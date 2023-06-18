18 червня очікується потужна магнітна буря. Фото: Google

Відсьогодні, 18 червня, очікується найтриваліша та найінтенсивніша магнітна буря червня 2023 року. Вона триватиме кілька днів.

Про це повідомляє Мeteoagent та Центр прогнозування космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США.

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Магнітні бурі 18 червня

Астросиноптики повідомляють, що нинішня магнітна буря протримається щонайменше до кінця вівторка, 20 червня.

Таким чином, сильні геомагнітні коливання триватимуть цілих три дні. Вони можуть вплинути на самопочуття людей. Особливо метеозалежних та тих, хто має хронічні хвороби.

Магнітні бурі червня. Фото: Скріншот

Як впливає магнітна буря на організм людини

Експерти попереджають, що людей можуть накрити:

апатія,

тривога,

дратівливість,

невизначеність у прийнятті рішень,

може збільшитись ризик утворення тромбів,

підвищитись артеріальний тиск,

посилитися мігрень,

головний біль.

Як вберегтись під час тривалої магнітної бурі

Аби цей період пройшов без серйозних потрясінь та стресу, медики радять заздалегідь підготуватись. Людям з хронічними захворюваннями краще тримати при собі аптечку з необхідними ліками.

запастися вітамінами та мінералами, збагаченими магнієм та кальцієм, які підвищують стійкість організму до стресу;

вести здоровий спосіб життя;

правильно харчуватися;

регулярно займатися фізичними вправами;

відпочивати належним чином;

можна використовувати техніки релаксації, такі як медитація, йога;

Існує ще метод ароматерапії: можна підібрати приємні аромати, наприклад, ефірні олії лаванди, ромашки або м'яти.

Нагадаємо, потужні магнітні бурі можуть значно погіршити самопочуття людини. Причому деякі можуть відчути негативний вплив за день до початку геошторму.

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