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Гороскоп на 25 сентября: Девам – забыть о рутине, а Тельцам – идти к цели

25 сентября 2023 05:38
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков Зодиака
Астрологический круг со знаками Зодиака. Фото: pixabay.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

25 сентября — 12 лунные сутки. Меркурий, планета остроумия и разумных идей, вошел в новый цикл. Также ожидается смена положения Венеры. В этот день звезды советуют Тельцам сосредоточиться на амбициях и долгосрочных целях, а Девам — разрешить делам идти своим темпом.

Новини.LIVE рассказывают, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в этот понедельник.

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Овен

Сегодня Меркурий наделит вас убедительным шармом, которого вам, возможно, не хватало раньше, и который теперь позволит вам добиться успеха в своих амбициях. Поэтому если вы мечтаете о какой-то новой роли, самое время примерить ее на себя.

Гороскоп на 25 сентября для всех знаков Зодиака - Овен

Телец

Не позволяйте мелочным обязанностям или раздражающим вас людям отвлекать вас от благородных целей. Представителям этого знака зодиака звезды советуют сосредоточиться на долгосрочных целях и амбициях, планировать заранее следующие двенадцать месяцев. Астрологи также отмечают, что изменение положения Венеры улучшит эмоциональную жизнь и социальные перспективы Тельцов.

Гороскоп на 25 сентября для всех знаков Зодиака.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут ощутить влияние изменения положения Венеры на свои эмоции. В то же время, как предупреждают астрологи, если в ваших делах что-то пойдет не так, как ожидалось, это будет результатом вашей собственной некомпетентности. Дома помните о золотом правиле — поговорите с партнерами, пока не поздно.

Гороскоп на 25 сентября для всех знаков Зодиака.

Рак

Не стоит обращать внимание на слова окружающих, что вы не дотягиваете до какого-то уровня. Следуйте своему курсу, и это приведет вас к победе.

Гороскоп на 25 сентября для всех знаков Зодиака.

Лев

Несмотря на то, что время на вашей стороне, не стоит заниматься самолюбованием, сегодня звезды советуют прислушиваться к мнению коллег по работе. Планирование карьеры абсолютно необходимо, если вы хотите максимально использовать текущие возможности и преодолеть последние препятствия.

Гороскоп на 25 сентября для всех знаков Зодиака - Лев.

Дева

В этот день астрологи советуют Девам отвлечься от рутинных и повседневных дел и сделать решительные шаги, чтобы реализовать свои жизненные амбиции. Также в этот день ваша тайна может быть раскрыта, что принесет вам большое облегчение.

Гороскоп на 25 сентября для всех знаков Зодиака.

Весы

Для представителей этого знака понедельник, скорее всего, будет спокойным днем недели. Весам в понедельник следует разрешить событиям идти своим путем и в своем собственном темпе. Подумайте о финансах, но не принимайте окончательных решений.

Гороскоп на 25 сентября для всех знаков Зодиака.

Скорпион

Скорпионам сегодня следует прислушиваться к идеям ваших партнеров. Также, возможно, вам придется выполнить самую трудную из всех задач — пойти на компромисс.

Гороскоп на 24 сентября для всех знаков Зодиака - Скорпион.

Стрелец

В ближайшее время вы можете обратить больше внимания на то, чего хотят от вас партнеры. Кто-то ожидает, что вы возьмете инициативу или ждет какого-то улучшения. Это отличное время для подачи заявок и посещения собеседований.

Гороскоп на 25 сентября для всех знаков Зодиака.

Козерог

Сегодня Козерогам следует быть смелее и выбирать более творческие решения. Такой подход откроет вам новые возможности и позволит посмотреть на старые проблемы с нового ракурса. Также звезды советуют уделить больше внимания детям.

Гороскоп на 25 сентября для всех знаков Зодиака - Козерог.

Водолей

Водолеев в этот день ждет непродолжительное возвращение к ситуации, которая, как вы считали, закончилась навсегда. Астрологи советуют глубоко задуматься о сложившихся дома условиях, которые, возможно, испортили некоторые ваши семейные отношения. Старайтесь принимать во внимание точки зрения других людей.

Гороскоп на 25 сентября для всех знаков Зодиака.

Рыбы

Ваши финансовые дела будут процветать, несмотря на взлеты и падения, которые вы пережили в последнее время. Теперь вы можете понять, что недавнее недоразумение было результатом неразберихи, а не плохого решения.

Гороскоп на 25 сентября для всех знаков Зодиака

Напомним, мы сообщали о том, какие три знака Зодиака не прощают ошибок других людей.

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