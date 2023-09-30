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Гороскоп на 30 вересня: Стрільцям — оминати недругів, Близнюкам — змінити погляд

30 вересня 2023 05:38
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Гороскоп на сьогодні, 30 вересня, для всіх знаків Зодіаку
Астрологічне коло зі знаками Зодіаку. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

30 вересня — 16 місячна доба. Досить гармонійній день, адже все перебуває у рівновазі. У цей період ви можете відчути надмірну кількість сил, які краще направити на творчість або фізичне навантаження, адже енергія може вас поглинути. Місяць у знаку Овен, тому бережіться вогню та гострих речей. 

Новини.LIVE розповідають, що прогнозують астрологи всім знакам Зодіаку у цю суботу.

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Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати гороскоп на 30 вересня:

Овен

Сьогодні у вас може бути дуже сприятливий день для того, щоб помиритися з людиною, яку ви образили. Саме сьогодні вона охоче зробить крок назустріч.

Гороскоп на 30 вересня для всіх знаків Зодіаку — Овен

Телець

У цей день намагайтеся максимально стримувати свої емоції та не жартуйте так, щоб потім було соромно. Ваша надмірна емоційність не повинна впливати на ваше спілкування з оточуючими.

Гороскоп на 30 вересня для всіх знаків Зодіаку — Телець

Близнюки

Із самого ранку у вас може бути поганий настрій, який може призвести до перших ознак депресії. Тому змініть негативний погляд на навколишній світ на позитивний.

Гороскоп на 30 вересня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки

Рак

Сьогодні ви можете бути ледачими, але не дозволяйте лінощам опанувати вас. Займіться улюбленою справою, наприклад, зробіть прибирання в домі.

Гороскоп на 30 вересня для всіх знаків Зодіаку — Рак

Лев

У цей день у вашому оточенні може з’явитися нова людина, тому зверніть на неї увагу. Справа в тому, що найближчим часом вона зіграє дуже важливу роль у вашому житті.

Гороскоп на 30 вересня для всіх знаків Зодіаку — Лев

Діва

30 вересня астрологи не радять вам приймати важливі рішення, які пов’язані з особистим життям.

Гороскоп на 30 вересня для всіх знаків Зодіаку — Діва

Терези

Сьогодні зірки радять вам не втручатися у чужий конфлікт, адже люди помиряться, а ви будете винними.

Гороскоп на 30 вересня для всіх знаків Зодіаку — Терези

Скорпіон

У цей день не слід планувати якісь зустрічі, адже друзі та близькі люди не будуть налаштовані на спільну мову. І замість приємного проведення часу ви можете з ними посваритися.

Гороскоп на 30 вересня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон

Стрілець

Гороскоп рекомендує вам бути дуже обачними у місцях, де є багато людей. Особливо астрологи радять вам оминати боком людей, які неадекватно та агресивно налаштовані.

Гороскоп на 30 вересня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець

Козеріг

Сьогодні зірки радять вам звернути особливу увагу на те, чим ви харчуєтеся, адже будь-яке переїдання може спровокувати великі проблеми.

Гороскоп на 30 вересня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг

Водолій

У цей день ви можете нажити собі ворогів через слова, які ви могли сказати у невдалий момент. Тому просто пам’ятайте, що мовчання — це золото.

Гороскоп на 30 вересня для всіх знаків Зодіаку — Водолій

Риби

Щоб отримати відповідь на довгоочікуване запитання, зверніть увагу на різні знаки від Всесвіту. При цьому, дуже важливо правильно тлумачити підказки.

Гороскоп на 30 вересня для всіх знаків Зодіаку — Риби

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку постійно та всюди п’ють каву. 

Раніше ми розповідали про те, які знаки Зодіаку вміють передбачати майбутнє. 

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