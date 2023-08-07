Магнітні бурі сьогодні, 7 серпня: симптоми і наслідки

Жінка страждає від головного болю. Фото: google.com

Сьогодні, 7 серпня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі за сьогодні.

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Очікується, що у понеділок геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня.

Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

"Найпотужнішими є сонячні спалахи X-класу. Такі сильні спалахи трапляються не часто. У разі, якщо вони спрямовані на Землю, такі спалахи та пов'язані з ними КВМ можуть створювати тривалі радіаційні бурі, які можуть пошкодити супутники, системи зв'язку та навіть наземні технології та енергосистеми", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 7 серпня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;

Кількість сонячних плям — 30.

Прогноз магнітних бур на 7-11 серпня 2023 року. Фото: Мeteoagent

Як впливає магнітна буря на організм людини

Сильні бурі можуть вплинути на самопочуття людей. Особливо метеозалежних та тих, хто має хронічні хвороби.

Найчастіше спостерігаються такі симптоми:

головний біль;

запаморочення;

швидка втомлюваність;

сонливість;

порушення сну;

пригнічений настрій;

апатія;

тривога;

дратівливість;

підвищення чи зниження артеріального тиску;

біль у суглобах;

загострення хронічних захворювань.

Нагадаємо, що сильні магнітні бурі дуже впливають на метеозалежних людей. Тому важливо розуміти, як впоратися з поганим самопочуттям людям, які є дуже залежними від погоди, та що варто робити в дні магнітних бур.

Також ми писали, що третій місяць літа 2023 року знову перевірятиме людей на міцність. У серпні очікується кілька магнітних бур різної потужності.