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Гороскоп на 14 сентября: Девам — не сплетничать, а Близнецам — взять отгул

14 сентября 2023 05:38
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков Зодиака
Зодиакальный круг со всеми знаками. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

14 сентября — 29 лунные сутки. Достаточно неблагоприятный день, в течение которого может снизиться тонус организма и риск того, что проявятся хронические заболевания. В этот день также возможны депрессии и травмы. Луна оказалась под покровительством знака Девы, поэтому в этот период можно смело проводить разные финансовые операции.

Новини.LIVE рассказывает, что обещают астрологи всем знакам Зодиака в этот четверг.

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Овен

В этот день вам не следует долго находиться на работе, а тем более среди большого количества людей. Дело в том, что столкновения с неадекватными лицами могут спровоцировать нарушение психического здоровья.

Гороскоп на 14 сентября для всех знаков Зодиака - Овен

Телец

Вам не следует браться за большие проекты, ведь есть риск того, что они могут быть неуспешными. В этот день астрологи советуют акцентировать свое внимание на менее важных делах.

Гороскоп на 14 сентября для всех знаков Зодиака - Телец

Близнецы

На работе в этот день стоит взять отгул, но в том случае, если начальник против вас отпускать, вам следует заниматься только собственной работой, не обращая внимания на разговоры.

Гороскоп на 14 сентября для всех знаков Зодиака - Близнецы

Рак

В четверг о своих планах не стоит никому рассказывать, ведь так можно привлечь к себе плохие намерения, над которыми вы очень долго думали.

Гороскоп на 14 сентября для всех знаков Зодиака - Рак

Лев

14 сентября звезды советуют вам не вмешиваться в личную жизнь окружающих людей, ведь вас могут обвинить в том, что вы нарушили равновесие чужой жизни.

Гороскоп на 14 сентября для всех знаков Зодиака - Лев

Дева

В этот день гороскоп не советует вам сплетничать о ком-то, ведь это может дойти до предмета обсуждения, из-за чего возникнут проблемы.

Гороскоп на 14 сентября для всех знаков Зодиака - Дева

Весы

Звезды не рекомендуют вам в этот день вмешиваться в чужой конфликт, чтобы установить справедливость. Вероятно, вы не разберетесь с ним и попадете в неловкое положение.

Гороскоп на 14 сентября для всех знаков Зодиака - Весы

Скорпион

С самого утра вы будете чувствовать раздражительность, из-за чего можете поссориться со своими сотрудниками. Поэтому в этот день следует сдерживать свои эмоции.

Гороскоп на 14 сентября для всех знаков Зодиака - Скорпион

Стрелец

Вам в этот день звезды не советуют быть ленивыми, ведь вся энергия, которой вас наделят звезды, могут сделать вас взрывоопасными.

Гороскоп на 14 сентября для всех знаков Зодиака - Стрелец

Козерог

Вы очень сдержанный человек, но в случае стрессов вы скрываете свои эмоции, из-за чего у вас могут быть нервные срывы. Один из нервных срывов может затронуть вас 14 сентября, поэтому его астрологи советуют пережить наедине.

Гороскоп на 14 сентября для всех знаков Зодиака - Козерог

Водолей

У вас в четверг возникнет тревога и беспокойство, но не стоит беспокоиться, ведь это только из-за влияния Луны.

Гороскоп на 14 сентября для всех знаков Зодиака - Водолей

Рыбы

14 сентября следует отказаться от переговоров, причем, как от деловых, так и от личных. Дело в том, что в этот день собеседники не будут настроены на понимание и внимание.

Гороскоп на 14 сентября для всех знаков Зодиака - Рыбы

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака готовы на жертвы ради своего любимого человека.

Раньше мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака способны предсказывать будущее.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака обладают феноменальной памятью.

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