Зірка Інтернету: пінгвін, який ледь врятувався з крижини
Маленьке пінгвеня стало справжньою зіркою Інтернету. Відеоролик з ним набирає шаленої популярності.
Ролик під назвою "Вперед, маленька рок-зірка" вже набрав рекордні 137 мільйонів переглядів в TikTok.
На кадрах видно, як тваринка біжить по крижині, що відколюється. Іноді здається, що пінгвін не встигне врятуватися і заради порятунку йому доведеться пірнути у воду. Але останньої миті він таки встигає повернутися до своєї родини. На нього чекають ще кілька тваринок. Все закінчується хепі-ендом.
@derik.munson0
A video from a few years back while down in Antarctica.#golittlerockstar♬ Pope Is a Rockstar - SALES
Нагадаємо, в селі Леляки, що на Полтавщині, у національному парку "Пирятинський" на гнізді птахів встановили камеру і запустили цілодобову трансляцію. На відео можна побачити гніздо лелеки Грицька та його "дружини" Одарки, а також маленьких пташенят. Цілодобовий стрім триває на YouTube-каналі "Лелека Грицько".