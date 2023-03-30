Астролог назвал опасные даты для обстрела Украины в апреле

Согласно астрологическому прогнозу, россия попытается активизировать воздушные атаки

В течение апреля обстрелы украинских городов не утихнут и могут даже усилиться. Об этом предупредила в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE известный украинский астролог Анастасия Макарова.

"Наибольшая вероятность массированных ракетных обстрелов или атак беспилотников приходится на следующие даты: 1 апреля, период с 5 по 11 апреля, 13-14 апреля, 18-24 апреля и 28 апреля", — прогнозирует астролог.

Анастасия Макарова

Также, по ее словам, в первой половине апреля весьма вероятно начало контрнаступления ВСУ или, по крайней мере, период ожесточенных сражений.

"Я не могу сказать, что контрнаступление наших войск будет легким. Судя по аспектам планет, это будет тяжелая борьба, и с астрологической точки зрения это не лучшее время для контрнаступления. Но Украина получит помощь от партнеров. В то же время существует и другая проекция: если по каким-то причинам поставки вооружения в Украину будут задержаны (а такой вариант, к сожалению, есть), контрнаступление может начаться ближе к концу месяца", — предупредила Анастасия Макарова.

Напомним, ранее астролог проанализировала гороскоп российской федерации и спрогнозировала, кто может прийти на смену путину.