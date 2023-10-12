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Гороскоп на 12 октября: Тельцам — помочь близким, Девам — заботиться о здоровье

12 октября 2023 05:40
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Гороскоп на сегодня, 12 октября, для всех знаков Зодиака
Астрологический круг со знаками Зодиака. Фото:
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

12 октября — 28 лунные сутки. Лучший день для любых масштабных дел и неблагоприятный для здоровья, ведь оно может ухудшиться. В этот день лучше слушать советы партнеров во избежание неприятностей. Луна в знаке Дева, поэтому будут успешны любые финансовые операции, связанные с банком и недвижимостью.

Новини.LIVE рассказывают, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в этот четверг.

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Овен

Решительность станет для вас лучшим помощником сегодня, поэтому не бойтесь что-либо менять и принимать новые вызовы. Ведь именно благодаря этому вы станете сильнее и осуществите свою мечту.

Гороскоп на 12 октября для всех знаков Зодиака - Овен

Телец

В этот день может понадобиться помощь вашим родным людям, поэтому сделайте все, что они попросят, ведь они это очень оценят.

Гороскоп на 12 октября для всех знаков Зодиака - Телец

Близнецы

Сегодня звезды считают день благоприятным для сдачи экзаменов, но это не только о получении образования, но и, например, о сдаче экзаменов в автошколе.

Гороскоп на 12 октября для всех знаков Зодиака - Близнецы

Рак

Сегодня вам захочется побыть наедине с собственными мыслями, поэтому подумайте о своем будущем и о том, как можно добиться успехов. Звезды советуют вам приобщить свое творчество.

Гороскоп на 12 октября для всех знаков Зодиака - Рак

Лев

Гороскоп советует вам смело продвигать собственные идеи, а показать себя с лучшей стороны вам поможет ваша невероятная харизма и то, как вы презентуете себя окружающим.

Гороскоп на 12 октября для всех знаков Зодиака - Лев

Дева

Астрологи советуют вам обратить внимание на здоровье, например, делать какие-нибудь физические упражнения и правильно питаться. Но есть риск заболеть, поэтому не переохлаждайтесь.

Гороскоп на 12 октября для всех знаков Зодиака - Дева

Весы

Сегодня вы можете найти нового делового партнера, с которым вас будет объединять общее желание и цели. Только вместе вы сможете реализовать крутой проект, который принесет много денег.

Гороскоп на 12 октября для всех знаков Зодиака - Весы

Скорпион

В этот день вы захотите провести больше времени со своим любимым человеком и как-то его поразить. А вот ночь у вас будет достаточно бурной, ведь этот день наделяет вас страстью.

Гороскоп на 12 октября для всех знаков Зодиака - Скорпион

Стрелец

Вы сегодня захотите острых ощущений, поэтому готовьтесь к любым экспериментам. Звезды говорят, что в этот день в вашей крови будет зашкаливать уровень адреналина.

Гороскоп на 12 октября для всех знаков Зодиака - Стрелец

Козерог

Астрологи советуют вам больше времени уделить работе, ведь только так вы сможете добиться больших высот. Впоследствии вы получите очень хороший доход.

Гороскоп на 12 октября для всех знаков Зодиака - Козерог

Водолей

Вы хотите больше общаться, поэтому сегодня вы будете среди людей в течение всего дня. Есть также шанс, что вы встретите не только новых друзей, но и любимого человека. Поэтому откройте свое сердце любовным приключениям.

Гороскоп на 12 октября для всех знаков Зодиака - Водолей

Рыбы

Обратите особое внимание на планирование бюджета. В этот день звезды советуют вам экономить, чтобы потом не остаться с пустым кошельком на неопределенный период.

Гороскоп на 12 октября для всех знаков Зодиака - Рыбы

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака умеют предсказывать будущее из-за своих сверхспособностей.

Ранее мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака расстаются чаще других.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака считаются самыми агрессивными среди всех.

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