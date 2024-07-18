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Енергія руйнування та холоднокровність — що приховує натальна карта принца Гаррі

18 липня 2024 07:35
Світлана Горох - Редактор
Світлана Горох
Редактор
Натальна карта принца Гаррі — що астрологи з'ясували про герцога Сассекського
Принц Гаррі на одному з заходів. Фото: Paul Marriott/Global Look Press
Світлана Горох - Редактор
Світлана Горох
Редактор

Принц Гаррі з дитинства відрізнявся бунтівним характером та потрапляв у неоднозначні ситуації. А після одруження на Меган Маркл герцог і зовсім став асоціюватися лише зі скандалами та порушеннями багатовікових королівських традицій. 

Проте, який насправді герцог Сассекський? Що ховається за гучними заголовками? Знайти відповідь вдалося астрологам, які створили натальну карту опального принца. 

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Так, експерти відзначають, що натальна карта принца Гаррі виглядає дуже добре, адже має одну з найкращих комбінацій Вогонь + Земля. Це наділяє його такими якостями як незламна воля, самостійність та витривалість.

Асцендент у Водолії

Найгарніший з асцендентів, який наділяє принца Гаррі приязністю, відкритістю. Він легко знаходить спільну мову з будь-ким. У його поведінці немає зверхності чи холодності. 

Сонце в Діві

Сонце у Діві наділяє герцога Сассекського прагматичністю, раціоналізмом та увагою до деталей. Особливий акцент він робить на здоров'ї тіла та духу. Проте, сьому будинок у карті говорить про залежність герцога від чужої думки, особливо думки партнера.

Місяць у Тельці

Місяць у Тельці характеризує Гаррі як людину тактильну, яка потребує затишку та комфорту. Йому важливі прості побутові радості та задоволення, ніжність та любов. 

Марс у Стрільці

Стрілець дає колишньому принцу нестабільність в активності, що чергується з неробством. Гаррі схильний до частих і кардинальних змін занять. 

Він не з тих людей, які присвячують своє життя дрібним турботам. Герцогу Сассекському важлива боротьба за високу ідею: якщо немає мети, то сенсу теж немає.

 

Енергія руйнування та холоднокровність — що приховує натальна карта принца Гаррі
Принц Гаррі позує на камеру. Фото: AP Photo/Kin Cheung

Аспекти планет: квадрат Сонце — Марс

Квадрат у натальній карті показує напружений аспект, що символізує конфлікти, суперечності та інші перешкоди на шляху.

У карті Гаррі квадрат утворюють Сонце в Діві та Марс у Стрільці. Сонце у Діві закликає до обдуманих, раціональних вчинків, а стрілецькі ідеї схиляють рубати з плеча, кинути все і піти, грюкнувши дверима.

Аспекти планет: опозиція Сатурн — Місяць

Почуття самотності, відчуженості, страху, постійного дискомфорту та вини пов'язані з опозицією Сатурна та Місяця. Сам Гаррі часто казав, що він не почувається своїм у королівській родині, і йому здавалося, що рідні теж вважають його чужинцем.

Венера у Терезах

Оскільки у герцога Венера у Терезах, йому важливі делікатність, відсутність тиску та спокійні почуття у стосунках. Але головний мінус такої Венери — розчинення у партнері.

 

Які секрети про принца Гаррі відкриває його натальна карта — характер та доля герцога Сассекського
Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: VIDA PRESS

Плутон та Меркурій

Поряд з Венерою та Меркурієм головна планета в натальній карті герцога Сассекського — Плутон. Плутон, як символ 8 будинку — будинку смерті та відродження — вплинув на зречення сім'ї та переродження. Гаррі спалив мости та відродився з попелу як одиниця. Меркурій у Діві дав йому вибіркове та холоднокровне мислення, схильність помічати кожну деталь та уточнювати все до дрібниць.

Який висновок

Гаррі дуже приземлена, раціональна людина з гарними якостями для чоловіка. Меган стала важливою людиною в його житті та особистим орієнтиром герцога. Меган переграла енергію руйнування Плутона, і Гаррі почав руйнувати не себе, а все навколо, щоб знову знайти своє "я".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, натальна карта Меган Маркл показала, що приховує від світу герцогиня Сассекська.

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