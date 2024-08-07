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Магическая зеркальная дата 08.08.2024 — что от нее ждать и как загадать желание

7 августа 2024 09:14
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор
Зеркальная дата 08.08.2024 — чем особенна, что значит, как загадать желание
Магическая зеркальная дата 08.08. Коллаж: Новини.LIVE
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор

Уже в этот четверг нас ждет особая и магическая дата, которая является зеркальной — 08.08.2024. Этот день отмечается мощной энергией, которая будет исходить от трех восьмерок. Астрологи, эзотерики и нумерологи советуют использовать этот период для особых моментов и обязательно загадать желания.

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Что ждать от зеркальной даты 08.08.2024, что нужно сделать в этот четверг и как загадать желание, рассказываем далее в материале.

Что ждать от зеркальной даты 08.08.2024

Как утверждают эзотерики, зеркальная дата, состоящая из трех восьмерок, являет собой мощный символ трансформации, духовного роста.

Поскольку восемь — это число кармы, то три восьмерки в энергиях одного дня — это тройная карма. В этот день каждый получит то, чего заслуживает. Кто-то будет вознагражден доходами, успехом, новыми возможностями, любовью. А кому-то придется отвечать за свои прошлые поступки. Какие события будут происходить и как они повлияют на человека, зависит от его собственных действий и выборов.

А нумерологи уверяют, что 8 августа может стать самым счастливым днем 2024 года. День "трех восьмерок" отлично подойдет для финансовых операций и осуществления различных действий с деньгами. В любви 8 августа удача будет сопровождать активных и инициативных людей.

 

Что ждать от зеркальной даты 08.08.2024
Девушка в космосе. Фото: freepik.com

Как подготовиться к 8 августа

Этот день, конечно, следует начинать и заканчивать исключительно с положительными мыслями. Нельзя допускать токсических, удручающих пессимистических мыслей.

Главная задача на 08.08.2024 — совершить как можно больше добрых поступков, проявлять щедрость, терпение, доброту, помогать ближним.

Астрологи утверждают, что 8 августа появится возможность улучшить свою карму, планета Сатурн отблагодарит тех, кто помогает пожилым людям и животным.

 

Как подготовиться к 8 августа
Планета Сатурна в небе. Фото: shutterstock.com

Что необходимо обязательно сделать 8 августа

В зеркальную дату 08.08.2024 стоит:

  • провести ритуал очищения дома;
  • провести очищение энергетики, запрограммировав свое будущее только на хорошее;
  • записать важнейшие цели на будущее;
  • перечислить восемь ощутимых шагов, которые вы можете предпринять для достижения каждой из этих целей;
  • разбейте каждую цель на конкретные действия, которые можно делать уже сегодня;
  • верьте в силу Космоса, которая поддержит воплощение ваших мечтаний в реальность.

 

Что необходимо обязательно сделать 8 августа
Девушка медитирует на природе. Фото: depositphotos.com

Как загадать желание в зеркальную дату 08.08.2024

Вы можете запланировать загадывание желания в конкретное время или утром в 08:08 или вечером в 20:08. Это будет символично, однако это условие необязательно.

Во время этого особого ритуала постарайтесь уединиться и сосредоточиться на своем желании. Используйте положительные слова в утвердительной форме. К примеру, вместо того, чтобы говорить "Я хочу быть богатым", скажите "Я буду богатым". Не используйте слова "нет" и "нет". Не загадывайте желания, которые могут навредить другим людям.

Ранее мы рассказывали, почему мы видим одинаковые комбинации цифр на часах.

Также советуем воспользоваться лунным календарем дел на август 2024 года, который поможет не упустить самые удачные дни первого месяца лета.

Астрология ритуалы август магия зеркальная дата желание

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