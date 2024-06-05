Гороскоп на здоровье 5 июня 2024 — у Скорпионов будут болеть зубы, у Близнецов — желудок

Астрологический круг со знаками Зодиака. Фото иллюстративное: Freepik

Гороскоп сегодня, пятое июня 2024 года, говорит, что у Скорпионов будут болеть зубы, а у Близнецов будут проблемы с пищеварением. Пятое июня — 28 лунные сутки, которые благоприятны для любых "земных" дел. Луна в знаке Близнецы, поэтому можно поиграть на валютной бирже.

Новини.LIVE рассказывают, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в эту среду.

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Овен

Астрологи рекомендуют вам сегодня уделить время физическим упражнениям. Если вы испытываете проблемы с психическим состоянием или страдаете от депрессии, сегодняшний день является благоприятным для посещения терапевта.

Телец

Сегодня звезды советуют вам пойти на тренировку в тренажерный зал или заняться спортом дома и пригласить присоединиться своего друга.

Близнецы

В этот день ваше самочувствие хорошее, но у вас могут возникнуть определенные трудности с пищеварением. Поэтому сегодня лучше уменьшите количество молочных продуктов в рационе, ведь вашим слабым местом будет желудок.

Рак

Сейчас уделите больше внимания тому, что в вашем рационе, и желательно не употребляйте много обработанных продуктов.

Лев

Сегодняшний день будет полон у вас энергии, поэтому пора заняться интенсивными тренировками.

Дева

В этот день лучше хорошо отнеситесь к своему разуму и собственному телу, ведь только так можно обеспечить здоровую жизнь. Астрологи советуют не пренебрегать одним ради другого.

Весы

Вам сегодня астрологи очень рекомендуют добавить в свой рацион питания коричневый рис в замороженном виде.

Скорпион

Сегодня есть большой риск, что у вас будут болеть зубы, поэтому в обязательном порядке запишитесь к стоматологу. Что касается другого, то ваше физическое и моральное состояние будет хорошим.

Стрелец

Обратите внимание на самочувствие и вспомните, употребляли ли вы в последнее время много обработанной пищи? Если да, то сегодня у вас пострадает как желудок, так и общее состояние здоровья.

Козерог

Если в последнее время вы плохо спите, астрологи советуют вам почитать книгу на ночь и заварить чашку чая.

Водолей

Звезды советуют вам не делиться сейчас ничем с окружающими, ведь это мгновенно может стать сложным и противоречивым.

Рыбы

Сегодня вам лучше не пить холодные напитки, ведь есть риск возникновения проблем с горлом. К тому же, лучше не общаться с заболевшими людьми, ведь от них можно заразиться.

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