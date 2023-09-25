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Гороскоп на 25 вересня: Дівам – забути про рутину, а Тельцям – іти до мети

25 вересня 2023 05:38
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Гороскоп на сьогодні, 25 вересня, для всіх знаків Зодіаку
Астрологічне коло зі знаками Зодіаку. Фото: pixabay.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

25 вересня — 12 місячна доба. Меркурій, планета дотепності та розумних ідей, увійшов у новий цикл. Також очікується зміна положення Венери. У цей день зірки радять Тельцям зосередитися на амбіціях і довгострокових цілях, а Дівам — дозволити справам іти своїм темпом. 

Новини.LIVE розповідають, що прогнозують астрологи всім знакам Зодіаку у цей понеділок.

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Овен

Сьогодні Меркурій наділить вас переконливим шармом, якого вам, можливо, бракувало раніше, і який тепер дозволить вам досягти успіху у своїх амбіціях. Тому якщо ви мрієте про якусь нову роль, саме час приміряти її на себе.

Гороскоп на 25 вересня для всіх знаків Зодіаку — Овен

Телець

Не дозволяйте дріб'язковим обов'язкам або людям, які вас дратують, відволікати вас від благородних цілей. Представникам цього знаку зодіаку зірки радять зосередитися на довгострокових цілях і амбіціях, планувати наперед наступні дванадцять місяців. Астрологи також зазначають, що зміна положення Венери покращить емоційне життя та соціальні перспективи Тельців.

Гороскоп на 25 вересня для всіх знаків Зодіаку — Телець

Близнюки

Сьогодні Близнюки можуть відчути вплив зміни положення Венери на свої емоції. Водночас, як попереджають астрологи, якщо у ваших справах щось піде не так, як очікувалося, це буде результатом вашої власної некомпетентності. Вдома пам’ятайте про золоте правило – поговоріть з партнерами, поки не пізно.

Гороскоп на 25 вересня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки

Рак

Не варто звертати увагу на слова оточуючих, що ви не дотягуєте до якогось рівня. Дотримуйтеся свого курсу, і це приведе вас до перемоги.

Гороскоп на 25 вересня для всіх знаків Зодіаку — Рак

Лев

Попри те, що час на вашому боці, не варто займатися самомилуванням, сьогодні зірки радять прислухатися до думки колег по роботі. Планування кар’єри є абсолютно необхідним, якщо ви хочете максимально використати поточні можливості та подолати останні перешкоди.

Гороскоп на 25 вересня для всіх знаків Зодіаку — Лев

Діва

У цей день астрологи радять Дівам відволіктися від рутинних і повсякденних справ та зробити рішучі кроки, щоб реалізувати свої життєві амбіції. Також у цей день ваша таємниця може буде розкрита, що принесе вам велике полегшення.

Гороскоп на 25 вересня для всіх знаків Зодіаку — Діва

Терези

Для представників цього знаку понеділок скоріш за все буде спокійним днем тижня. Терезам у понеділок варто дозволити подіям йти своїм шляхом і у своєму власному темпі. Подумайте також про фінанси, але не приймайте остаточних рішень.

Гороскоп на 25 вересня для всіх знаків Зодіаку — Терези

Скорпіон

Скорпіонам сьогодні варто прислухатися до ідеї ваших партнерів. Також, можливо, вам доведеться виконати найважче з усіх завдань – піти на компроміс. 

Гороскоп на 24 вересня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон

Стрілець

Найближчим часом ви можете звернути трохи більше уваги на те, чого хочуть від вас партнери. Хтось очікує, що ви візьмете на себе ініціативу або чекає якогось покращення. Це чудовий час для подачі заявок та відвідування співбесід. 

Гороскоп на 25 вересня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець

Козеріг

Сьогодні Козерогам варто бути сміливішими і обирати більш творчі рішення. Такий підхід відкриє для вас нові можливості і дозволить подивитися на старі проблеми з нового ракурсу. Також зірки радять приділити більше уваги дітям. 

Гороскоп на 25 вересня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг

Водолій

На Водоліїв цього дня чекає нетривале повернення до ситуації, яка, як ви вважали, закінчилася назавжди. Астрологи радять глибоко задуматися про умови, які склалися вдома і які, можливо, зіпсували деякі ваші сімейні стосунки. Намагайтеся брати до уваги точки зору інших людей.

Гороскоп на 25 вересня для всіх знаків Зодіаку — Водолій

Риби

Ваші фінансові справи процвітатимуть, попри злети та падіння, які ви пережили останнім часом. Тепер ви можете зрозуміти, що нещодавнє непорозуміння було результатом плутанини, а не поганого рішення. 

Гороскоп на 25 вересня для всіх знаків Зодіаку — Риби

Нагадаємо, ми повідомляли про те, які три знаки Зодіаку не пробачають помилок інших людей.

Раніше ми розповідали про те, якими знаками Зодіаку дуже легко маніпулювати.

Також ми розповідали про те, які знаки Зодіаку не можуть жити без вживання кави. 

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