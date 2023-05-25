Зірка Інтернету: пінгвін, який ледь врятувався з крижини

Пінгвіни на крижині. Фото: Національний антарктичний науковий центр

Маленьке пінгвеня стало справжньою зіркою Інтернету. Відеоролик з ним набирає шаленої популярності.

Ролик під назвою "Вперед, маленька рок-зірка" вже набрав рекордні 137 мільйонів переглядів в TikTok.

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На кадрах видно, як тваринка біжить по крижині, що відколюється. Іноді здається, що пінгвін не встигне врятуватися і заради порятунку йому доведеться пірнути у воду. Але останньої миті він таки встигає повернутися до своєї родини. На нього чекають ще кілька тваринок. Все закінчується хепі-ендом.

Нагадаємо, в селі Леляки, що на Полтавщині, у національному парку "Пирятинський" на гнізді птахів встановили камеру і запустили цілодобову трансляцію. На відео можна побачити гніздо лелеки Грицька та його "дружини" Одарки, а також маленьких пташенят. Цілодобовий стрім триває на YouTube-каналі "Лелека Грицько".