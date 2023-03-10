Один из магазинов Zara

Недавно стало известно, что австрийская компания по производству предметов роскоши Swarovski решила полностью прекратить свою деятельность в россии. А вот некоторые другие бренды, напротив, возвращаются на бизнес-арену страны-террориста.

Об этом сообщают росСМИ.

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Магазины испанской компании Inditex возобновлят работу в россии под новыми названиями уже в следующем месяце. Bershka будет переименована в Ecru, Zara — на Maag, а Pull&Bear станет DUB. Открытие магазинов было перенесено из-за февральских землетрясений в Турции. Компании активно набирают 4500 персонала.

"По нашей информации, клепать свитшоты, лонгсливы и носки с новыми бирками будут на турецких и китайских заводах. Индонезии, Бангладеш и Испании говорим пока. Сейчас компания обзванивает бывших сотрудников и предлагает вернуться в те же помещения. Плюс набирают людей в 240 магазинов по стране. Чтобы убрались, привели красоту и в них же работали", — сообщает один из Telegram-каналов.

Сотрудники говорят, что цены на продукцию не будут повышать. Условия труда: 192 рубля в час (два с половиной доллара) + бонусы от продаж, 9-часовой рабочий день.

Напомним, ранее мы писали, что в россии на полках крупных профильных сетей магазинов снова появятся популярные зарубежные спиртные напитки — виски Johnnie Walker и ликер Jagermeister. Их параллельно собираются ввезти российские дистрибьюторы.