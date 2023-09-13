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Гороскоп на 13 сентября: Овнам — не инвестировать, а Львам — ждать повышения

13 сентября 2023 05:38
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков Зодиака
Астрологический круг со знаками Зодиака. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

13 сентября — 28 лунные сутки. В этот день, когда Луна находится в знаке Девы, можно начинать любую работу, к которой нужно серьезно относиться. Этот период удачен для любых банковских операций и дел, связанных с недвижимостью. Также в этот день можно спокойно повышать свою квалификацию и учиться чему-то.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в эту среду.

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Овен

В среду вам следует обратить внимание на собственное финансовое состояние и не делать необдуманных покупок. Деньги лучше отложите на более масштабные планы.

Гороскоп на 13 сентября для всех знаков Зодиака - Овен

Телец

13 сентября вам лучше посвятить саморазвитию, например, найдите любимое дело или пойдите на какие-то курсы. Также можно заниматься спортом и правильно питаться, чтобы улучшить свою фигуру.

Гороскоп на 13 сентября для всех знаков Зодиака - Телец

Близнецы

В вашей жизни появятся новые люди, но не стоит доверять всем подряд. Имейте здравый смысл и снимите розовые очки, чтобы проанализировать ситуацию. Но будьте осторожны, ведь вас могут одурачить, поэтому не стоит подвергаться влиянию со стороны чужих людей.

Гороскоп на 13 сентября для всех знаков Зодиака - Близнецы.

Рак

Эта среда будет хороша для того, чтобы улучшить свои отношения с бизнес-партнерами. У вас есть очень большая способность убеждать людей, поэтому воспользуйтесь этим.

Гороскоп на 13 сентября для всех знаков Зодиака - Рак

Лев

В этот день вы можете получить очень интересное предложение по работе. Возможно, вы получите повышение в должности, поэтому уровень заработной платы тоже у вас может подняться.

Гороскоп на 13 сентября для всех знаков Зодиака - Лев.

Дева

У вас может ухудшиться здоровье в этот день, поэтому при любых симптомах лучше обратитесь к врачу. Не стоит ждать, пока все пройдет само собой.

Гороскоп на 13 сентября для всех знаков Зодиака - Дева

Весы

Среда будет для вас благоприятна для проведения духовных практик. Йога, медитация или сеанс на гвоздях очень поможет убрать плохие эмоции и выдохнуть с облегчением.

Гороскоп на 13 сентября для всех знаков Зодиака - Весы

Скорпион

Гороскоп 13 сентября советует вам быть честными и открытыми с окружающими, чтобы избежать ссор. Люди чувствуют какой-то подвох, поэтому могут делать что-то на опережение.

Гороскоп на 13 сентября для всех знаков Зодиака - Скорпион

Стрелец

В этот день астрологи не советуют браться за мелкие дела, ведь они точно серьезно не повлияют на ваше будущее. Только великие дела могут сделать вас сильными и продвинуться дальше в жизни.

Гороскоп на 13 сентября для всех знаков Зодиака - Стрелец

Козерог

Звезды в этот день категорически запрещают во что-либо вкладывать деньги, ведь это может закончиться настоящим провалом. В таком случае вы совсем можете потерять деньги.

Гороскоп на 13 сентября для всех знаков Зодиака - Козерог

Водолей

В этот день астрологи рекомендуют уделить больше времени своему любимому человеку, даже можно отправиться с ним в маленькое путешествие.

Гороскоп на 13 сентября для всех знаков Зодиака - Водолей

Рыбы

13 сентября вы захотите больше общаться с окружающими, потому у вас в жизни могут появиться новые друзья. Вам стоит только быть открытыми и доброжелательными.

Гороскоп на 13 сентября для всех знаков Зодиака - Рыбы

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