Астролог назвав небезпечні дати для обстрілу України у квітні

Будьте обережні: астрологіня назвала ймовірні дати масованих обстрілів України у квітні
Протягом квітня обстріли українських міст не вщухнуть і навіть можуть посилитися. Про це попередила в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE відома українська астрологиня Анастасія Макарова.
"Найбільша ймовірність масованих ракетних обстрілів або атак безпілотників припадає на такі дати: 1 квітня, період з 5 по 11 квітня, 13-14 квітня, 18-24 квітня та 28 квітня", — прогнозує астрологиня.
-
Польща спрощує видачу карти побиту українським біженцям: що потрібно знати
-
У Мінекономіки анонсували послаблення деяких валютних обмежень для бізнесу
-
У Мелітополі колаборанти почали переховуватися, а Балицький їздить містом у машині "швидкої"
-
Скільки робочих місць може знищити штучний інтелект: дослідники назвали вражаючі цифри
-
ЗСУ знищили майже 173 тисячі російських військових: Генштаб повідомив про свіжі втрати рф
-
Дешевий тариф на світло продовжили до травня: що буде далі
-
"Робота результативна": в ЗСУ розповіли, яка зараз ситуація на Кінбурнській косі
-
В росії заарештували керівника одного із відділів Росгвардії: ISW пояснив, що відбувається у москві
-
У МВФ розповіли, коли розглянуть нову кредитну програму для України
-
Україна отримає від Японії новий пакет допомоги: що до нього увійде
Також, за її словами, у першій половині квітня дуже ймовірний початок контрнаступу ЗСУ або, принаймні, період запеклих боїв.
"Я не можу сказати, що контрнаступ наших військ буде легким. Судячи з аспектів планет, це буде важка боротьба, і з астрологічної точки зору це не найкращий час для контрнаступу. Але Україна отримає допомогу від партнерів. Водночас, існує й інша проекція: якщо з якихось причин поставки озброєння в Україну буде затримано (а такий варіант, нажаль, є), контрнаступ може розпочатися ближче до кінця місяця", — попередила Анастасія Макарова.
Нагадаємо, раніше астрологиня проаналізувала гороскоп російської федерації та спрогнозувала, хто може прийти на зміну путіну.