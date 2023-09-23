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Гороскоп на 23 вересня: Тельцям — ураган кохання, Ракам — гарні новини

23 вересня 2023 05:38
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Гороскоп на сьогодні, 23 вересня, для всіх знаків Зодіаку
Астрологічне коло зі знаками Зодіаку. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

23 вересня — дев'ята місячна доба. Досить критичний день. Потрібно підготуватися до боротьби з ілюзіями та брехнею. Варто стримувати свої емоції та акцентувати власну увагу на те, щоб продовжити робити справи, які ви давно розпочали та які потребують рутини. Місяць у знаку Козерогу, тому будьте готовими до невеликих труднощів з грошима.

Новини.LIVE розповідають, що прогнозують астрологи всім знакам Зодіаку у цю суботу.

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Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати гороскоп на 23 вересня:

Овен

Напередодні вихідних приділіть свою увагу власному здоров’ю та не ігноруйте різні тривожні знаки. При цьому, не варто економити на своєму здоров’ю.

Гороскоп на 23 вересня для всіх знаків Зодіаку — Овен

Телець

У цей день вас закрутить ураган кохання, адже зірки прогнозують вам справжні романтичні пригоди, а увечері — приємні емоції. Просто живіть у моменті та не думайте про майбутнє.

Гороскоп на 23 вересня для всіх знаків Зодіаку — Телець

Близнюки

Гороскоп радить вам попрацювати над власними страхами, через які ви не можете йти вперед. Настав час боротися за власне щастя і жити далі.

Гороскоп на 23 вересня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки

Рак

23 вересня ви отримаєте гарні новини, які на час відволікуть вас від важливих справ. Але не варто панікувати, адже робота нікуди не втече, тому проведіть цей час у сімейному колі.

Гороскоп на 23 вересня для всіх знаків Зодіаку — Рак

Лев

Вам у цей день слід зосередити свою увагу на власних планах, тому оцініть свої вчинки і постарайтеся зрозуміти, де ви помилилися. Але варто розуміти, що потрібно знайти помилку, адже ви втратите можливість здійснити свої плани.

Гороскоп на 23 вересня для всіх знаків Зодіаку — Лев

Діва

У суботу ви зрозумієте, що поруч із вами є справжні друзі, підтримка яких допоможе вам забути все погане. Тому дозвольте собі трохи відпочити після насиченого дня.

Гороскоп на 23 вересня для всіх знаків Зодіаку — Діва

Терези

У цей день вам буде дуже щастити на роботі, наприклад, ви можете отримати гарну премію або навіть підвищення у посаді. Хтось намагається вас "просувати".

Гороскоп на 23 вересня для всіх знаків Зодіаку — Терези

Скорпіон

У суботу ви познайомитеся з людиною, яка дасть вам дуже цінну пораду. Також ви отримаєте можливість поспілкуватися із другом, з яким ви давно не бачилися.

Гороскоп на 23 вересня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон

Стрілець

Зірки радять вам відмовитися від спонтанних рішень та не діяти на емоціях. Вам варто у цей день обдумувати кожен крок, який ви робите. 

Гороскоп на 23 вересня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець

Козеріг

Астрологи стверджують, що у суботу ви отримаєте дуже серйозний знак згори, за допомогою якого вам вдасться знайти вихід зі складної ситуації. В один момент вам просто здасться, що все це сон, але це реальне життя.

Гороскоп на 23 вересня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг

Водолій

23 вересня вам слід економити гроші та не дозволяти різних спокусам зіпсувати ваші плани. Не робіть непотрібні придбання та зберігайте заощадження, адже вони вам ще будуть потрібні.

Гороскоп на 23 вересня для всіх знаків Зодіаку — Водолій

Риби

Зірки рекомендують вам слухати власну інтуїцію, а всі складні рішення варто приймати зранку. Якщо ви сумніваєтесь у чомусь, спитайте поради у друзів.

Гороскоп на 23 вересня для всіх знаків Зодіаку — Риби

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку розлучаються частіше за інших. 

Раніше ми розповідали про те, якими знаками Зодіаку дуже легко маніпулювати.

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку зовсім не вміють зберігати таємниці.

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