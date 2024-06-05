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Гороскоп на здоров'я 5 червня — у Скорпіонів болітимуть зуби, у Близнюків — шлунок

5 червня 2024 05:15
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Світлана Горох
Редактор
Гороскоп на здоров'я 5 червня 2024 — у Скорпіонів болітимуть зуби, у Близнюків — шлунок
Астрологічне коло зі знаками Зодіаку. Фото ілюстративне: Freepik
27a5e3b8-8705-4479-940d-cd96d43b5e00 - Світлана Горох
Світлана Горох
Редактор

Гороскоп на сьогодні, п'яте червня 2024 року, каже, що у Скорпіонів болітимуть зуби, а у Близнюків будуть проблеми з травленням. П'яте червня — 28 місячна доба, яка є сприятливою для будь-яких "земних" справ. Місяць у знаку Близнюки, тому можна пограти на валютній біржі.

Новини.LIVE розповідають, що прогнозують астрологи всім знакам Зодіаку в цю середу.

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Овен

Астрологи рекомендують вам сьогодні приділити час фізичним вправам. Якщо ви маєте проблеми із психічним станом або страждаєте від депресії, сьогоднішній день є сприятливим для відвідування терапевта.

Гороскоп на 5 червня для всіх знаків зодіаку — Овен

Телець

Сьогодні зірки радять вам піти на тренування до тренажерної зали або зайнятися спортом вдома і запросити приєднатися свого друга. 

Гороскоп на 5 червня для всіх знаків зодіаку — Телець

Близнюки

Цього дня ваше самопочуття хороше, але у вас можуть виникнути певні труднощі з травленням. Тому сьогодні краще зменшіть кількість молочних продуктів у раціоні, адже вашим слабким місцем буде шлунок. 

Гороскоп на 5 червня для всіх знаків зодіаку — Близнюки

Рак

Зараз приділіть більше уваги тому, що у вашому раціоні, і бажано не вживайте багато оброблених продуктів. 

Гороскоп на 5 червня для всіх знаків зодіаку — Рак

Лев

Сьогоднішній день буде сповнений у вас енергії, тому настав час зайнятися інтенсивними тренуваннями.

Гороскоп на 5 червня для всіх знаків зодіаку — Лев

Діва

Цього дня краще добре поставтеся до свого розуму і власного тіла, адже тільки так можна забезпечити здорове життя. Астрологи радять не нехтувати одним заради іншого.

Гороскоп на 5 червня для всіх знаків зодіаку — Діва

Терези

Вам сьогодні астрологи дуже рекомендують додати до свого раціону харчування коричневий рис у замороженому вигляді. 

Гороскоп на 5 червня для всіх знаків зодіаку — Терези

Скорпіон

Сьогодні є великий ризик, що у вас болітимуть зуби, тому в обов’язковому порядку запишіться до стоматолога. Що стосується іншого, то ваш фізичний і моральний стан буде хорошим.

Гороскоп на 5 червня для всіх знаків зодіаку — Скорпіон

Стрілець

Зверніть увагу на власне самопочуття і згадайте, чи вживали ви останнім часом багато обробленої їжі? Якщо так, то сьогодні у вас постраждає як шлунок, так і загальний стан здоров’я.

Гороскоп на 5 червня для всіх знаків зодіаку — Стрілець

Козеріг

Якщо останнім часом ви погано спите, то астрологи радять вам почитати книгу на ніч і заварити чашку чаю.

Гороскоп на 5 червня для всіх знаків зодіаку — Козеріг

Водолій

Зірки радять вам не ділитися зараз нічим з оточуючими, адже це миттєво може стати складним і суперечливим.

Гороскоп на 5 червня для всіх знаків зодіаку — Водолій

Риби

Сьогодні вам краще не пити холодні напої, адже є ризик виникнення проблем із горлом. До того ж, краще не спілкуватися із захворілими людьми, адже від них можна заразитися.

Гороскоп на 5 червня для всіх знаків зодіаку — Риби

Нагадаємо, ми писали про те, з якими п’ятьма знаками Зодіаку представники Терезів будуть найщасливішими. 

Раніше ми розповідали про те, які знаки Зодіаку найбільше підходять людям під знаком Діва. 

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку матимуть найщасливіше літо в 2024 році.

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