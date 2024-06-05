Гороскоп на здоров'я 5 червня 2024 — у Скорпіонів болітимуть зуби, у Близнюків — шлунок

Астрологічне коло зі знаками Зодіаку. Фото ілюстративне: Freepik

Гороскоп на сьогодні, п'яте червня 2024 року, каже, що у Скорпіонів болітимуть зуби, а у Близнюків будуть проблеми з травленням. П'яте червня — 28 місячна доба, яка є сприятливою для будь-яких "земних" справ. Місяць у знаку Близнюки, тому можна пограти на валютній біржі.

Новини.LIVE розповідають, що прогнозують астрологи всім знакам Зодіаку в цю середу.

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Овен

Астрологи рекомендують вам сьогодні приділити час фізичним вправам. Якщо ви маєте проблеми із психічним станом або страждаєте від депресії, сьогоднішній день є сприятливим для відвідування терапевта.

Телець

Сьогодні зірки радять вам піти на тренування до тренажерної зали або зайнятися спортом вдома і запросити приєднатися свого друга.

Близнюки

Цього дня ваше самопочуття хороше, але у вас можуть виникнути певні труднощі з травленням. Тому сьогодні краще зменшіть кількість молочних продуктів у раціоні, адже вашим слабким місцем буде шлунок.

Рак

Зараз приділіть більше уваги тому, що у вашому раціоні, і бажано не вживайте багато оброблених продуктів.

Лев

Сьогоднішній день буде сповнений у вас енергії, тому настав час зайнятися інтенсивними тренуваннями.

Діва

Цього дня краще добре поставтеся до свого розуму і власного тіла, адже тільки так можна забезпечити здорове життя. Астрологи радять не нехтувати одним заради іншого.

Терези

Вам сьогодні астрологи дуже рекомендують додати до свого раціону харчування коричневий рис у замороженому вигляді.

Скорпіон

Сьогодні є великий ризик, що у вас болітимуть зуби, тому в обов’язковому порядку запишіться до стоматолога. Що стосується іншого, то ваш фізичний і моральний стан буде хорошим.

Стрілець

Зверніть увагу на власне самопочуття і згадайте, чи вживали ви останнім часом багато обробленої їжі? Якщо так, то сьогодні у вас постраждає як шлунок, так і загальний стан здоров’я.

Козеріг

Якщо останнім часом ви погано спите, то астрологи радять вам почитати книгу на ніч і заварити чашку чаю.

Водолій

Зірки радять вам не ділитися зараз нічим з оточуючими, адже це миттєво може стати складним і суперечливим.

Риби

Сьогодні вам краще не пити холодні напої, адже є ризик виникнення проблем із горлом. До того ж, краще не спілкуватися із захворілими людьми, адже від них можна заразитися.

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