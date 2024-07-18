Натальная карта принца Гарри — что астрологи выяснили о герцоге Сассекском

Энергия разрушения и хладнокровие — что скрывает натальная карта принца Гарри
Принц Гарри с детства отличался мятежным характером и попадал в неоднозначные ситуации. А после женитьбы на Меган Маркле герцог и вовсе стал ассоциироваться только со скандалами и нарушениями многовековых королевских традиций.
Однако какой на самом деле герцог Сассекский? Что скрывается за громкими заголовками? Найти ответ удалось астрологам, создавшим натальную карту опального принца.
Так, эксперты отмечают, что натальная карта принца Гарри выглядит очень хорошо, ведь имеет одну из лучших комбинаций Огонь + Земля. Это наделяет его такими качествами как несокрушимая воля, самостоятельность и выносливость.
Асцендент в Водолее
Самый красивый из асцендентов, наделяющий принца Гарри дружелюбием, открытостью. Он легко находит общий язык с кем-либо. В его поведении нет превосходства или холодности.
Солнце в Деве
Солнце в Деве наделяет герцога Сассекского прагматичностью, рационализмом и вниманием к деталям. Особый акцент он делает на здоровье тела и духа. Тем не менее седьмой дом в карте говорит о зависимости герцога от чужого мнения, особенно мнения партнера.
Луна в Тельце
Луна в Тельце характеризует Гарри как человека тактильного, нуждающегося в уюте и комфорте. Ему важны простые бытовые радости и удовольствие, нежность и любовь.
Марс в Стрельце
Стрелец дает бывшему принцу нестабильность в чередующейся с бездельем активности. Гарри подвержен частым и кардинальным изменениям занятий.
Он не из тех людей, которые посвящают свою жизнь мелким заботам. Герцогу Сассекскому важна борьба за высокую идею: если нет цели, то смысла тоже нет.
Аспекты планет: квадрат Солнце — Марс
Квадрат в натальной карте показывает напряженный аспект, символизирующий конфликты, противоречия и другие препятствия на пути.
В карте Гарри квадрат образуют Солнце в Деве и Марс в Стрельце. Солнце в Деве призывает к обдуманным, рациональным поступкам, а стрелковые идеи склоняют рубить с плеча, бросить все и уйти, хлопнув дверью.
Аспекты планет: оппозиция Сатурн — Луна
Чувство одиночества, отрешенности, страха, постоянного дискомфорта и вины связано с оппозицией Сатурна и Луны. Сам Гарри часто говорил, что он не чувствует себя частью королевской семьи, и ему казалось, что родные тоже считают его чужаком.
Венера в Весах
Поскольку у герцога Венера в Весах, ему важны деликатность, отсутствие давления и гармонии в отношениях. Но главный минус такой Венеры — растворение в партнере.
Плутон и Меркурий
Наряду с Венерой и Меркурием главная планета в натальной карте герцога Сассекского — Плутон. Плутон, как символ 8 дома — дома смерти и возрождения — повлиял на отречение от семьи и перерождение. Гарри сжег мосты и возродился из пепла как единица. Меркурий в Деве дал ему выборочное и хладнокровное мышление, склонность замечать каждую деталь и уточнять все до мелочей.
Какой вывод
Гарри очень приземленный, рациональный человек с хорошими качествами для мужчины. Меган стала важным человеком в его жизни и личным ориентиром герцога. Меган переиграла энергию разрушения Плутона, и Гарри начал разрушать не себя, а все вокруг, чтобы снова найти свое "я".
Напомним, ранее мы рассказывали, натальная карта Меган Маркл показала, что скрывает от мира герцогиня Сассекская.
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