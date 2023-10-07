Як правильно збирати гриби в лісі — що робити, зрізати або зривати

Чоловік збирає гриби у лісі в Карпатах. Фото: sion-tour.com

В Україні триває грибний сезон. В жовтні любителі "тихого полювання" стараються вибратися на природу й набрати повний кошик цих ароматних лісових дарів. Та перед грибниками постає важливе питання — з різати чи висмикувати?

Новини.LIVE розповідає як правильно, а також ділиться цінними порадами, які допоможуть знайти гриби та вберегтися від отруєнь.

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Як правильно збирати гриби — зрізати чи висмикувати

Суперечка про те, як правильно збирати гриби точиться вже давно. Ті, хто за те, що гриб треба зрізувати, стверджують, що таким чином ми зберігаємо грибницю цілою й наступного року на тому ж місці знов вродять грибочки.

Любителі висмикувати або як ще кажуть зривати гриби, стверджують, що при зрізанні залишки гриба, які залишилися в землі, можуть стати сприятливим середовищем для розмноження черв’яків і комах, що не приносить користі природі.



То хто ж насправді правий?

Як зазначають фахівці з вивчення грибів, і перший, і другий спосіб може завдати шкоду грибниці, адже при зрізанні на зріз може потрапити інфекція, яка перейде далі в грибницю і та захворіє. А при висмикуванні також можна пошкодити грибницю.

Найкращим способом з точки зору мікологів буде акуратно викрутити ніжку з субстрату, а потім вже обрізати бруд та зайве. Тож, ніж у будь-якому випадку стане в пригоді.

Скористатися ним також доведеться, якщо ніжка гриба щільно притиснута до землі, а значить, викрутити немає можливості.

Збір грибів у лісі восени. Фото: google.com

Які гриби можна знайти в українських лісах у жовтні

У жовтні українці можуть зустріти у лісах такі види грибів:

білі гриби;

підберезники;

підосиновики;

польські;

маслюки;

печериці;

сироїжки;

опеньки;

грузді.

Де і коли краще шукати гриби

Найкраще виходити на "тихе полювання" у вологу погоду або після дощу, а гриби шукати в сухих місцях, на пагорбах, сонячних галявинах і на узліссях.

Якщо вийти у ліс в суху та сонячну погоду, то гриби знайдете біля вологих місць, в тіні дерев, серед моху і в густій траві.

Якщо ви знайшли один гриб, сідайте біля нього і огляньте околиці. Багато грибів ростуть в колоніях поруч один з одним.

Дівчина з кошиком грибів у лісі. Фото: google.com

Як вдало зібрати врожай лісових грибів — поради грибникам

Дотримуйтеся цих простих правил і "тихе полювання" принесе вам тільки задоволення:

не збирайте незнайомі гриби, вони можуть виявитися отруйними;

не беріть гриби, які мають неприємний запах;

не збирайте їстівні гриби, які ростуть поруч з отруйними;

після збору гриби кладіть в кошик капелюшками вниз. Так вони менше ушкодяться при транспортуванні;

покриття з моху не знімайте відразу — з ним гриб краще зберігається. Мох краще очистити прямо перед приготуванням гриба;

тендітні та ламкі гриби, такі як сироїжки та вовнянки, краще зберігати окремо від важких і великих грибів.

Раніше ми публікували детальний календар грибника на осінь 2023 року, який допоможе вибрати найвдаліші дні для тихого полювання.

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