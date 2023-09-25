Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 25 сентября: Девам – забыть о рутине, а Тельцам – идти к цели
25 сентября — 12 лунные сутки. Меркурий, планета остроумия и разумных идей, вошел в новый цикл. Также ожидается смена положения Венеры. В этот день звезды советуют Тельцам сосредоточиться на амбициях и долгосрочных целях, а Девам — разрешить делам идти своим темпом.
Новини.LIVE рассказывают, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в этот понедельник.
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Овен
Сегодня Меркурий наделит вас убедительным шармом, которого вам, возможно, не хватало раньше, и который теперь позволит вам добиться успеха в своих амбициях. Поэтому если вы мечтаете о какой-то новой роли, самое время примерить ее на себя.
Телец
Не позволяйте мелочным обязанностям или раздражающим вас людям отвлекать вас от благородных целей. Представителям этого знака зодиака звезды советуют сосредоточиться на долгосрочных целях и амбициях, планировать заранее следующие двенадцать месяцев. Астрологи также отмечают, что изменение положения Венеры улучшит эмоциональную жизнь и социальные перспективы Тельцов.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут ощутить влияние изменения положения Венеры на свои эмоции. В то же время, как предупреждают астрологи, если в ваших делах что-то пойдет не так, как ожидалось, это будет результатом вашей собственной некомпетентности. Дома помните о золотом правиле — поговорите с партнерами, пока не поздно.
Рак
Не стоит обращать внимание на слова окружающих, что вы не дотягиваете до какого-то уровня. Следуйте своему курсу, и это приведет вас к победе.
Лев
Несмотря на то, что время на вашей стороне, не стоит заниматься самолюбованием, сегодня звезды советуют прислушиваться к мнению коллег по работе. Планирование карьеры абсолютно необходимо, если вы хотите максимально использовать текущие возможности и преодолеть последние препятствия.
Дева
В этот день астрологи советуют Девам отвлечься от рутинных и повседневных дел и сделать решительные шаги, чтобы реализовать свои жизненные амбиции. Также в этот день ваша тайна может быть раскрыта, что принесет вам большое облегчение.
Весы
Для представителей этого знака понедельник, скорее всего, будет спокойным днем недели. Весам в понедельник следует разрешить событиям идти своим путем и в своем собственном темпе. Подумайте о финансах, но не принимайте окончательных решений.
Скорпион
Скорпионам сегодня следует прислушиваться к идеям ваших партнеров. Также, возможно, вам придется выполнить самую трудную из всех задач — пойти на компромисс.
Стрелец
В ближайшее время вы можете обратить больше внимания на то, чего хотят от вас партнеры. Кто-то ожидает, что вы возьмете инициативу или ждет какого-то улучшения. Это отличное время для подачи заявок и посещения собеседований.
Козерог
Сегодня Козерогам следует быть смелее и выбирать более творческие решения. Такой подход откроет вам новые возможности и позволит посмотреть на старые проблемы с нового ракурса. Также звезды советуют уделить больше внимания детям.
Водолей
Водолеев в этот день ждет непродолжительное возвращение к ситуации, которая, как вы считали, закончилась навсегда. Астрологи советуют глубоко задуматься о сложившихся дома условиях, которые, возможно, испортили некоторые ваши семейные отношения. Старайтесь принимать во внимание точки зрения других людей.
Рыбы
Ваши финансовые дела будут процветать, несмотря на взлеты и падения, которые вы пережили в последнее время. Теперь вы можете понять, что недавнее недоразумение было результатом неразберихи, а не плохого решения.
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