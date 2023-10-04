Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Звездный гороскоп arrow Гороскоп на 4 октября: Водолеям — расслабиться, Девам — улучшить работоспособность arrow

Гороскоп на 4 октября: Водолеям — расслабиться, Девам — улучшить работоспособность

4 октября 2023 05:38
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Гороскоп на сегодня, 4 октября, для всех знаков Зодиака
Астрологический круг со знаками Зодиака. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

4 октября — 20 лунные сутки. Идеальный день, чтобы очистить себя и тренировать силу духа. В этот день желательно быть наедине, ведь среди людей могут возникнуть конфликтные ситуации. Луна в знаке Близнецы, поэтому можно смело защищать дипломную работу и диссертацию.

Новини.LIVE рассказывают, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в эту среду.

Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочесть гороскоп на 4 октября:

Овен

Сегодня очень благоприятный день для романтики, страсти и улучшения отношений со своим любимым человеком. Вечером вы можете провести время в неожиданной обстановке, например, с ролевыми играми.

Гороскоп на 4 октября для всех знаков Зодиака - Овен

Телец

Звезды советуют вам быть очень осмотрительными в инвестициях. Сначала детально изучите проект, убедившись, что у него есть перспективы, а только потом вкладывайте в него деньги.

Гороскоп на 4 октября для всех знаков Зодиака - Телец

Близнецы

Сегодня гороскоп рекомендует вам больше общаться с людьми, чтобы найти новые полезные контакты и своего покровителя, который вам поможет.

Гороскоп на 4 октября для всех знаков Зодиака - Близнецы

Рак

Вам удастся решить проблемы, связанные с близкими людьми. Возможно, вы поссорились с каким-то человеком, что очень долго не давало вам покоя, поэтому пора исправить ошибки.

Гороскоп на 4 октября для всех знаков Зодиака - Рак

Лев

Не бойтесь выражать собственные чувства и говорить другому человеку о том, чего вы хотите. Поверьте, возле вас находятся те люди, которые готовы пойти на риск вместе с вами.

Гороскоп на 4 октября для всех знаков Зодиака - Лев

Дева

Сегодня вам астрологи советуют улучшить эффективность на работе, в противном случае могут возникнуть плохие последствия. Просто расставьте правильно приоритеты, чтобы вам было легче это сделать.

Гороскоп на 4 октября для всех знаков Зодиака - Дева

Весы

У вас может возникнуть ситуация, которую нужно обсудить с вашими родными людьми. Звезды не советуют избегать этого, ведь в любых отношениях нужно уметь разговаривать.

Гороскоп на 4 октября для всех знаков Зодиака - Весы

Скорпион

У вас могут появиться новые вдохновляющие хобби, а звезды советуют вам привлечь к ним своих родных людей, чтобы вам было веселее.

Гороскоп на 4 октября для всех знаков Зодиака - Скорпион

Стрелец

Вы получите мотивацию двигаться вперед, поэтому при условии, если вы не будете смотреть назад и активнее идти в жизни, в ближайшем будущем вы станете очень успешным человеком.

Гороскоп на 4 октября для всех знаков Зодиака - Стрелец

Козерог

Вы можете быть завалены новыми задачами на работе, но вы сможете со всем справиться, если уделите немного времени и не будете обращать внимание на разные мелочи. Вечером лучше отдохните.

Гороскоп на 4 октября для всех знаков Зодиака - Козерог

Водолей

Сегодня звезды рекомендуют вам вообще не напрягаться, а провести спокойный и размеренный день.

Гороскоп на 4 октября для всех знаков Зодиака - Водолей

Рыбы

Астрологи советуют вам слушать, что говорит ваш внутренний голос, ведь именно он подскажет вам, как правильно действовать в той или иной ситуации.

Гороскоп на 3 октября для всех знаков Зодиака - Рыбы

Напомним, мы писали о том, какими знаками Зодиака очень легко манипулировать.

Ранее мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака расстаются чаще других.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака наиболее принципиальны среди всех.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

None

Меньше, чем обрушенный мост в Киеве: сколько Одесса потратила на войну в 2023 году

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз