Зеркальная дата 08.08.2024 — чем особенна, что значит, как загадать желание

Магическая зеркальная дата 08.08. Коллаж: Новини.LIVE

Уже в этот четверг нас ждет особая и магическая дата, которая является зеркальной — 08.08.2024. Этот день отмечается мощной энергией, которая будет исходить от трех восьмерок. Астрологи, эзотерики и нумерологи советуют использовать этот период для особых моментов и обязательно загадать желания.

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Что ждать от зеркальной даты 08.08.2024, что нужно сделать в этот четверг и как загадать желание, рассказываем далее в материале.

Что ждать от зеркальной даты 08.08.2024

Как утверждают эзотерики, зеркальная дата, состоящая из трех восьмерок, являет собой мощный символ трансформации, духовного роста.

Поскольку восемь — это число кармы, то три восьмерки в энергиях одного дня — это тройная карма. В этот день каждый получит то, чего заслуживает. Кто-то будет вознагражден доходами, успехом, новыми возможностями, любовью. А кому-то придется отвечать за свои прошлые поступки. Какие события будут происходить и как они повлияют на человека, зависит от его собственных действий и выборов.

А нумерологи уверяют, что 8 августа может стать самым счастливым днем 2024 года. День "трех восьмерок" отлично подойдет для финансовых операций и осуществления различных действий с деньгами. В любви 8 августа удача будет сопровождать активных и инициативных людей.

Девушка в космосе. Фото: freepik.com

Как подготовиться к 8 августа

Этот день, конечно, следует начинать и заканчивать исключительно с положительными мыслями. Нельзя допускать токсических, удручающих пессимистических мыслей.

Главная задача на 08.08.2024 — совершить как можно больше добрых поступков, проявлять щедрость, терпение, доброту, помогать ближним.

Астрологи утверждают, что 8 августа появится возможность улучшить свою карму, планета Сатурн отблагодарит тех, кто помогает пожилым людям и животным.

Планета Сатурна в небе. Фото: shutterstock.com

Что необходимо обязательно сделать 8 августа

В зеркальную дату 08.08.2024 стоит:

провести ритуал очищения дома;

провести очищение энергетики, запрограммировав свое будущее только на хорошее;

записать важнейшие цели на будущее;

перечислить восемь ощутимых шагов, которые вы можете предпринять для достижения каждой из этих целей;

разбейте каждую цель на конкретные действия, которые можно делать уже сегодня;

верьте в силу Космоса, которая поддержит воплощение ваших мечтаний в реальность.

Девушка медитирует на природе. Фото: depositphotos.com

Как загадать желание в зеркальную дату 08.08.2024

Вы можете запланировать загадывание желания в конкретное время или утром в 08:08 или вечером в 20:08. Это будет символично, однако это условие необязательно.

Во время этого особого ритуала постарайтесь уединиться и сосредоточиться на своем желании. Используйте положительные слова в утвердительной форме. К примеру, вместо того, чтобы говорить "Я хочу быть богатым", скажите "Я буду богатым". Не используйте слова "нет" и "нет". Не загадывайте желания, которые могут навредить другим людям.

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