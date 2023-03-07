Эти знаки зодиака столкнутся с черной полосой — несчастье будет преследовать до 12 марта

Каким трем знакам зодиака придется пройти через испытания, тяжело будет до 12 марта

С настоящей черной полосой столкнутся три представителя зодиакального круга уже на этой неделе. Конфликты, разочарования, несчастья и неудачи будут преследовать их до 12 марта.

Как сообщают астрологи, придется непросто Близнецам, Девам и Скорпионам. Если вы один из них, будьте осторожны и терпеливы, готовьтесь к предстоящим испытаниям и помните, неудача не будет продолжаться вечно!

Близнецы

Отрицательные планетарные энергии могут начать воздействовать на Близнецов уже с 7 марта, фактически с приходом полной Луны в Деве. Проблемы на работе или в отношениях могут заставить представителей этого знака зодиака видеть мир в черных тонах. Поэтому возможны такие чувства как подавленность, гнев или разочарование. Когда речь идет о деньгах, скорее всего, возможны неожиданные расходы или необдуманные покупки.

Звезды советуют Близнецам проявлять осторожность и избегать лжи или разглашения гневных тайн, поскольку это может подорвать основы ваших романтических отношений. Если вы действительно хотите сделать откровение, подождите еще немного! Также старайтесь экономить как можно больше, чтобы не попасть в долги!

Дева

Для Дев эта неделя может оказаться достаточно сложной и насыщенной настолько, что потребует проявить много сил и терпения. Представители этого знака зодиака предположительно столкнутся с достаточно неудобными ситуациями или ревностью. Будьте внимательны, вы, несомненно, получите много сигналов от планет, которые будут побуждать вас не пытаться починить что-нибудь сломанное.

Звезды советуют меньше волноваться и прокручивать в голове негативные сценарии. Помните, вы не можете управлять миром, но вы можете управлять только тем, как на него реагируете. Стремитесь к равновесию и не позволяйте манипулировать собой. А от многих проблем вас может спасти обычное общение.

Скорпион

Скорпионы на этой неделе могут почувствовать себя одинокими и брошенными. Это чувство стресса и тревоги связано с тем, что вы недавно лгали или скрывали некоторые вещи. Ваше личное положение, конечно, не на высоте, но не теряйте надежды, звезды советуют вам быть честными и попросить прощения, чтобы попытаться исправить ситуацию более рациональным путем. Хотя эта неудача может продолжать преследовать вас еще некоторое время, важно оставаться сильным и выстоять.

Найдите время, чтобы переориентироваться и подумать о том, чего вы действительно хотите достичь в своей жизни. Имейте в виду, что впереди для вас лучшие дни, и это тяжелое время не будет длиться вечно.

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