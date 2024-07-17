Натальная карта Меган Маркл — что известно о герцогине Сассекской

Меган Маркл на одном из мероприятий. Фото: Evan Agostini/Invision/AP

Герцогиня Сассекская Меган Маркл — неоднозначная и даже скандальная персона, которую неоднократно критиковало общество, обвиняло во лжи, расизме и принебрижении традициям короны. В то же время это человек, который много лет своей жизни посвятил благотворительности, прекрасная мать и жена.

Кто она на самом деле? Что скрывается за ослепительной улыбкой? Ответы на эти вопросы может дать натальная карта знаменитости, которую сделали астрологи.

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Кардинальный и фиксированный кресты

Кресты в натальной карте — это форма поведения, заложенная в нас сначала, реакция на изменения, тип динамики, жизненная стратегия. Кресты показывают, как человек будет реализовывать свой умственный и физический потенциал.

Кардинальный крест образуют знаки: Овен, Рак, Весы и Козерог. Фиксированный крест: Телец, Лев, Скорпион и Водолей.

Меган Маркл счастливая женщина, довольная своей жизнью, любит себя баловать и радовать. Легкая на подъем, интересная собеседница. Может договориться и найти общий язык с кем угодно. Пятерка кардинального креста дает ей упорство в начинаниях, а тройка фиксированного креста — пыл и мотивацию доводить все до конца.

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Imago/Christopher Neundorf/Global Look Press

Асцендент

Поскольку асцендент находится в Раке, Меган, обладает такими качествами как милосердие, способность к состраданию. Ее взгляд и улыбка всегда полны трогательности.

Солнце

Солнце во Льве в 1 доме. Это говорит, что главная цель герцогини — показать себя, похвастаться своими талантами. Такой человек обязательно нуждается быть в центре внимания.

В то же время, минус в том, что на самом деле Меган может волновать только одно — это она сама. Она сконцентрирована на своих желаниях и амбициях.

Луна

За эмоциональное состояние отвечает Луна в Весах в 3 доме. Комфорт герцогиня обретает в общении, поездках и книгах. Но совершенно новое окружение может нанести ей сильный дискомфорт. А соединение Луны с Сатурном и Юпитером делает Маркл чрезмерно эмоциональной. Такое лицо может легко вспыхнуть и начать громкий скандал.

Марс

Марс в Раке говорит, что Меган питается эмоциями. Соединение Луны с социальными планетами — Юпитером и Сатурном — влияет на Марс. Юпитер посадил зерна расизма, неприятие других мыслей, что провоцирует идеологические конфликты, а Сатурн обрадовал жесткой самокритикой и страхом отстаивать свои позиции.

Меркурий

Меркурий во Льве — монолог, абсолютная глухота к чужим мыслям. Такой человек хороший манипулятор, идеально подстраивается под ситуацию, пускает пыль в глаза, а потом делает вид, будто ничего не было.

Меган Маркл. Фото: google.com

Лилит

Лилит, или черная Луна, в Скорпионе говорит о патологическом влечении все переделывать и агрессивную манипуляцию. Герцогине недостаточно того, что она имеет: ей нужно гораздо больше.

Венера

Венера в Деве — расчет в любви. Герцогиня Сассекская следует за материальной выгодой и в отношениях руководствуется ответом на вопрос "а что я от них получу?"

Сатурн

Сатурн в 3-м доме (управитель Козерога) говорит о знакомстве в поездке, а Юпитер открывает доступ к элите. Напомним, что с Гарри Меган, тогда еще звезда сериала "Форс-Мажоры", познакомилась во время рабочего визита в Великобританию.

Вывод

Меган Маркл — неоднозначная и многогранная персона. Снаружи — уязвимая и добрая, внутри — манипулятор и эгоист.

Раньше мы писали, какие три знака Зодиака уверены в себе и могут покорить любую вершину.