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18 июня ожидается мощная магнитная буря: какую угрозу несет

18 июня 2023 05:25
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
18 июня ожидается мощная магнитная буря
18 июня ожидается мощная магнитная буря. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

С сегодняшнего дня, 18 июня, ожидается самая продолжительная и интенсивная магнитная буря июня 2023 года. Она продлится несколько дней.

Об этом сообщает Мeteoagent и Центр прогнозирования космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США.

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Астросиноптики сообщают, что нынешняя магнитная буря продержится до вторника, 20 июня.

Таким образом, сильные геомагнитные колебания продлятся целых три дня. Они могут повлиять на самочувствие людей. Особенно метеозависимых и имеющих хронические болезни.

Магнитные бури июня. Фото: Скриншот

Как влияет магнитная буря на организм человека

Эксперты предупреждают, что людей могут накрыть:

  • апатия,
  • тревога,
  • раздражительность,
  • неопределенность в принятии решений,
  • может увеличиться риск образования тромбов,
  • повыситься артериальное давление,
  • усилиться мигрень,
  • головная боль.

Как уберечься во время длительной магнитной бури

Чтобы этот период прошел без серьезных потрясений и стресса, медики советуют заранее подготовиться. Людям с хроническими заболеваниями лучше держать при себе аптечку с необходимыми лекарствами.

  • запастись витаминами и минералами, обогащенными магнием и кальцием, которые повышают устойчивость организма к стрессу;
  • вести здоровый образ жизни;
  • правильно питаться;
  • регулярно заниматься физическими упражнениями;
  • отдыхать должным образом;
  • можно использовать техники релаксации, такие как медитация, йога;
  • Существует еще метод ароматерапии: можно подобрать приятные ароматы, например эфирные масла лаванды, ромашки или мяты.

Напомним, мощные магнитные бури могут значительно усугубить самочувствие человека. Причем некоторые могут ощутить негативное влияние за день до начала геошторма.

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