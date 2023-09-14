Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков Зодиака

Зодиакальный круг со всеми знаками. Фото: Freepik

14 сентября — 29 лунные сутки. Достаточно неблагоприятный день, в течение которого может снизиться тонус организма и риск того, что проявятся хронические заболевания. В этот день также возможны депрессии и травмы. Луна оказалась под покровительством знака Девы, поэтому в этот период можно смело проводить разные финансовые операции.

Новини.LIVE рассказывает, что обещают астрологи всем знакам Зодиака в этот четверг.

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В этот день вам не следует долго находиться на работе, а тем более среди большого количества людей. Дело в том, что столкновения с неадекватными лицами могут спровоцировать нарушение психического здоровья.

Вам не следует браться за большие проекты, ведь есть риск того, что они могут быть неуспешными. В этот день астрологи советуют акцентировать свое внимание на менее важных делах.

На работе в этот день стоит взять отгул, но в том случае, если начальник против вас отпускать, вам следует заниматься только собственной работой, не обращая внимания на разговоры.

В четверг о своих планах не стоит никому рассказывать, ведь так можно привлечь к себе плохие намерения, над которыми вы очень долго думали.

14 сентября звезды советуют вам не вмешиваться в личную жизнь окружающих людей, ведь вас могут обвинить в том, что вы нарушили равновесие чужой жизни.

В этот день гороскоп не советует вам сплетничать о ком-то, ведь это может дойти до предмета обсуждения, из-за чего возникнут проблемы.

Звезды не рекомендуют вам в этот день вмешиваться в чужой конфликт, чтобы установить справедливость. Вероятно, вы не разберетесь с ним и попадете в неловкое положение.

С самого утра вы будете чувствовать раздражительность, из-за чего можете поссориться со своими сотрудниками. Поэтому в этот день следует сдерживать свои эмоции.

Вам в этот день звезды не советуют быть ленивыми, ведь вся энергия, которой вас наделят звезды, могут сделать вас взрывоопасными.

Вы очень сдержанный человек, но в случае стрессов вы скрываете свои эмоции, из-за чего у вас могут быть нервные срывы. Один из нервных срывов может затронуть вас 14 сентября, поэтому его астрологи советуют пережить наедине.

У вас в четверг возникнет тревога и беспокойство, но не стоит беспокоиться, ведь это только из-за влияния Луны.

14 сентября следует отказаться от переговоров, причем, как от деловых, так и от личных. Дело в том, что в этот день собеседники не будут настроены на понимание и внимание.

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