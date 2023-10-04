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Гороскоп на 4 жовтня: Водоліям — розслабитися, Дівам — покращити працездатність

4 жовтня 2023 05:38
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Гороскоп на сьогодні, 4 жовтня, для всіх знаків Зодіаку
Астрологічне коло зі знаками Зодіаку. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

4 жовтня — 20 місячна доба. Ідеальний день, щоб очистити себе та тренувати силу духу. У цей день бажано бути насамоті, адже серед людей можуть виникнути конфліктні ситуації. Місяць у знаку Близнюки, тому можна сміливо захищати дипломну роботу і дисертацію.

Новини.LIVE розповідають, що прогнозують астрологи всім знакам Зодіаку у цю середу. 

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Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати гороскоп на 4 жовтня:

Овен

Сьогодні дуже сприятливий день для романтики, пристрасті та покращення стосунків зі своєю коханою людиною. Увечері ви можете провести час у несподіваній обстановці, наприклад, з рольовими іграми.

Гороскоп на 4 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Овен

Телець

Зірки радять вам бути дуже обачними в інвестиціях. Спочатку детально вивчіть проєкт, переконавшись, що він має перспективи, а тільки потім вкладайте в нього гроші.

Гороскоп на 4 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Телець

Близнюки

Сьогодні гороскоп рекомендує вам більше спілкуватися з людьми, щоб знайти нові корисні контакти та свого покровителя, який вам допоможе.

Гороскоп на 4 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки

Рак

Вам вдасться вирішити проблеми, які стосуються близьких людей. Можливо, ви посварилися з якоюсь людиною, що дуже довго не давало вам спокою, тому настав час виправити помилки.

Гороскоп на 4 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Рак

Лев

Не бійтеся висловлювати власні почуття та говорити іншій людині про те, чого ви хочете. Повірте, біля вас перебувають саме ті люди, які готові піти на ризик разом з вами.

Гороскоп на 4 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Лев

Діва

Сьогодні вам астрологи радять покращити ефективність на роботі, інакше можуть виникнути погані наслідки. Просто розставте правильно пріоритети, щоб вам було легше це зробити.

Гороскоп на 4 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Діва

Терези

У вас може виникнути ситуація, яку потрібно буде обговорити з вашими рідними людьми. Зірки не радять вам уникати цього, адже у будь-яких стосунках потрібно вміти розмовляти.

Гороскоп на 4 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Терези

Скорпіон

У вас можуть з’явитися нові хобі, які вас надихатимуть, а зірки радять вам залучити до них своїх рідних людей, щоб вам було веселіше.

Гороскоп на 4 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон

Стрілець

Ви отримаєте мотивацію рухатися вперед, тому за умови, якщо ви не будете дивитися назад та активніше будете йти у житті, у найближчому майбутньому ви станете дуже успішною людиною.

Гороскоп на 4 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець

Козеріг

Ви можете бути завалені новими задачами на роботі, але ви зможете з усім впоратися, якщо приділите трохи часу та не будете звертати увагу на різні дрібниці. Увечері краще відпочиньте. 

Гороскоп на 4 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг

Водолій

Сьогодні зірки рекомендують вам взагалі не напружуватися, а провести спокійний і розмірений день.

Гороскоп на 4 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Водолій

Риби

Астрологи радять вам слухати те, що каже ваш внутрішній голос, адже саме він підкаже вам, як правильно діяти у тій чи іншій ситуації.

Гороскоп на 3 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Риби

Нагадаємо, ми писали про те, якими знаками Зодіаку дуже легко маніпулювати. 

Раніше ми розповідали про те, які знаки Зодіаку розлучаються частіше за інших. 

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку є найпринциповішими серед усіх.

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