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"Время избавиться от всего ненужного": советы астролога, как вести себя во время лунного затмения

2 мая 2023 21:40
vasylyshyn.jpg - Мирослав Василишин
Астролог предупредил, чего не следует делать во время лунного затмения
Лунное затмение. Фото: Rawpixel
vasylyshyn.jpg - Мирослав Василишин

В пятницу, 5 мая, нас ожидает полутеневое лунное затмение. Его смогут наблюдать жители Азии, Африки, Австралии и большей части Европы, а на территории Украины его можно будет увидеть с 17:14 до 21:31 по киевскому времени.

По просьбе Новини.LIVE известный украинский астролог Анастасия Макарова рассказала, чего ждать от лунного затмения 5 мая и что можно и чего делать не стоит в этот период.

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Магия страсти и медитации

В целом, лунные затмения — это время для медитаций и духовных практик, направленных на реализацию личности, отмечает астролог.

"Личность в астрологии символизирует Солнце, а Луна считается женской планетой. Затмение, которое начнется 5 мая этого года, будет происходить на оси Телец — Скорпион: то есть Солнце будет находиться в знаке Тельца, а Луна — в Скорпионе. Надо сказать, то Луна в Скорпионе — это магия, страсть, чувства, концентрация, психология. Таким образом, в этот период нам следует уделять больше внимания чувствам, своему внутреннему миру", — рекомендует Анастасия Макарова.

Астрологиня Анастасія Макарова
Астролог Анастасия Макарова. Фото: facebook.com/nastreas

В то же время, предупреждает астролог, во время лунного затмения не стоит заниматься оккультными ритуалами.

"Лучше посвятить время духовным практикам. Можно работать с системой рейки, камнями, кристаллами, а также с собственными мыслями. Луна — это наше подсознание, поэтому наши мысли формируют то, что нас окружает. Можно желать избавления от того, от чего вы давно хотели избавиться, проводить ритуалы на очищение", — объяснила она.

Важные политические соглашения

В гороскопе любого государства Луна означает народ, поэтому все, что  происходит с Луной, так или иначе отражается на судьбе народа страны.

"Для Украины лунное затмение 5 мая будет связано с темой переговоров и соглашений. Таким образом, ближе к этой дате будут оговорены или заключены новые соглашения, которые будут очень важны для нашей страны. Сам по себе символизм полнолуния, которое также приходится на 5 мая, в сочетании с символизмом затмения говорит о следующем: нам нужно отделить все ненужное от того, ради чего Украина идет вперед", — отметила астролог.

Что такое полутеневое лунное затмение

Лунное затмение происходит, когда Солнце, Земля и Луна находятся на одной линии. Таким образом, с точки зрения земного наблюдателя, Земля перекрывает для Луны солнечный свет, и Луна оказывается в тени, которая падает на нее от Земли.

Иногда линия, на которой выстраиваются все три небесных тела, не полностью прямая. В таком случае Земля закрывает от Луны солнечный свет только внешней — самой светлой частью своей тени. Такое затмение называется полутеневым.

Для земного наблюдателя полутеневое лунное затмение большую часть времени выглядит как незначительное уменьшение яркости Луны. Однако во время пика затмения, который 5 мая прогнозируется на 19:22 по киевскому времени, мы сможем увидеть заметное потемнение края Луны — ту часть, которая находится в земной полутени.

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