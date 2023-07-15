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Готові пити її 24/7: які знаки Зодіаку не можуть жити без кави

15 липня 2023 06:20
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Які знаки Зодіаку люблять каву найбільше – хто без неї не може жити
Молода дівчина, яка із задоволенням п'є каву. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Астрологи розповіли про те, які знаки Зодіаку просто не можуть жити без вживання кави. Фахівці з астрології розповіли про те, чому представники деяких зодіакальних знаків дуже люблять пити цей напій, який вони готові вживати 24/7.

Новини.LIVE розповідає про те, які знаки Зодіаку не можуть існувати без кави.

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Які знаки Зодіаку люблять пити каву?

Овен 

Люди, які народилися під цим знаком Зодіаку, люблять вранці випити чашку кави, яка підбадьорює їх та надає енергії на весь день. Представники овну не уявляють своє життя без кави, адже мають дуже щільний графік роботи та багато задач.

Знак Зодиака Овен
Символ знака Зодіаку Овен. Фото ілюстративне: Freepik

Такі люди завжди хочуть бути в тонусі, саме тому вони дуже часто вживають цей напій. Але представники Овну обирають лише високоякісну каву, яка має насичений аромат.

Терези

Астрологи вважають, що такі люди не можуть прожити і дня без цього напою. Представники Терезів є досить творчими та романтичними людьми, які просто закохані в кавовий аромат. Але вони обирають лише м’які сорти кави з додаванням молока.

Знак Зодиака Весы
Символ знака Зодіаку Терези. Фото ілюстративне: УНІАН

За такою чашкою кави люди, які народилися під цим зодіакальним знаком, здатні написати вірш чи створити інтер'єр квартири.

Водолій 

Представники цього зодіакального знаку розуміються на каві та люблять вживати всі сорти цього напою. Але найбільше люди, які народилися під цим знаком Зодіаку, люблять пити каву зі звичайним або згущеним молоком, а також з вершками. 

Знак Зодиака Водолей
Символ знака Зодіаку Водолій. Фото ілюстративне: Freepik

Люди під знаком Водолія не просто отримують справжнє задоволення від вживання кави, а заряджаються енергією від кожного ковтка цього напою.

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