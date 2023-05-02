Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зірковий гороскоп arrow "Час позбутися всього непотрібного": поради астролога, як поводитися під час місячного затемнення arrow

"Час позбутися всього непотрібного": поради астролога, як поводитися під час місячного затемнення

2 травня 2023 21:40
vasylyshyn.jpg - Мирослав Василишин
Астролог попередив, чого не варто робити під час місячного затемнення
Місячне затемнення. Фото: Rawpixel
vasylyshyn.jpg - Мирослав Василишин

У п’ятницю, 5 травня, на нас чекає півтіньове місячне затемнення. Його зможуть спостерігати мешканці Азії, Африки, Австралії та більшої частини Європи, а на території України його можна буде побачити з 17:14 до 21.31 за київським часом.

На прохання Новини.LIVE відома українська астрологиня Анастасія Макарова розповіла, чого чекати від місячного затемнення 5 травня та що можна і чого не варто робити у цей період.

Читайте також:

Магія пристрасті та медитації

Загалом місячні затемнення — це час для медитацій та духовних практик, направлених на реалізацію особистості, зазначає астрологиня.

"Особистість в астрології символізує Сонце, а Місяць вважається жіночою планетою. Затемнення, яке почнеться 5 травня цього року, відбуватиметься на осі Тілець — Скорпіон: тобто Сонце перебуватиме у знаку Тільця, а Місяць — у Скорпіоні. Треба сказати, що Місяць у Скорпіоні — це магія, пристрасть, почуття, концентрація, психологія. Таким чином, у цей період нам варто приділяти більше уваги почуттям, своєму внутрішньому світу", — рекомендує Анастасія Макарова.

Астрологиня Анастасія Макарова
Астрологиня Анастасія Макарова. Фото: facebook.com/nastreas

Водночас, попереджає астрологиня, під час місячного затемнення не варто займатися окультними ритуалами.

"Краще присвятити час духовним практикам. Можна працювати із системою рейкі, камінням, кристалами, а також із власними думками. Місяць — це наша підсвідомість, тому наші думки формують те, що нас оточує. Можна бажати позбавлення від того, від чого ви давно хотіли позбавитись, проводити ритуали на очищення", — пояснила вона.

Важливі політичні угоди

У гороскопі будь-якої держави Місяць означає народ, тому все, що відбувається з Місяцем, так чи інакше відбивається на долі народу країни.

"Для України місячне затемнення 5 травня буде пов’язане з темою перемовин та угод. Таким чином, ближче до цієї дати будуть оговорені або укладені нові угоди, які будуть дуже важливими для нашої країни. Сам по собі символізм повного місяця, який теж припадає на 5 травня, в поєднанні із символізмом затемнення каже про наступне: нам треба відділити все непотрібне від того, задля чого Україна йде вперед", — зазначила астрологиня.

Що таке півтіньове місячне затемнення

Місячне затемнення відбувається, коли Сонце, Земля і Місяць перебувають на одній лінії. Таким чином, з точки зору земного спостерігача, Земля перекриває для Місяця сонячне світло, і Місяць опиняється в тіні, яка падає на нього від Землі.

Іноді лінія, на якій вишикуються всі три небесних тіла, не є повністю прямою. У такому випадку Земля закриває від Місяця сонячне світло лише зовнішньою — найсвітлішою частиною своєї тіні. Таке затемнення називається півтіньовим.

Для земного спостерігача півтіньове місячне затемнення більшу частину часу виглядає як незначне зменшення яскравості Місяця. Однак під час піку затемнення, який 5 травня прогнозується на 19:22 за київським часом, ми зможемо побачити помітне потемніння краю Місяця — ту його частину, яка перебуває у земній півтіні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB