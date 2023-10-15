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Гороскоп на 15 октября: Близнецам — время с родными, Львам — ждать сюрпризов

15 октября 2023 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков Зодиака
Знаки зодиака на астрологическом круге. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

15 октября — 31 лунные сутки. В этот день следует принимать важные решения, если вы долго о них думали. Не стоит бояться, ведь это и может быть ваш последний шанс для больших перемен в жизни. Также сегодня можете посвятить себя спорту, крепкое здоровья в осеннюю пору никогда не будет лишним. Однако есть риск заболеть в этот период, поэтому будьте осторожны. Луна в знаке Телец, поэтому вы можете спокойно с оптимизмом смотреть на вещи, которые вас, возможно, волнуют.

Новини.LIVE рассказывают, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в это воскресенье.

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Овен

В этот день вы можете начать планировать что-нибудь новое и интересное. Уже скоро для вас появятся хорошие новости, благодаря которым могут осуществиться ваши внутренние желания. Однако для того, чтобы вам удалось достичь этого, нужно приложить усилия, поэтому может быть не все так легко.

Гороскоп на 13 октября для всех знаков Зодиака - Овен.

Телец

Сегодня вы можете наконец-то выяснить все отношения с тем человеком, с которым у вас произошел конфликт или напряженные отношения. Поставьте точку в этой ситуации и вам обязательно станет легче. Также не забудьте уделить время своим родным, им ведь вас очень не хватает.

Гороскоп на 13 октября для всех знаков Зодиака.

Близнецы

Этот день благоприятен для времяпрепровождения с родными. Советуем сходить в кино, парк, боулинг или туда, где вам нравится больше всего. Вам давно необходимо отвлечься от своих проблем, а лучше всего вам помогут родные или друзья.

Гороскоп на 13 октября для всех знаков Зодиака.

Рак

Сегодня вы можете столкнуться с некоторыми трудностями. Те дела, которые вы откладывали на потом, уже не могут ждать, поэтому в течение дня вы будете испытывать напряжение. Попытайтесь решить хотя бы несколько и тогда почувствуете облегчение в этот трудный для вас день.

Гороскоп на 13 октября для всех знаков Зодиака.

Лев

Астрологи говорят, что этот день будет для вас полон неожиданных событий и сюрпризов. Вы наконец-то сможете встретиться или пообщаться с тем человеком, который вам всегда нравился. Не теряйте времени и не бойтесь делать первый шаг на встречу.

Гороскоп на 13 октября для всех знаков Зодиака - Лев.

Дева

Если вы хотите добиться успеха, необходимо разобраться в личных отношениях, ведь это не менее важно. Расскажите обо всем своей беспокоящей половинке. Тогда все сразу станет на свои места и вы сможете достичь непревзойденных вершин.

Гороскоп на 13 октября для всех знаков Зодиака.

Весы

15 октября будет вам прекрасным днем. То, что вы давно делали для себя и своих родных, наконец-то покажет вам, что все было не зря. Не бойтесь рисковать, ведь только так вы добьетесь всего, чего пожелаете.

Гороскоп на 13 октября для всех знаков Зодиака.

Скорпион

Сегодня вам не стоит подвергаться каким-либо оскорблениям или конфликтным ситуациям, в которых вы можете стать участником. Старайтесь быть спокойными и решать дела без горячих эмоций.

Гороскоп на 13 октября для всех знаков Зодиака - Скорпион.

Стрелец

Именно в этот день вам представилась возможность решить все свои финансовые вопросы. Главное — не спешить, а все уравновешенно подсчитать. Уверены, что у вас все получится!

Гороскоп на 13 октября для всех знаков Зодиака.

Козерог

Сегодня самое время, когда вы можете расслабиться и не сдерживать свои эмоции. Поделитесь всем, чем хотите, расскажите о своих идеях, переживаниях, страхах, вам сразу станет легче.

Гороскоп на 13 октября для всех знаков Зодиака - Козерог.

Водолей

Сегодня вам следует побыть в одиночестве. Из-за суеты на этой неделе, вы совсем не думали о себе. Сделайте в этот день то, что так давно хотели для себя.

Гороскоп на 13 октября для всех знаков Зодиака.

Рыбы

15 октября — день развлечений и веселья. Пригласите своих лучших друзей и позвольте себе порадоваться в это воскресенье.

Гороскоп на 13 октября для всех знаков Зодиака.

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