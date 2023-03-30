Астролог назвав небезпечні дати для обстрілу України у квітні

Згідно з астрологічним прогнозом, росія спробує активізувати повітряні атаки.

Протягом квітня обстріли українських міст не вщухнуть і навіть можуть посилитися. Про це попередила в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE відома українська астрологиня Анастасія Макарова.

"Найбільша ймовірність масованих ракетних обстрілів або атак безпілотників припадає на такі дати: 1 квітня, період з 5 по 11 квітня, 13-14 квітня, 18-24 квітня та 28 квітня", — прогнозує астрологиня.

Анастасія Макарова

Також, за її словами, у першій половині квітня дуже ймовірний початок контрнаступу ЗСУ або, принаймні, період запеклих боїв.

"Я не можу сказати, що контрнаступ наших військ буде легким. Судячи з аспектів планет, це буде важка боротьба, і з астрологічної точки зору це не найкращий час для контрнаступу. Але Україна отримає допомогу від партнерів. Водночас, існує й інша проекція: якщо з якихось причин поставки озброєння в Україну буде затримано (а такий варіант, нажаль, є), контрнаступ може розпочатися ближче до кінця місяця", — попередила Анастасія Макарова.

Нагадаємо, раніше астрологиня проаналізувала гороскоп російської федерації та спрогнозувала, хто може прийти на зміну путіну.