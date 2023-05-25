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Звезда Интернета: пингвин, который чудом спасся из льдины

25 мая 2023 03:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Звезда Интернета: пингвин, который чудом спасся из льдины
Пингвины на льдине. Фото: Национальный антарктический научный центр
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Маленький пингвиненок стал настоящей звездой Интернета. Видеоролик с ним набирает бешеную популярность.

Ролик под названием "Вперед, маленькая рок-звезда" уже набрал рекордные 137 миллионов просмотров в TikTok.

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На кадрах видно, как животное бежит по откалывающейся льдине. Иногда кажется, что пингвин не успеет спастись и ради спасения ему придется нырнуть в воду. Но в последний момент он успевает вернуться к своей семье. Его ждут еще несколько животных. Все заканчивается хеппи-эндом.

@derik.munson0

Video от нескольких лет назад, когда в Antarctica. #golittlerockstar

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Напомним, в селе Леляки Полтавской области в национальном парке "Пирятинский" на гнезде птиц установили камеру и запустили круглосуточную трансляцию. На видео можно увидеть гнездо аиста Грицька и его "жены" Одарки, а также маленьких птенцов. Круглосуточный стрим продолжается на YouTube-канале "Аист Грицько".

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