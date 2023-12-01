Коли магнітні бурі у грудні 2023 року — детальний календар небезпечних дат

Вплив магнітних бур на метеозалежних людей. Фото: Новини.LIVE

У грудні Сонце буде не дуже прихильним до Землі. Його спалахи почнуть збурювати наше магнітне поле з перших чисел місяця. Магнітні бурі очікуються настільки потужними, що відчутними можуть стати не тільки для метеозалежних. Тож, до цього слід підготуватися й заздалегідь знати про всі небезпечні дати, щоб вберегти своє самопочуття та здоров'я.

Новини.LIVE з посиланням на Meteoagent підготували детальний розклад магнітних бур на грудень 2023 року, який допоможе вчасно підготуватися до найнебезпечніших геомагнітних днів першого місяця зими.

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В останній місяць року слід бути готовими до геоштормів, які впливатимуть на самопочуття та здоров'я. Найпотужніша магнітна буря вдарить вже 1 грудня — вона складатиме 7 балів і за нею одразу піде друга — 2 грудня очікується п'ятибальний геошторм.

У цей період люди можуть відчувати коливання настрою, апатію, високу втомлюваність, нездужання, головні болі. Тож, варто особливо уважно ставитися до свого самопочуття та не забувати про відпочинок.

Наступний сонячний шторм розпочнеться 4 грудня і затягнеться аж до 7 грудня. Після ненадовго Сонце дасть нашій планеті перепочинок та вже 12 грудня варто очікувати на магнітну бурю середньої потужності.

Наступний затяжний сонячний шторм очікується 18 та 19 грудня. І далі магнітна буря затягнеться з 21 по 24 грудня. На щастя, Різдво та Новий рік, за попередніми прогнозами, ми проведемо вже без геоштормів.

Розклад магнітних бур на грудень виглядає наступним чином:

1 грудня — K-індекс 7 (потужна магнітна буря);

2 грудня — K-індекс 5 (сильний сонячний шторм);

3 грудня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм); 4 грудня — K-індекс 4 (середня сонячна буря);

5 грудня — K-індекс 5 (сильний сонячний шторм);

6 грудня — K-індекс 4 (середня сонячна буря);

7 грудня — K-індекс 4 (середня сонячна буря);

8 грудня — K-індекс 2 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 2 (слабкий сонячний шторм); 9 грудня — K-індекс 2 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 2 (слабкий сонячний шторм); 10 грудня — K-індекс 2 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 2 (слабкий сонячний шторм); 11 грудня — K-індекс 2 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 2 (слабкий сонячний шторм); 12 грудня — K-індекс 4 (середня сонячна буря);

13 грудня — K-індекс 1 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 1 (слабкий сонячний шторм); 14 грудня — K-індекс 1 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 1 (слабкий сонячний шторм); 15 грудня — K-індекс 1 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 1 (слабкий сонячний шторм); 16 грудня — K-індекс 1 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 1 (слабкий сонячний шторм); 17 грудня — K-індекс 1 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 1 (слабкий сонячний шторм); 18 грудня — K-індекс 5 (сильний сонячний шторм);

19 грудня — K-індекс 4 (середня сонячна буря);

20 грудня — K-індекс 2 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 2 (слабкий сонячний шторм); 21 грудня — K-індекс 5 (слабкий сонячний шторм);

22 грудня — K-індекс 4 (сильний сонячний шторм);

23 грудня — K-індекс 4 (середня сонячна буря);

24 грудня — K-індекс 4 (середня сонячна буря);

25 грудня — K-індекс 2 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 2 (слабкий сонячний шторм); 26 грудня — K-індекс 2 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 2 (слабкий сонячний шторм); 27 грудня — K-індекс 2 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 2 (слабкий сонячний шторм); 28 грудня — K-індекс 2 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 2 (слабкий сонячний шторм); 29 грудня — K-індекс 2 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 2 (слабкий сонячний шторм); 30 грудня — K-індекс 1 (слабкий сонячний шторм);

— K-індекс 1 (слабкий сонячний шторм); 31 грудня — K-індекс 3 (слабкий сонячний шторм).

Вплив магнітних бур на метеозалежних людей. Колаж: Новини.LIVE

Як магнітні бурі впливають на здоров'я людини

Давно помічено, що під час геоштормів люди можуть відчувати погіршення здоров'я, негативні емоції. Причому вплив може бути відчутним ще за кілька днів до настання дня "Х" та після того, як магнітна буря минула.

За спостереженнями медиків, у цей період збільшується кількість інсультів, інфарктів, гіпертонічних кризів, посилюється мігрень.

Але ступінь виразності та характер впливу магнітних бур здебільшого є індивідуальними та пов'язані з психологічним станом людини, часом року та схильністю до серцево-судинних захворювань.

Найчастіше під час магнітних бур люди можуть відчувати такі неприємні симптоми:

дратівливість;

агресія;

депресивні настрої;

підвищення тривожності;

апатія;

порушення концентрації;

сонливість;

безсоння;

загальна слабкість;

головний біль;

мігрень;

запаморочення;

стрибки тиску;

порушення серцевого ритму;

ломота у тілі;

біль у суглобах;

загострення хронічних захворювань.

Погане самопочуття через магнітні бурі. Фото: istockphoto.com

Що робити перед настанням магнітних бур

Медики щоразу підкреслюють, впливу геомагнітних коливань можна протистояти, якщо вести здоровий спосіб життя.

Лікарі також радять за 4-5 днів до геошторму знизити фізичні та психоемоційні навантаження, більше відпочивати та гуляти на свіжому повітрі.

Небажано пити багато кави, її варто замінити трав'яним чаєм. Не рекомендується гостра, солона, шкідлива їжа та алкоголь.

У дні магнітних бур уранці допоможе підбадьоритися невелика зарядка, контрастний душ, пробіжка. Увечері варто за 2 години до відходу до сну прийняти ванну, випити чашечку трав'яного чаю, почитати книгу.

Також вам може стати у пригоді місячний календар справ на грудень, який розповість про найвдаліші дні та дати, у які слід бути обережними й не приймати серйозних рішень.