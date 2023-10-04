Гороскоп на сегодня, 4 октября, для всех знаков Зодиака

Астрологический круг со знаками Зодиака. Фото: Freepik

4 октября — 20 лунные сутки. Идеальный день, чтобы очистить себя и тренировать силу духа. В этот день желательно быть наедине, ведь среди людей могут возникнуть конфликтные ситуации. Луна в знаке Близнецы, поэтому можно смело защищать дипломную работу и диссертацию.

Новини.LIVE рассказывают, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в эту среду.

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Сегодня очень благоприятный день для романтики, страсти и улучшения отношений со своим любимым человеком. Вечером вы можете провести время в неожиданной обстановке, например, с ролевыми играми.

Звезды советуют вам быть очень осмотрительными в инвестициях. Сначала детально изучите проект, убедившись, что у него есть перспективы, а только потом вкладывайте в него деньги.

Сегодня гороскоп рекомендует вам больше общаться с людьми, чтобы найти новые полезные контакты и своего покровителя, который вам поможет.

Вам удастся решить проблемы, связанные с близкими людьми. Возможно, вы поссорились с каким-то человеком, что очень долго не давало вам покоя, поэтому пора исправить ошибки.

Не бойтесь выражать собственные чувства и говорить другому человеку о том, чего вы хотите. Поверьте, возле вас находятся те люди, которые готовы пойти на риск вместе с вами.

Сегодня вам астрологи советуют улучшить эффективность на работе, в противном случае могут возникнуть плохие последствия. Просто расставьте правильно приоритеты, чтобы вам было легче это сделать.

У вас может возникнуть ситуация, которую нужно обсудить с вашими родными людьми. Звезды не советуют избегать этого, ведь в любых отношениях нужно уметь разговаривать.

У вас могут появиться новые вдохновляющие хобби, а звезды советуют вам привлечь к ним своих родных людей, чтобы вам было веселее.

Вы получите мотивацию двигаться вперед, поэтому при условии, если вы не будете смотреть назад и активнее идти в жизни, в ближайшем будущем вы станете очень успешным человеком.

Вы можете быть завалены новыми задачами на работе, но вы сможете со всем справиться, если уделите немного времени и не будете обращать внимание на разные мелочи. Вечером лучше отдохните.

Сегодня звезды рекомендуют вам вообще не напрягаться, а провести спокойный и размеренный день.

Астрологи советуют вам слушать, что говорит ваш внутренний голос, ведь именно он подскажет вам, как правильно действовать в той или иной ситуации.

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