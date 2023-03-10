Zara, Bershka та Pull&Bear повертаються в росію: коли та скільки працівників набирають
Нещодавно стало відомо, що австрійська компанія з виробництва предметів розкоші Swarovski вирішила повністю припинити свою діяльність у росії. А ось деякі інші бренди, навпаки, повертаються на бізнес-арену країни-терориста.
Про це повідомляють росЗМІ.
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Деталі
Магазини іспанської компанії Inditex відновлять роботу в росії під новими назвами вже наступного місяця. Bershka буде перейменована на Ecru, Zara — на Maag, а Pull&Bear стане DUB. Відкриття магазинів було перенесено через лютневі землетруси в Туреччині. Компанії активно набирають 4500 персоналу.
"За нашою інформацією, клепати світшоти, лонгсліви та шкарпетки з новими бирками будуть на турецьких та китайських заводах. Індонезії, Бангладеш та Іспанії говоримо бувай. Зараз компанія обдзвонює колишніх співробітників і пропонує повернутися до тих самих приміщень. Плюс набирають людей у 240 магазинів по всій країні. Щоб прибралися, навели красу і в них же працювали", — повідомляє один з Telegram-каналів.
Співробітники кажуть, ціни на продукцію не підвищуватимуть. Умови праці: 192 рублі на годину (два з половиною долари) + бонуси від продажу, 9-годинний робочий день.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в росії на полицях великих профільних мереж магазинів знову з'являться популярні закордонні спиртні напої — віскі Johnnie Walker та лікер Jagermeister. Їх паралельно збираються завезти російські дистриб'ютори.