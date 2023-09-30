Гороскоп на сегодня, 30 сентября, для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 30 сентября: Стрельцам — обходить недругов, Близнецам — изменить взгляд
30 сентября — 16 лунные сутки. Весьма гармоничный день, ведь все находится в равновесии. В этот период вы можете ощутить избыточное количество сил, которые лучше направить на творчество или физическую нагрузку, ведь энергия может вас поглотить. Луна в знаке Овен, поэтому берегитесь огня и острых вещей.
Новини.LIVE рассказывают, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в эту субботу.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать гороскоп на 30 сентября:
Овен
Сегодня у вас может быть очень благоприятный день для того, чтобы помириться с человеком, которого вы обидели. Именно сегодня он охотно шагнет навстречу.
Телец
В этот день старайтесь максимально сдерживать свои эмоции и не шутите так, чтобы потом было стыдно. Ваша чрезмерная эмоциональность не должна влиять на ваше общение с окружающими.
Близнецы
С самого утра у вас может быть плохое настроение, которое может привести к первым признакам депрессии. Поэтому измените негативный взгляд на окружающий мир на положительный.
Рак
Сегодня вы можете быть ленивыми, но не позволяйте лени овладеть вами. Займитесь любимым делом, например, сделайте уборку в доме.
Лев
В этот день в вашем окружении может появиться новый человек, поэтому обратите на него внимание. Дело в том, что в ближайшее время он сыграет очень важную роль в вашей жизни.
Дева
30 сентября астрологи не советуют вам принимать важные решения, связанные с личной жизнью.
Весы
Сегодня звезды советуют вам не вмешиваться в чужой конфликт, ведь люди помирятся, а вы будете виноваты.
Скорпион
В этот день не следует планировать какие-либо встречи, ведь друзья и близкие люди не будут настроены на общий язык. И вместо приятного времяпрепровождения вы можете с ними поссориться.
Стрелец
Гороскоп рекомендует вам быть очень осмотрительными в местах, где есть много людей. Особенно астрологи советуют вам обходить стороной людей, которые неадекватно и агрессивно настроены.
Козерог
Сегодня звезды советуют вам обратить особое внимание, чем вы питаетесь, ведь любое переедание может спровоцировать большие проблемы.
Водолей
В этот день вы можете нажить себе врагов из-за слов, которые вы могли сказать в неудачный момент. Поэтому просто помните, что молчание — это золото.
Рыбы
Чтобы получить ответ на долгожданный вопрос, обратите внимание на разные знаки от Вселенной. При этом, очень важно правильно толковать подсказки.
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