Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Лайфстайл arrow За три фестивалі київського "Куража" зібрали 7 млн грн на благодійність arrow

За три фестивалі київського "Куража" зібрали 7 млн грн на благодійність

27 жовтня 2023 16:15
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
За три фестивалі київського "Куража" зібрали 7 млн грн на благодійність
Відвідувачі київського фестивалю "Кураж". Фото: "Кураж"
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

"Кураж" — це фестиваль, де люди отримують можливість попрацювати, продати речі і задонатити на благодійність. Протягом трьох "Куражів", які відбулись у літньому сезоні 2023 року, команді вдалося зібрати сім мільйонів гривень.

Про це повідомляє "ТиКиїв".

Читайте також:

Благодійні збори на "Куражі"

"Кураж" — це київський фестиваль, де майже кожною дією чи покупкою відвідувачі можуть долучитися до благодійності.

Цього літа на майданчику Garage нарахували по 15 000 гостей на кожній із барахолок. До "Куражу" цьогоріч доєдналися і понад 100 відомих українців, які брали участь в Зірковій алеї "Куражу" і збирали на благодійність. Одному з учасників вдалось зібрати 230 000 гривень, це рекорд. 

Протягом трьох "Куражів", які відбулись у літньому сезоні-2023, команді вдалося зібрати 7 мільйонів гривень.

Куди витратили кошти:

  • 2,5 млн грн — на закупівлю засобів тактичної медицини;
  • 1,6 млн грн — на психологічну допомогу, реабілітацію постраждалим від війни;
  • 1,5 млн грн — на протезування поранених військових;
  • 890 тис грн — облаштування укриття в Охматдиті;
  • 150 тис грн — відновлення житла родини з Ірпеня;
  • 150 тис грн — на допомогу тваринам;
  • 150 тис грн — на рятувальну місію на Херсонщині після підриву Каховської ГЕС.

"Кураж" під час війни

"З Фондом "Маша" ми зробили зону психологічної допомоги в критичних станах, щоб допомагати людям, які могли навіть неочікувано для себе відчути дискомфорт, наприклад у натовпі чи від музики", — зазначили засновники проєкту.

Військові на Кураж
Один з військових відвідав "Кураж". Фото: "Кураж"
Військові на кураж
Один з військових відвідав "Кураж". Фото: "Кураж"

На кожному "Куражі" є зона Superhumans, де можна поспілкуватися з військовими, що проходять реабілітацію після поранень, де можна спробувати, як працюють протези, або спробувати пройтись за допомогою колісного крісла. Це все об'єднує людей з різним наразі досвідом, допомагає краще зрозуміти одне одного.

Нагадаємо, у Києві почала роботу виставка експозицій, створених сучасними українськими митцями з уламків зброї та техніки. Залишки знарядь вбивства були зібрані волонтерами в українських містах, які зазнали масованих обстрілів російської армії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

06:40Ціни на брухт у жовтні: скільки коштує 1 кг чорних металів в Україні

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі