Дзеркальна дата 08.08.2024 — чим особлива, що означає, як загадати бажання

Магічна дзеркальна дата 08.08. Колаж: Новини.LIVE

Вже у цей четвер на нас чекає особлива та магічна дата, яка є дзеркальною — 08.08.2024. Цей день ознаменується потужною енергією, яка йтиме від трьох вісімок. Тож астрологи, езотерики та нумерологи радять використати цей період для особливих моментів і обов'язково загадати бажання.

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Що чекати від дзеркальної дати 08.08.2024, що потрібно зробити в цей четвер та як загадати бажання, розповідаємо далі в матеріалі.

Що чекати від дзеркальної дати 08.08.2024

Як стверджують езотерики, дзеркальна дата, що складається з трьох вісімок, являє собою потужний символ трансформації, духовного зростання.

Оскільки вісім — це число карми, то три вісімки в енергіях одного дня — це потрійна карма. Цього дня кожен отримає те, на що заслуговує. Хтось буде винагороджений прибутками, успіхом, новими можливостями, коханням. А комусь доведеться відповідати за свої минулі вчинки. Які саме події відбуватимуться і як вони вплинуть на людину, залежить від її власних дій та виборів.

А нумерологи запевняють, 8 серпня може стати найщасливішим днем 2024 року. День "трьох вісімок" чудово підійде для фінансових операцій та здійснення різних дій з грошима. У коханні 8 серпня удача буде супроводжувати активних та ініціативних людей.

Дівчина у космосі. Фото: freepik.com

Як підготуватися до 8 серпня

Цей день, звичайно, треба розпочинати й закінчувати виключно з позитивними думками. Не можна допускати токсичних, гнітючих песимістичних думок.

Головне завдання на 08.08.2024 — зробити якнайбільше добрих вчинків, проявляти щедрість, терпіння, доброту, допомагати ближнім.

Астрологи стверджують, що 8 серпня з'явиться можливість покращити свою карму, планета Сатурн віддячить тим, хто допомагає людям похилого віку та тваринам.

Планета Сатурн у небі. Фото: shutterstock.com

Що необхідно обов'язково зробити 8 серпня

У дзеркальну дату 08.08.2024 варто:

провести ритуал очищення оселі;

провести очищення енергетики, запрограмувавши своє майбутнє тільки на хороше;

записати найважливіші цілі на майбутнє;

перерахувати вісім відчутних кроків, які ви можете зробити для досягнення кожної з цих цілей;

розбийте кожну мету на конкретні дії, які можна почати робити вже сьогодні;

вірте в силу Космосу, яка підтримає втілення ваших мрій у реальність.

Дівчина медитує на природі. Фото: depositphotos.com

Як загадати бажання у дзеркальну дату 08.08.2024

Можете запланувати загадування бажання у конкретний час або зранку о 08:08 або ввечері о 20:08. Це буде символічно, проте умова необов'язкова.

Під час цього особливого ритуалу постарайтеся усамітнитися та зосередитися на своєму найбільшому бажанні. Використовуйте позитивні слова у стверджувальній формі. Наприклад, замість того, щоб говорити "Я хочу бути багатим", скажіть "Я буду багатим". Не використовуйте слова "ні" і "не". Не загадуйте бажання, які можуть нашкодити іншим людям.

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