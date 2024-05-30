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П'ять знаків Зодіаку, які сумісні з Терезами — з ким чекає щастя

30 травня 2024 15:33
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Світлана Горох
Редактор
Сумісність з Терезами — які знаки Зодіаку підходять найбільше
Щаслива пара закоханих людей. Фото: HerNorm
27a5e3b8-8705-4479-940d-cd96d43b5e00 - Світлана Горох
Світлана Горох
Редактор

Представники Терезів — це, з одного боку, постійні думки, а з іншого — баланс у найважчих ситуаціях. Але є тільки декілька знаків Зодіаку, з якими люди під цим знаком можуть створити найміцніші та найдовші союзи.

Новини.LIVE називає ці знаки Зодіаку.

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Найвища сумісність Терезів зі знаками Зодіаку

Близнюки

Попри те, що сумісність цих двох знаків Зодіаку вважається високою, їхні стосунки навряд чи будуть довготривалими. Річ у тому, що для людей, народжених під знаком Близнюків, все їхнє життя схоже на драму, а Терези не можуть жити в умовах таких "емоційних гойдалок".

Символ знака Зодиака Близнецы
Символ знаку Зодіаку Близнюки. Фото ілюстративне: Freepik

Лев

Цей союз також можна вважати одним з найміцніших, але і Левам, і Терезам варто бути обачними з витратами, адже вони обидва люблять "кидатися" грошима. Але Леви і Терези наповнені неймовірною енергією, тому вони з легкістю можуть досягти будь-яких цілей, які вони перед собою поставили.

Символ знака Зодиака Лев
Символ знаку Зодіаку Лев. Фото ілюстративне: Freepik

Скорпіон

Стосунки цих людей також потенційно можуть мати довготривалий термін, але варто враховувати одну річ. Представник Скорпіону постійно буде намагатися контролювати людину під знаком Терезів, тим самим, порушуючи її внутрішній баланс.

Символ знака Зодиака Скорпион
Символ знаку Зодіаку Скорпіон. Фото ілюстративне: Freepik

Стрілець

Представники Стрільця і Терезів можуть створити один з найміцніших союзів, адже вважається, що їхні стосунки благословив сам Господь. Перебуваючи у стосунках, людям під обома знаками Зодіаку дуже комфортно разом, вони точно знайдуть спільну мову і зможуть про все домовитися.

Символ знака Зодиака Стрелец
Символ знаку Зодіаку Стрілець. Фото ілюстративне: Freepik

Водолій

Стосунки цих людей будуть міцними у тому випадку, якщо вони не хочуть нічого серйозного. Між Водолієм і Терезами існуватиме лише пристрасть, відсутність зобов’язань і якихось правил, що точно їх тішитиме. Але союз цих знаків Зодіаку можуть зруйнувати шкідливі звички та погані пристрасті.

Символ знака Зодиака Водолей
Символ знаку Зодіаку Водолій. Фото ілюстративне: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, які чотири знаки Зодіаку створені для представників Діви. 

Раніше ми розповідали про те, з якими знаками Зодіаку Раки можуть створити міцні союзи. 

Також ми повідомляли про те, з якими знаками Зодіаку в Левів висока сумісність. 

Астрологія
сумісність
знаки Зодіаку
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