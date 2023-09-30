Гороскоп на сегодня, 30 сентября, для всех знаков Зодиака

Астрологический круг со знаками Зодиака. Фото: Freepik

30 сентября — 16 лунные сутки. Весьма гармоничный день, ведь все находится в равновесии. В этот период вы можете ощутить избыточное количество сил, которые лучше направить на творчество или физическую нагрузку, ведь энергия может вас поглотить. Луна в знаке Овен, поэтому берегитесь огня и острых вещей.

Новини.LIVE рассказывают, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в эту субботу.

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Сегодня у вас может быть очень благоприятный день для того, чтобы помириться с человеком, которого вы обидели. Именно сегодня он охотно шагнет навстречу.

В этот день старайтесь максимально сдерживать свои эмоции и не шутите так, чтобы потом было стыдно. Ваша чрезмерная эмоциональность не должна влиять на ваше общение с окружающими.

С самого утра у вас может быть плохое настроение, которое может привести к первым признакам депрессии. Поэтому измените негативный взгляд на окружающий мир на положительный.

Сегодня вы можете быть ленивыми, но не позволяйте лени овладеть вами. Займитесь любимым делом, например, сделайте уборку в доме.

В этот день в вашем окружении может появиться новый человек, поэтому обратите на него внимание. Дело в том, что в ближайшее время он сыграет очень важную роль в вашей жизни.

30 сентября астрологи не советуют вам принимать важные решения, связанные с личной жизнью.

Сегодня звезды советуют вам не вмешиваться в чужой конфликт, ведь люди помирятся, а вы будете виноваты.

В этот день не следует планировать какие-либо встречи, ведь друзья и близкие люди не будут настроены на общий язык. И вместо приятного времяпрепровождения вы можете с ними поссориться.

Гороскоп рекомендует вам быть очень осмотрительными в местах, где есть много людей. Особенно астрологи советуют вам обходить стороной людей, которые неадекватно и агрессивно настроены.

Сегодня звезды советуют вам обратить особое внимание, чем вы питаетесь, ведь любое переедание может спровоцировать большие проблемы.

В этот день вы можете нажить себе врагов из-за слов, которые вы могли сказать в неудачный момент. Поэтому просто помните, что молчание — это золото.

Чтобы получить ответ на долгожданный вопрос, обратите внимание на разные знаки от Вселенной. При этом, очень важно правильно толковать подсказки.

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