Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков Зодиака

Астрологический круг со знаками Зодиака. Фото: Freepik

23 сентября — девятые лунные сутки. Весьма критический день. Нужно подготовиться к борьбе с иллюзиями и ложью. Следует сдерживать свои эмоции и акцентировать собственное внимание на том, чтобы продолжить делать дела, которые вы давно начали и которые требуют рутины. Луна в знаке Козерога, поэтому будьте готовы к небольшим трудностям с деньгами.

Новини.LIVE рассказывают, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в эту субботу.

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В преддверии выходных уделите свое внимание собственному здоровью и не игнорируйте разные тревожные знаки. При этом, не стоит экономить на своем здоровье.

В этот день вас закрутит ураган любви, ведь звезды предсказывают вам настоящие романтические приключения, а вечером — приятные эмоции. Просто живите в моменте и не думайте о будущем.

Гороскоп советует вам поработать над собственными страхами, из-за которых вы не можете идти вперед. Пора бороться за собственное счастье и жить дальше.

23 сентября вы получите хорошие новости, которые на время отвлекут вас от важных дел. Но не стоит паниковать, ведь работа никуда не уйдет, поэтому проведите это время в семейном кругу.

Вам в этот день следует сосредоточить свое внимание на своих планах, поэтому оцените свои поступки и постарайтесь понять, где вы ошиблись. Но стоит понимать, что нужно найти ошибку, ведь вы упустите возможность осуществить свои планы.

В субботу вы поймете, что рядом с вами есть настоящие друзья, поддержка которых поможет забыть все плохое. Поэтому позвольте себе немного отдохнуть после насыщенного дня.

В этот день вам будет очень везти на работе, например, вы можете получить хорошую премию или даже повышение в должности. Кто-то пытается вас "продвигать".

В субботу вы познакомитесь с человеком, который даст вам очень ценный совет. Также вы получите возможность пообщаться с другом, с которым вы давно не виделись.

Звезды советуют вам отказаться от спонтанных решений и не действовать на эмоциях. Вам следует в этот день обдумывать каждый шаг, который вы делаете.

Астрологи утверждают, что в субботу вы получите очень серьезный знак сверху, с помощью которого удастся найти выход из сложной ситуации. В один момент вам просто покажется, что все это сон, но это реальная жизнь.

23 сентября вам следует экономить деньги и не позволять разным искушениям испортить ваши планы. Не делайте ненужные приобретения и храните сбережения, ведь они вам еще будут нужны.

Звезды советуют вам слушать свою интуицию, а все сложные решения следует принимать утром. Если вы сомневаетесь в чем-нибудь, спросите совета у друзей.

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