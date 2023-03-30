Астролог назвал опасные даты для обстрела Украины в апреле

Будьте осторожны: астролог назвала вероятные даты массированных обстрелов Украины в апреле
В течение апреля обстрелы украинских городов не утихнут и могут даже усилиться. Об этом предупредила в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE известный украинский астролог Анастасия Макарова.
"Наибольшая вероятность массированных ракетных обстрелов или атак беспилотников приходится на следующие даты: 1 апреля, период с 5 по 11 апреля, 13-14 апреля, 18-24 апреля и 28 апреля", — прогнозирует астролог.
-
Россия планирует новую мобилизацию: МО Британии объяснило, как кремль будет маскировать этот процесс
-
НДС на топливо вернут к довоенным 20%, — Гетманцев
-
Месси обижен на Мбаппе: во Франции сравнили зарплату звезд "ПСЖ"
-
В Генпрокуратуре рассказали, сколько украинских детей пострадало от действий российских окупантов
-
Польша упрощает выдачу карты побыту украинским беженцам: что нужно знать
-
В Минэкономики анонсировали ослабление некоторых валютных ограничений для бизнеса
-
В Мелитополе коллаборанты начали скрываться, а Балицкий ездит по городу в машине "скорой"
-
Сколько рабочих мест может уничтожить искусственный интеллект: эксперты назвали поразительные цифры
-
ВСУ уничтожили почти 173 тысячи российских военных: Генштаб сообщил о свежих потерях рф
-
Дешевый тариф на свет продлили до мая: что будет дальше
Также, по ее словам, в первой половине апреля весьма вероятно начало контрнаступления ВСУ или, по крайней мере, период ожесточенных сражений.
"Я не могу сказать, что контрнаступление наших войск будет легким. Судя по аспектам планет, это будет тяжелая борьба, и с астрологической точки зрения это не лучшее время для контрнаступления. Но Украина получит помощь от партнеров. В то же время существует и другая проекция: если по каким-то причинам поставки вооружения в Украину будут задержаны (а такой вариант, к сожалению, есть), контрнаступление может начаться ближе к концу месяца", — предупредила Анастасия Макарова.
Напомним, ранее астролог проанализировала гороскоп российской федерации и спрогнозировала, кто может прийти на смену путину.