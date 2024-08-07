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Магічна дзеркальна дата 08.08.2024 — що від неї чекати та як загадати бажання

7 серпня 2024 09:14
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор
Дзеркальна дата 08.08.2024 — чим особлива, що означає, як загадати бажання
Магічна дзеркальна дата 08.08. Колаж: Новини.LIVE
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор

Вже у цей четвер на нас чекає особлива та магічна дата, яка є дзеркальною — 08.08.2024. Цей день ознаменується потужною енергією, яка йтиме від трьох вісімок. Тож астрологи, езотерики та нумерологи радять використати цей період для особливих моментів і обов'язково загадати бажання. 

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Що чекати від дзеркальної дати 08.08.2024, що потрібно зробити в цей четвер та як загадати бажання, розповідаємо далі в матеріалі. 

Що чекати від дзеркальної дати 08.08.2024

Як стверджують езотерики, дзеркальна дата, що складається з трьох вісімок, являє собою потужний символ трансформації, духовного зростання. 

Оскільки вісім — це число карми, то три вісімки в енергіях одного дня — це потрійна карма. Цього дня кожен отримає те, на що заслуговує. Хтось буде винагороджений прибутками, успіхом, новими можливостями, коханням. А комусь доведеться відповідати за свої минулі вчинки. Які саме події відбуватимуться і як вони вплинуть на людину, залежить від її власних дій та виборів.

А нумерологи запевняють, 8 серпня може стати найщасливішим днем 2024 року. День "трьох вісімок" чудово підійде для фінансових операцій та здійснення різних дій з грошима. У коханні 8 серпня удача буде супроводжувати активних та ініціативних людей. 

 

Що чекати від дзеркальної дати 08.08.2024
Дівчина у космосі. Фото: freepik.com

Як підготуватися до 8 серпня

Цей день, звичайно, треба розпочинати й закінчувати виключно з позитивними думками. Не можна допускати токсичних, гнітючих песимістичних думок. 

Головне завдання на 08.08.2024 — зробити якнайбільше добрих вчинків, проявляти щедрість, терпіння, доброту, допомагати ближнім. 

Астрологи стверджують, що 8 серпня з'явиться можливість покращити свою карму, планета Сатурн віддячить тим, хто допомагає людям похилого віку та тваринам.

 

Як підготуватися до 8 серпня
Планета Сатурн у небі. Фото: shutterstock.com

Що необхідно обов'язково зробити 8 серпня 

У дзеркальну дату 08.08.2024 варто:

  • провести ритуал очищення оселі;
  • провести очищення енергетики, запрограмувавши своє майбутнє тільки на хороше;
  • записати найважливіші цілі на майбутнє;
  • перерахувати вісім відчутних кроків, які ви можете зробити для досягнення кожної з цих цілей;
  • розбийте кожну мету на конкретні дії, які можна почати робити вже сьогодні; 
  • вірте в силу Космосу, яка підтримає втілення ваших мрій у реальність.

 

Що необхідно обов'язково зробити 8 серпня
Дівчина медитує на природі. Фото: depositphotos.com

Як загадати бажання у дзеркальну дату 08.08.2024

Можете запланувати загадування бажання у конкретний час або зранку о 08:08 або ввечері о 20:08. Це буде символічно, проте умова необов'язкова. 

Під час цього особливого ритуалу постарайтеся усамітнитися та зосередитися на своєму найбільшому бажанні. Використовуйте позитивні слова у стверджувальній формі. Наприклад, замість того, щоб говорити "Я хочу бути багатим", скажіть "Я буду багатим". Не використовуйте слова "ні" і "не". Не загадуйте бажання, які можуть нашкодити іншим людям. 

Раніше ми розповідали, чому ми бачимо однакові комбінації цифр на годиннику.

Також радимо скористатися місячним календарем справ на серпень 2024 року, який допоможе не проґавити найвдаліші дні першого місяця літа.

Астрологія ритуали серпень магія дзеркальна дата бажання

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