку, які проведуть незабутні вихідні. Фото: Новини.LIVE
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Інколи Всесвіт підносить зовсім несподівані подарунки та сюрпризи. У ці вихідні 22-23 квітня, коли Місяць починає рости, три представники зодіакального кола отримають особливу прихильність від небесних тіл.

Тож, за словами астрологів, ці субота та неділя подарують яскраві враження і несподівані події для народжених під знаками Зодіаку: Діва, Козеріг та Водолій. Вони зможуть по-справжньому насолодитися цим вікендом. 

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Діва

На Дів, які перебувають у стосунках, чекає справжня ідилія. Вихідні будуть наповнені теплом, взаєморозумінням та романтикою. Представникам цього знаку Зодіаку, які ще не знайшли свою другу половинку, також варто приготуватися до романтичних пригод, цікавих поїздок та приємних зустрічей. 

Зірки також матимуть вплив на фінансові справи, ймовірно, що Діви отримають несподіваний прибуток у ці вихідні 22-23 квітня.

 

Ці знаки Зодіаку отримають незабутні вихідні: Діва
Ці знаки Зодіаку отримають незабутні вихідні: Діва. Фото: pixabay.com

Козеріг

Народжених під знаком Козерога чекає примирення з близькими, з якими ви були у сварці. Зірки радять погоджуватися на запрошення від друзів — зустріч обіцяє бути вдалою. Також астрологи не рекомендують представникам цього знаку Зодіаку залишатися на самоті у ці вихідні, адже так ви пропустите нові знайомства та важливі для життєвої перспективи події.

 

Ці знаки Зодіаку отримають незабутні вихідні: Козеріг
Ці знаки Зодіаку отримають незабутні вихідні: Козеріг. Фото: pixabay.com 

Водолій

Деякі Водолії у ці квітневі вихідні 22-23 квітня віддадуть перевагу активному відпочинку. І зроблять вони правильне рішення. Друзі та близькі підтримуватимуть ваші цікаві пропозиції. Зірки радять Водоліям спробувати у ці суботу та неділю щось абсолютно нове, наприклад, зайнятися малюванням, сходити на заняття з танців, або відвідати модну виставку. 

 

Ці знаки Зодіаку отримають незабутні вихідні: Водолій
Ці знаки Зодіаку отримають незабутні вихідні: Водолій. Фото: pixabay.com

Нагадаємо, ми писали, які знаки Зодіаку приречені на успіх у травні 2023 року. Вони справжні щасливчики останнього місяця весни. 

Також ми розповідали, які знаки Зодіаку мають високий рівень інтелекту та є найрозумнішими.

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