Когда магнитные бури в декабре 2023 года — подробный календарь опасных дат

Воздействие магнитных бурь на метеозависимых людей. Фото: Новини.LIVE

В декабре Солнце будет не очень благосклонным к Земле. Его вспышки начнут возмущать наше магнитное поле с первых чисел месяца. Магнитные бури ожидаются настолько мощными, что ощутимыми могут оказаться не только для метеозависимых. Поэтому к этому следует подготовиться и заранее знать все опасные даты, чтобы уберечь свое самочувствие и здоровье.

Новини.LIVE со ссылкой на Meteoagent подготовили детальное расписание магнитных бурь на декабрь 2023 года, которое поможет вовремя подготовиться к самым опасным геомагнитным дням первого месяца зимы.

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В последний месяц года следует готовиться к геоштормам, которые будут влиять на самочувствие и здоровье. Самая мощная магнитная буря ударит уже 1 декабря — она будет составлять 7 баллов и за ней сразу последует вторая — 2 декабря ожидается пятибалльный геошторм.

В этот период люди могут испытывать колебания настроения, апатию, высокую утомляемость, недомогание, головные боли. Следовательно, следует особенно внимательно относиться к своему самочувствию и не забывать об отдыхе.

Следующий солнечный шторм начнется 4 декабря и затянется вплоть до 7 декабря. После ненадолго Солнце даст нашей планете передышку и уже 12 декабря стоит ожидать магнитной бури средней мощности.

Следующий затяжной солнечный шторм ожидается 18 и 19 декабря. И дальше магнитная буря затянется с 21 по 24 декабря. К счастью, Рождество и Новый год, по предварительным прогнозам, мы проведем уже без геоштормов.

Расписание магнитных бурь на декабрь выглядит следующим образом:

1 декабря — K-индекс 7 (мощная магнитная буря);

2 декабря — K-индекс 5 (сильный солнечный шторм);

3 декабря — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 3 (слабый солнечный шторм); 4 декабря — K-индекс 4 (средняя солнечная буря);

5 декабря — K-индекс 5 (сильный солнечный шторм);

6 декабря — K-индекс 4 (средняя солнечная буря);

7 декабря — K-индекс 4 (средняя солнечная буря);

— 8 декабря — K-индекс 2 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 2 (слабый солнечный шторм); 9 декабря — K-индекс 2 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 2 (слабый солнечный шторм); 10 декабря — K-индекс 2 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 2 (слабый солнечный шторм); 11 декабря — K-индекс 2 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 2 (слабый солнечный шторм); 12 декабря — K-индекс 4 (средняя солнечная буря);

13 декабря — K-индекс 1 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 1 (слабый солнечный шторм); 14 декабря — K-индекс 1 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 1 (слабый солнечный шторм); 15 декабря — K-индекс 1 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 1 (слабый солнечный шторм); 16 декабря — K-индекс 1 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 1 (слабый солнечный шторм); 17 декабря — K-индекс 1 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 1 (слабый солнечный шторм); 18 декабря — K-индекс 5 (сильный солнечный шторм);

19 декабря — K-индекс 4 (средняя солнечная буря);

20 декабря — K-индекс 2 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 2 (слабый солнечный шторм); 21 декабря — K-индекс 5 (слабый солнечный шторм);

22 декабря — K-индекс 4 (сильный солнечный шторм);

23 декабря — K-индекс 4 (средняя солнечная буря);

24 декабря — K-индекс 4 (средняя солнечная буря);

25 декабря — K-индекс 2 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 2 (слабый солнечный шторм); 26 декабря — K-индекс 2 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 2 (слабый солнечный шторм); 27 декабря — K-индекс 2 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 2 (слабый солнечный шторм); 28 декабря — K-индекс 2 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 2 (слабый солнечный шторм); 29 декабря — K-индекс 2 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 2 (слабый солнечный шторм); 30 декабря — K-индекс 1 (слабый солнечный шторм);

— K-индекс 1 (слабый солнечный шторм); 31 декабря — K-индекс 3 (слабый солнечный шторм).

Воздействие магнитных бурь на метеозависимых людей. Коллаж: Новини.LIVE

Как магнитные бури влияют на здоровье человека

Давно подмечено, что во время геоштормов люди могут испытывать ухудшение здоровья, негативные эмоции. Причем влияние может быть ощутимым еще за несколько дней до наступления дня "Х" и после того, как магнитная буря прошла.

По наблюдениям медиков, в этот период увеличивается количество инсультов, инфарктов, гипертонических кризов, усиливается мигрень.

Но степень выраженности и характер воздействия магнитных бурь в основном индивидуальны и связаны с психологическим состоянием человека, временем года и склонностью к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Чаще во время магнитных бурь люди могут испытывать следующие неприятные симптомы:

раздражительность;

агрессия;

депрессивные настроения;

повышение тревожности;

апатия;

нарушение концентрации;

сонливость;

бессонница;

общая слабость;

головная боль;

мигрень;

головокружение;

скачки давления;

нарушение сердечного ритма;

ломота в теле;

боль в суставах;

обострение хронических заболеваний.

Плохое самочувствие из-за магнитных бурей. Фото: istockphoto.com

Что делать перед наступлением магнитных бурь

Медики каждый раз подчеркивают, что влиянию геомагнитных колебаний можно противостоять, если вести здоровый образ жизни.

Врачи советуют за 4-5 дней до геошторма снизить физические и психоэмоциональные нагрузки, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

Нежелательно пить много кофе, его следует заменить травяным чаем. Не рекомендуется острая, соленая, вредная пища и алкоголь.

В дни магнитных бурь утром поможет взбодриться небольшая зарядка, контрастный душ, пробежка. Вечером следует за 2 часа до отхода ко сну принять ванну, выпить чашечку травяного чая, почитать книгу.

Также вам может понадобиться лунный календарь дел на декабрь, который расскажет о самых удачных днях и датах, и в какие дни следует соблюдать осторожность и не принимать серьезных решений.