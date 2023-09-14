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Гороскоп на 14 вересня: Дівам — не пліткувати, а Близнюкам — взяти відгул

14 вересня 2023 05:38
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Гороскоп на сьогодні, 14 вересня, для всіх знаків Зодіаку
Зодіакальне коло з усіма знаками. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

14 вересня — 29 місячна доба. Досить несприятливий день, протягом якого може знизитися тонус організму та є ризик того, що проявляться хронічні захворювання. У цей день також можливі депресії та травмування. Місяць опинився під заступництвом знаку Діви, тому у цей період можна сміливо проводити різні фінансові операції.

Новини.LIVE розповідає, що обіцяють астрологи всім знакам Зодіаку у цей четвер.

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Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати гороскоп на 14 вересня:

Овен

У цей день вам не слід довго перебувати на роботі, а тим паче, серед великої кількості людей. Справа в тому, що зіткнення з неадекватними особами можуть спровокувати у вас порушення психічного здоров’я.

Гороскоп на 14 вересня для всіх знаків Зодіаку — Овен

Телець

Вам не варто братися за великі проєкти, адже є ризик того, що вони можуть бути неуспішними. У цей день астрологи радять акцентувати свою увагу на менш важливих справах.

Гороскоп на 14 вересня для всіх знаків Зодіаку — Телець

Близнюки

На роботі у цей день варто взяти відгул, але у тому випадку, якщо начальник проти відпускати вас, вам слід займатися лише власною роботою, не звертаючи увагу на розмови.

Гороскоп на 14 вересня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки

Рак

У четвер про свої плани не варто нікому розповідати, адже так можна притягти до себе погані наміри, над якими ви дуже довго думали.

Гороскоп на 14 вересня для всіх знаків Зодіаку — Рак

Лев

14 вересня зірки радять вам не втручатися в особисте життя оточуючих людей, адже вас можуть звинуватити в тому, що ви порушили рівновагу чужого життя.

Гороскоп на 14 вересня для всіх знаків Зодіаку — Лев

Діва

У цей день гороскоп не радить вам пліткувати про когось, адже це може дійти до предмета обговорення, через що виникнуть проблеми.

Гороскоп на 14 вересня для всіх знаків Зодіаку — Діва

Терези

Зірки не рекомендують вам у цей день втручатися у чужий конфлікт, щоб встановити справедливість. Ймовірно, ви не розберетесь із ним та потрапите у незручне становище.

Гороскоп на 14 вересня для всіх знаків Зодіаку — Терези

Скорпіон

Із самого ранку ви відчуватимете дратівливість, через що можете посваритися зі своїми співробітниками. Тому у цей день варто стримувати свої емоції.

Гороскоп на 14 вересня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон

Стрілець

Вам у цей день зірки категорично не радять бути ледачими, адже вся енергія, якою вас наділять зірки, можуть зробити вас вибухонебезпечними.

Гороскоп на 14 вересня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець

Козеріг

Ви є дуже стриманою людиної, але у разі стресів ви ховаєте свої емоції, через що у вас можуть бути нервові зриви. Один з нервових зривів може торкнутися вас 14 вересня, тому його астрологи радять пережити на самоті.

Гороскоп на 14 вересня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг

Водолій

У вас в четверг виникне тривога та занепокоєння, але не варто турбуватися, адже це тільки через вплив Місяця. 

Гороскоп на 14 вересня для всіх знаків Зодіаку — Водолій

Риби

14 вересня варто відмовитися від переговорів, причому, як від ділових, так і від особистих. Справа в тому, що у цей день співрозмовники не будут налаштовані на розуміння та увагу. 

Гороскоп на 14 вересня для всіх знаків Зодіаку — Риби

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку готові на жертви заради своєї коханої людини. 

Раніше ми розповідали про те, які знаки Зодіаку здатні передбачати майбутнє. 

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку мають феноменальну пам’ять.

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