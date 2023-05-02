Астролог попередив, чого не варто робити під час місячного затемнення

Місячне затемнення. Фото: Rawpixel

У п’ятницю, 5 травня, на нас чекає півтіньове місячне затемнення. Його зможуть спостерігати мешканці Азії, Африки, Австралії та більшої частини Європи, а на території України його можна буде побачити з 17:14 до 21.31 за київським часом.

На прохання Новини.LIVE відома українська астрологиня Анастасія Макарова розповіла, чого чекати від місячного затемнення 5 травня та що можна і чого не варто робити у цей період.

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Магія пристрасті та медитації

Загалом місячні затемнення — це час для медитацій та духовних практик, направлених на реалізацію особистості, зазначає астрологиня.

"Особистість в астрології символізує Сонце, а Місяць вважається жіночою планетою. Затемнення, яке почнеться 5 травня цього року, відбуватиметься на осі Тілець — Скорпіон: тобто Сонце перебуватиме у знаку Тільця, а Місяць — у Скорпіоні. Треба сказати, що Місяць у Скорпіоні — це магія, пристрасть, почуття, концентрація, психологія. Таким чином, у цей період нам варто приділяти більше уваги почуттям, своєму внутрішньому світу", — рекомендує Анастасія Макарова.

Астрологиня Анастасія Макарова. Фото: facebook.com/nastreas

Водночас, попереджає астрологиня, під час місячного затемнення не варто займатися окультними ритуалами.

"Краще присвятити час духовним практикам. Можна працювати із системою рейкі, камінням, кристалами, а також із власними думками. Місяць — це наша підсвідомість, тому наші думки формують те, що нас оточує. Можна бажати позбавлення від того, від чого ви давно хотіли позбавитись, проводити ритуали на очищення", — пояснила вона.

Важливі політичні угоди

У гороскопі будь-якої держави Місяць означає народ, тому все, що відбувається з Місяцем, так чи інакше відбивається на долі народу країни.

"Для України місячне затемнення 5 травня буде пов’язане з темою перемовин та угод. Таким чином, ближче до цієї дати будуть оговорені або укладені нові угоди, які будуть дуже важливими для нашої країни. Сам по собі символізм повного місяця, який теж припадає на 5 травня, в поєднанні із символізмом затемнення каже про наступне: нам треба відділити все непотрібне від того, задля чого Україна йде вперед", — зазначила астрологиня.

Що таке півтіньове місячне затемнення

Місячне затемнення відбувається, коли Сонце, Земля і Місяць перебувають на одній лінії. Таким чином, з точки зору земного спостерігача, Земля перекриває для Місяця сонячне світло, і Місяць опиняється в тіні, яка падає на нього від Землі.

Іноді лінія, на якій вишикуються всі три небесних тіла, не є повністю прямою. У такому випадку Земля закриває від Місяця сонячне світло лише зовнішньою — найсвітлішою частиною своєї тіні. Таке затемнення називається півтіньовим.

Для земного спостерігача півтіньове місячне затемнення більшу частину часу виглядає як незначне зменшення яскравості Місяця. Однак під час піку затемнення, який 5 травня прогнозується на 19:22 за київським часом, ми зможемо побачити помітне потемніння краю Місяця — ту його частину, яка перебуває у земній півтіні.