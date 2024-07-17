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Що приховує від світу герцогиня Сассекська — натальна карта Меган Маркл

17 липня 2024 08:01
Світлана Горох - Редактор
Світлана Горох
Редактор
Натальна карта Меган Маркл — що відомо про герцогиню Сассекську
Меган Маркл на одному із заходів. Фото: Evan Agostini/Invision/AP
Світлана Горох - Редактор
Світлана Горох
Редактор

Герцогиня Сассекська Меган Маркл — неоднозначна та навіть скандальна персона, яку неодноразово критикувало суспільство, звинувачувало у брехні, расизмі й зневаженні традицій корони. Водночас це людина, яка багато років свого життя присвятила благодійності, чудова мати та дружина. 

Хто вона насправді? Що ховається за сліпучою посмішкою? Відповіді на ці питання може дати натальна карта знаменитості, яку зробили астрологи. 

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Кардинальний та фіксований хрести

Хрести в натальній карті — це форма поведінки, закладена в нас спочатку, реакція на зміни, тип динаміки, життєва стратегія. Хрести показують те, як людина реалізовуватиме свій розумовий та фізичний потенціал.

Кардинальний хрест утворюють знаки: Овен, Рак, Терези та Козеріг. Фіксований хрест: Телець, Лев, Скорпіон та Водолій.

Меган Маркл щаслива жінка, яка задоволена своїм життям, любить себе балувати та радувати. Легка на підйом, цікава співрозмовниця. Може домовитися та знайти спільну мову з будь-ким. П'ятірка кардинального хреста дає їй завзятість у починаннях, а трійка фіксованого хреста — запал та мотивацію доводити все до кінця.

 

Меган Маркл — про що каже натальна карта герцогині Сассекскої
Меган Маркл і принц Гаррі. Фото: Imago/Christopher Neundorf/Global Look Press

Асцендент

Оскільки асцендент знаходиться у Раку Меган володіє такими якостями як милосердність, здатність до співчуття. Її погляд і посмішка завжди сповнені зворушливості. 

Сонце

Сонце у Леві у 1 будинку. Це говорить про те, що головна мета герцогині — показати себе, похизуватися своїми талантами. Така людина конче потребує бути у центрі уваги.

Водночас мінус у тому, що насправді Меган може хвилювати лише одне — це вона сама. Вона сконцентрована на своїх бажаннях та амбіціях. 

Місяць

За емоційний стан відповідає Місяць у Терезах у 3 будинку. Комфорт герцогиня знаходить у спілкуванні, поїздках та книгах. Але абсолютно нове оточення може завдати їй сильного дискомфорту. А з'єднання Місяця з Сатурном і Юпітером робить Маркл надмірно емоційною. Така особа може легко розпочати гучний скандал.  

Марс

Марс у Раку говорить про те, що Меган харчується емоціями. З'єднання Місяця з соціальними планетами — Юпітером та Сатурном — впливає на Марс. Юпітер посадив зерна расизму, неприйняття інших думок, що провокує ідеологічні конфлікти, а Сатурн порадував жорсткою самокритикою та страхом відстоювати свої позиції.

Меркурій

Меркурій у Леві — це монолог, абсолютна глухота до чужих думок. Така людина хороший маніпулятор, ідеально підлаштовується під ситуацію, пускає пилюку в очі, а потім вдає, ніби нічого не було.

 

Натальна карта знаменитостей — що приховує від світу Меган Маркл
Меган Маркл. Фото: google.com

Ліліт

Ліліт, або чорний Місяць, у Скорпіоні говорить про патологічний потяг все переробляти та агресивну маніпуляцію. Герцогині недостатньо те, що вона має: їй потрібно набагато більше.

Венера

Венера в Діві — розрахунок у коханні. Герцогиня Сассекська слідує за матеріальною вигодою та у відносинах керується відповіддю на запитання "а що я від них отримаю?".

Сатурн

Сатурн у 3 будинку (управитель Козерога) говорить про знайомство у поїздці, а Юпітер відкриває доступ до еліти. Нагадаємо, що з Гаррі Меган, тоді ще зірка серіалу "Форс-Мажори", познайомилася під час робочого візиту до Великобританії.

Висновок

Меган Маркл — неоднозначна та багатогранна персона. Зовні — вразлива та добра, усередині — маніпулятор та егоїст.

Раніше ми писали, які три знаки Зодіаку найвпевненіші у собі й можуть підкорити будь-яку вершину. 

Меган Маркл Астрологія характер доля натальна карта

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