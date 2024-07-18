Натальная карта принца Гарри — что астрологи выяснили о герцоге Сассекском

Принц Гарри на одном из мероприятий. Фото: Paul Marriott/Global Look Press

Принц Гарри с детства отличался мятежным характером и попадал в неоднозначные ситуации. А после женитьбы на Меган Маркле герцог и вовсе стал ассоциироваться только со скандалами и нарушениями многовековых королевских традиций.

Однако какой на самом деле герцог Сассекский? Что скрывается за громкими заголовками? Найти ответ удалось астрологам, создавшим натальную карту опального принца.

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Так, эксперты отмечают, что натальная карта принца Гарри выглядит очень хорошо, ведь имеет одну из лучших комбинаций Огонь + Земля. Это наделяет его такими качествами как несокрушимая воля, самостоятельность и выносливость.

Асцендент в Водолее

Самый красивый из асцендентов, наделяющий принца Гарри дружелюбием, открытостью. Он легко находит общий язык с кем-либо. В его поведении нет превосходства или холодности.

Солнце в Деве

Солнце в Деве наделяет герцога Сассекского прагматичностью, рационализмом и вниманием к деталям. Особый акцент он делает на здоровье тела и духа. Тем не менее седьмой дом в карте говорит о зависимости герцога от чужого мнения, особенно мнения партнера.

Луна в Тельце

Луна в Тельце характеризует Гарри как человека тактильного, нуждающегося в уюте и комфорте. Ему важны простые бытовые радости и удовольствие, нежность и любовь.

Марс в Стрельце

Стрелец дает бывшему принцу нестабильность в чередующейся с бездельем активности. Гарри подвержен частым и кардинальным изменениям занятий.

Он не из тех людей, которые посвящают свою жизнь мелким заботам. Герцогу Сассекскому важна борьба за высокую идею: если нет цели, то смысла тоже нет.

Принц Гарри позирует на камеру. Фото: AP Photo/Kin Cheung

Аспекты планет: квадрат Солнце — Марс

Квадрат в натальной карте показывает напряженный аспект, символизирующий конфликты, противоречия и другие препятствия на пути.

В карте Гарри квадрат образуют Солнце в Деве и Марс в Стрельце. Солнце в Деве призывает к обдуманным, рациональным поступкам, а стрелковые идеи склоняют рубить с плеча, бросить все и уйти, хлопнув дверью.

Аспекты планет: оппозиция Сатурн — Луна

Чувство одиночества, отрешенности, страха, постоянного дискомфорта и вины связано с оппозицией Сатурна и Луны. Сам Гарри часто говорил, что он не чувствует себя частью королевской семьи, и ему казалось, что родные тоже считают его чужаком.

Венера в Весах

Поскольку у герцога Венера в Весах, ему важны деликатность, отсутствие давления и гармонии в отношениях. Но главный минус такой Венеры — растворение в партнере.

Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: VIDA PRESS

Плутон и Меркурий

Наряду с Венерой и Меркурием главная планета в натальной карте герцога Сассекского — Плутон. Плутон, как символ 8 дома — дома смерти и возрождения — повлиял на отречение от семьи и перерождение. Гарри сжег мосты и возродился из пепла как единица. Меркурий в Деве дал ему выборочное и хладнокровное мышление, склонность замечать каждую деталь и уточнять все до мелочей.

Какой вывод

Гарри очень приземленный, рациональный человек с хорошими качествами для мужчины. Меган стала важным человеком в его жизни и личным ориентиром герцога. Меган переиграла энергию разрушения Плутона, и Гарри начал разрушать не себя, а все вокруг, чтобы снова найти свое "я".

Напомним, ранее мы рассказывали, натальная карта Меган Маркл показала, что скрывает от мира герцогиня Сассекская.