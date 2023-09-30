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Гороскоп на 30 сентября: Стрельцам — обходить недругов, Близнецам — изменить взгляд

30 сентября 2023 05:38
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Гороскоп на сегодня, 30 сентября, для всех знаков Зодиака
Астрологический круг со знаками Зодиака. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

30 сентября — 16 лунные сутки. Весьма гармоничный день, ведь все находится в равновесии. В этот период вы можете ощутить избыточное количество сил, которые лучше направить на творчество или физическую нагрузку, ведь энергия может вас поглотить. Луна в знаке Овен, поэтому берегитесь огня и острых вещей.

Новини.LIVE рассказывают, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в эту субботу.

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Овен

Сегодня у вас может быть очень благоприятный день для того, чтобы помириться с человеком, которого вы обидели. Именно сегодня он охотно шагнет навстречу.

Гороскоп на 30 сентября для всех знаков Зодиака - Овен

Телец

В этот день старайтесь максимально сдерживать свои эмоции и не шутите так, чтобы потом было стыдно. Ваша чрезмерная эмоциональность не должна влиять на ваше общение с окружающими.

Гороскоп на 30 сентября для всех знаков Зодиака - Телец

Близнецы

С самого утра у вас может быть плохое настроение, которое может привести к первым признакам депрессии. Поэтому измените негативный взгляд на окружающий мир на положительный.

Гороскоп на 30 сентября для всех знаков Зодиака - Близнецы

Рак

Сегодня вы можете быть ленивыми, но не позволяйте лени овладеть вами. Займитесь любимым делом, например, сделайте уборку в доме.

Гороскоп на 30 сентября для всех знаков Зодиака - Рак

Лев

В этот день в вашем окружении может появиться новый человек, поэтому обратите на него внимание. Дело в том, что в ближайшее время он сыграет очень важную роль в вашей жизни.

Гороскоп на 30 сентября для всех знаков Зодиака - Лев

Дева

30 сентября астрологи не советуют вам принимать важные решения, связанные с личной жизнью.

Гороскоп на 30 сентября для всех знаков Зодиака - Дева

Весы

Сегодня звезды советуют вам не вмешиваться в чужой конфликт, ведь люди помирятся, а вы будете виноваты.

Гороскоп на 30 сентября для всех знаков Зодиака - Весы

Скорпион

В этот день не следует планировать какие-либо встречи, ведь друзья и близкие люди не будут настроены на общий язык. И вместо приятного времяпрепровождения вы можете с ними поссориться.

Гороскоп на 30 сентября для всех знаков Зодиака - Скорпион

Стрелец

Гороскоп рекомендует вам быть очень осмотрительными в местах, где есть много людей. Особенно астрологи советуют вам обходить стороной людей, которые неадекватно и агрессивно настроены.

Гороскоп на 30 сентября для всех знаков Зодиака - Стрелец

Козерог

Сегодня звезды советуют вам обратить особое внимание, чем вы питаетесь, ведь любое переедание может спровоцировать большие проблемы.

Гороскоп на 30 сентября для всех знаков Зодиака - Козерог

Водолей

В этот день вы можете нажить себе врагов из-за слов, которые вы могли сказать в неудачный момент. Поэтому просто помните, что молчание — это золото.

Гороскоп на 30 сентября для всех знаков Зодиака - Водолей

Рыбы

Чтобы получить ответ на долгожданный вопрос, обратите внимание на разные знаки от Вселенной. При этом, очень важно правильно толковать подсказки.

Гороскоп на 30 сентября для всех знаков Зодиака - Рыбы

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака постоянно и всюду пьют кофе.

Раньше мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака умеют предсказывать будущее.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака совсем не умеют хранить секреты.

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