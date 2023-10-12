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Гороскоп на 12 жовтня: Тельцям — допомогти близьким, Дівам — дбати про здоров'я

12 жовтня 2023 05:40
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Гороскоп на сьогодні, 12 жовтня, для всіх знаків Зодіаку
Астрологічне коло зі знаками Зодіаку. Фото:
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

12 жовтня — 28 місячна доба. Найкращий день для будь-яких масштабних справ та несприятливий для здоров’я, адже воно може погіршитися. У цей день краще слухати поради партнерів, щоб уникнути неприємностей. Місяць у знаку Діва, тому будуть успішними будь-які фінансові операції, пов'язані з банком та нерухомістю.

Новини.LIVE розповідають, що прогнозують астрологи всім знакам Зодіаку у цей четвер. 

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Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати гороскоп на 12 жовтня:

Овен

Рішучість стане для вас найкращим помічником сьогодні, тому не бійтеся щось змінювати та приймати нові виклики. Адже саме завдяки цьому ви станете сильнішими і зможете здійснити свою мрію.

Гороскоп на 12 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Овен

Телець

У цей день може знадобитися допомога вашим рідним людям, тому зробіть все, що вони попросять, адже вони дуже це оцінять.

Гороскоп на 12 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Телець

Близнюки

Сьогодні зірки вважають день сприятливим для складання іспитів, але це не тільки про отримання освіти, а й, наприклад, про складання іспитів у автошколі.

Гороскоп на 12 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки

Рак

Сьогодні вам захочеться побути наодинці з власними думками, тому подумайте про своє майбутнє та про те, як можна досягти успіхів. Зірки радять вам долучити свою творчість.

Гороскоп на 12 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Рак

Лев

Гороскоп радить вам сміливо просувати власні ідеї, а показати себе з кращого боку вам допоможе ваша неймовірна харизма і те, як ви себе презентуєте оточуючим.

Гороскоп на 12 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Лев

Діва

Астрологи радять вам звернути увагу на здоров’я, наприклад, робити якісь фізичні вправи і правильно харчуватися. Але є ризик захворіти, тому не переохолоджуйтесь. 

Гороскоп на 12 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Діва

Терези

Сьогодні ви можете знайти нового ділового партнера, з яким вас об’єднуватиме спільне бажання та цілі. Тільки разом ви зможете реалізувати крутий проєкт, який принесе вам багато грошей.

Гороскоп на 12 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Терези

Скорпіон

У цей день ви захочете провести більше часу зі своєю коханою людиною та якось її вразити. А ось ніч у вас буде досить бурхливою, адже цей день наділяє вас пристрастю.

Гороскоп на 12 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон

Стрілець

Ви сьогодні захочете гострих відчуттів, тому готуйтеся до будь-яких експериментів. Зірки кажуть, що у цей день у вашій крові зашкалюватиме рівень адреналіну.

Гороскоп на 12 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець

Козеріг

Астрологи радять вам більше часу приділити роботі, адже тільки так ви зможете досягти великих висот. Згодом ви отримаєте дуже гарний дохід.

Гороскоп на 12 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг

Водолій

Ви захочете більше спілкуватися, тому сьогодні ви будете серед людей протягом всього дня. Є також шанс, що ви зустрінете не тільки нових друзів, а й кохану людину. Тому відкрийте своє серце любовним пригодам.

Гороскоп на 12 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Водолій

Риби

Зверніть особливу увагу на планування свого бюджету. У цей день зірки радять вам економити, щоб потім не залишитися з порожнім гаманцем не невизначений період.

Гороскоп на 12 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Риби

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку вміють передбачати майбутнє через свої надзвичайні здібності. 

Раніше ми розповідали про те, які знаки Зодіаку розлучаються частіше за інших. 

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку вважаються найагресивнішими серед усіх.

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