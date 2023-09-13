Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зірковий гороскоп arrow Гороскоп на 13 вересня: Овнам — не інвестувати, а Левам — чекати на підвищення arrow

Гороскоп на 13 вересня: Овнам — не інвестувати, а Левам — чекати на підвищення

13 вересня 2023 05:38
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Гороскоп на сьогодні, 13 вересня, для всіх знаків Зодіаку
Астрологічне коло зі знаками Зодіаку. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

13 вересня — 28 місячна доба. У цей день, коли Луна перебуває у знаку Діви, можна починати будь-яку роботу, до якої потрібно серйозно ставитися. Цей період є вдалим для будь-яких банківських операцій та справ, пов’язаних з нерухомістю. Також у цей день можна спокійно підвищувати свою кваліфікацію та навчатися чомусь.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи всім знакам Зодіаку у цю середу.

Читайте також:

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати гороскоп на 13 вересня:

Овен

У середу вам слід звернути свою увагу на власний фінансовий стан та не робити необдуманих покупок. Гроші краще відкладіть на більш масштабні плани. 

Гороскоп на 13 вересня для всіх знаків Зодіаку — Овен

Телець

13 вересня вам краще присвятити саморозвитку, наприклад, знайдіть улюблену справу або підіть на якісь курси. Також можна займатися спортом та правильно харчуватися, щоб покращити свою фігуру.

Гороскоп на 13 вересня для всіх знаків Зодіаку — Телець

Близнюки

У вашому житті з’являться нові люди, але не варто довірять усім підряд. Майте тверезий розум та зніміть рожеві окуляри, щоб проаналізувати ситуацію. Але будьте обережні, адже вас можуть обдурити, тому не варто піддаватися впливу з боку чужих людей.

Гороскоп на 13 вересня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки

Рак

Ця середа буде хорошою для того, щоб покращити свої стосунки з бізнес-партнерами. Ви маєте дуже велику здатність переконувати людей, тому скористайтеся цим.

Гороскоп на 13 вересня для всіх знаків Зодіаку — Рак

Лев

У цей день ви можете отримати дуже цікаву пропозицію стосовно роботи. Можливо ви отримаєте підвищення на посаді, тому рівень заробітної плати теж у вас може піднятися. 

Гороскоп на 13 вересня для всіх знаків Зодіаку — Лев

Діва

У вас може погіршитися здоров’я у цей день, тому за будь-яких симптомів краще зверніться до лікаря. Не варто чекати, поки все пройде само собою.

Гороскоп на 13 вересня для всіх знаків Зодіаку — Діва

Терези

Середа буде для вас сприятливою для проведення духовних практик. Йога, медитація або сеанс на цвяхах дуже допоможе прибрати погані емоції та видихнути з полегшенням.

Гороскоп на 13 вересня для всіх знаків Зодіаку — Терези

Скорпіон

Гороскоп на 13 вересня радить вам бути чесними та відкритими з оточуючими, щоб уникнути сварок. Люди відчувають якийсь підступ, тому можуть робити щось на випередження.

Гороскоп на 13 вересня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон

Стрілець

У цей день астрологи не радять братися за дрібні справи, адже вони точно серйозно не вплинуть на ваше майбутнє. Тільки великі справи можуть зробити вас сильними та просунути далі в житті.

Гороскоп на 13 вересня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець

Козеріг

Зірки у цей день категорично забороняють у щось вкладати гроші, адже це може закінчитися справжнім провалом. У такому випадку ви зовсім можете втратити гроші.

Гороскоп на 13 вересня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг

Водолій

У цей день астрологи рекомендують приділити більше часу своїй коханій людині, навіть можна відправитися з нею у маленьку подорож.

Гороскоп на 13 вересня для всіх знаків Зодіаку — Водолій

Риби

13 вересня ви захочете більше спілкуватися з оточуючими, тому у вас в житті можуть з’явитися нові друзі. Вам лише варто бути відкритими та доброзичливими.

Гороскоп на 13 вересня для всіх знаків Зодіаку — Риби

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку здатні кохати усім серцем. 

Раніше ми розповідали про те, які знаки Зодіаку не можуть жити без вживання кави. 

Також ми повідомляли про те, які три знаки Зодіаку не пробачають помилок інших людей.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Жінки на обліку, повістки в "Дії". Чого чекати від нового керівництва Міноборони

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

06:40Ціни на металобрухт у вересні: скільки коштує 1 кг нержавіючої сталі в Україні

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз