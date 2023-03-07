Ці знаки зодіаку зіткнуться з чорною смугою — нещастя переслідуватиме до 12 березня

Яким трьом знакам зодіаку доведеться пройти через випробування, важко буде до 12 березня

Зі справжньою чорною смугою зіткнуться три представники зодіакального кола вже на цьому тижні. Конфлікти, розчарування, нещастя та невдачі переслідуватимуть їх аж до 12 березня.

Як повідомляють астрологи, доведеться непросто Близнюкам, Дівам та Скорпіонам. Якщо ви один із них, будьте обережні та терплячі, готуйтеся до майбутніх випробувань й пам'ятайте, невдача не триватиме вічно!

Близнюки

Негативні планетарні енергії можуть почати впливати на Близнюків вже з 7 березня, фактично з приходом повного Місяця в Діві. Проблеми на роботі чи у стосунках можуть змусити представників цього знаку зодіаку бачити світ у чорних тонах. Тож імовірні такі почуття як пригніченість, гнів або розчарування. Коли мова йде про гроші, швидше за все, можливі несподівані витрати або необдумані покупки.

Зірки радять Близнюкам проявляти обережність і уникати брехні або розголошення гнівних таємниць, оскільки це може підірвати основи ваших романтичних стосунків. Якщо ви дійсно хочете зробити одкровення, почекайте ще трохи! Також намагайтеся заощаджувати якомога більше, щоб не потрапити в борги!

Діва

Для Дів цей тиждень може виявитися досить складним та насиченим настільки, що вимагатиме проявити багато сил і терпіння. Представники цього знака зодіаку імовірно зіткнуться з досить незручними ситуаціями або ревнощами. Будьте уважні, ви, безсумнівно, отримаєте багато сигналів від планет, які спонукатимуть вас не намагатися полагодити щось зламане.

Зірки радять меншу хвилюватись й прокручувати у голові негативні сценарії. Пам'ятайте, ви не можете керувати світом, але ви можете керувати тільки тим, як на нього реагуєте. Прагніть до рівноваги та не дозволяйте маніпулювати собою. А від багатьох проблем вас може врятувати звичайне спілкування.

Скорпіон

Скорпіони на цьому тижні можуть відчути себе самотніми та покинутими. Це відчуття стресу та тривоги пов’язане з тим, що ви нещодавно брехали або приховували певні речі. Ваше особисте становище, звичайно, не на висоті, але не втрачайте надії, зірки радять вам бути чесними та попросити вибачення, щоб спробувати виправити ситуацію більш раціональним шляхом. Хоча ця невдача може продовжувати переслідувати вас ще деякий час, важливо залишатися сильним і вистояти.

Знайдіть час, щоб переорієнтуватися та подумати про те, чого ви дійсно хочете досягти у своєму житті. Майте на увазі, що попереду для вас кращі дні, і цей важкий час не триватиме вічно.

Нагадаємо, ми публікували детальний гороскоп для кожного знаку зодіаку на березень 2023. Яким буде перший місяць весни та кому він принесе успіх, читайте за посиланням.