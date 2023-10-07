Как правильно собирать грибы в лесу — что делать, срезать или срывать

Мужчина собирает грибы в лесу в Карпатах. Фото: sion-tour.com

В Украине идет грибной сезон. В октябре любители "тихой охоты" стараются выбраться на природу и набрать полную корзину этих ароматных лесных даров. Но перед грибниками встает важный вопрос — срезать или выдергивать?

Новини.LIVE рассказывает как правильно, а также делится ценными советами, которые помогут найти грибы и уберечься от отравлений.

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Как правильно собирать грибы — срезать или выдергивать

Спор о том, как правильно собирать грибы идет уже давно. Те, кто за то, что гриб нужно срезать, утверждают, что таким образом мы храним грибницу целой и в следующем году на том же месте снова уродят грибочки.

Любители выдергивать или как еще говорят срывать грибы, утверждают, что при срезании оставшиеся в земле остатки гриба могут стать благоприятной средой для размножения червей и насекомых, не приносящей пользы природе.



Так кто же на самом деле прав?

Как отмечают специалисты по изучению грибов, и первый, и второй способ может нанести вред грибнице, ведь при срезке на срез может попасть инфекция, которая перейдет дальше в грибницу и та заболеет. А при выдергивании также можно повредить грибницу.

Лучшим способом с точки зрения микологов будет аккуратно выкрутить ножку из субстрата, а затем уже обрезать грязь и лишнее. Итак, нож в любом случае пригодится.

Воспользоваться им также придется, если ножка гриба плотно прижата к земле, а значит выкрутить нет возможности.

Сбор грибов в лесу осенью. Фото: google.com

Какие грибы можно найти в украинских лесах в октябре

В октябре украинцы могут встретить в лесах следующие виды грибов:

белые грибы;

подберезовики;

подосиновики;

польские;

маслята;

шампиньоны;

сыроежки;

опята;

грузди.

Где и когда лучше искать грибы

Лучше всего выходить на "тихую охоту" во влажную погоду или после дождя, а грибы искать в сухих местах, на холмах, солнечных лужайках и на опушках.

Если выйти в лес в сухую и солнечную погоду, то грибы найдете у влажных мест, в тени деревьев, среди мха и в густой траве.

Если вы нашли один гриб, садитесь возле него и осмотрите окрестности. Многие грибы растут в колониях рядом друг с другом.

Девушка с корзиной грибов в лесу. Фото: google.com

Как удачно собрать урожай лесных грибов — советы грибникам

Следуйте этим простым правилам и "тихая охота" доставит вам только удовольствие:

не собирайте незнакомые грибы, они могут оказаться ядовитыми;

не берите грибы, имеющие неприятный запах;

не собирайте съедобные грибы, растущие рядом с ядовитыми;

после сбора грибы кладите в корзину шляпками вниз. Так они меньше повредятся при транспортировке;

покрытие с мха не снимайте сразу — с ним гриб лучше сохраняется. Мох лучше очистить прямо перед приготовлением гриба;

хрупкие и ломкие грибы, такие как сыроежки, лучше хранить отдельно от тяжелых и крупных грибов.

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