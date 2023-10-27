За три фестивалі київського "Куража" зібрали 7 млн грн на благодійність

Відвідувачі київського фестивалю "Кураж". Фото: "Кураж"

"Кураж" — це фестиваль, де люди отримують можливість попрацювати, продати речі і задонатити на благодійність. Протягом трьох "Куражів", які відбулись у літньому сезоні 2023 року, команді вдалося зібрати сім мільйонів гривень.

Про це повідомляє "ТиКиїв".

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Благодійні збори на "Куражі"

"Кураж" — це київський фестиваль, де майже кожною дією чи покупкою відвідувачі можуть долучитися до благодійності.

Цього літа на майданчику Garage нарахували по 15 000 гостей на кожній із барахолок. До "Куражу" цьогоріч доєдналися і понад 100 відомих українців, які брали участь в Зірковій алеї "Куражу" і збирали на благодійність. Одному з учасників вдалось зібрати 230 000 гривень, це рекорд.

Протягом трьох "Куражів", які відбулись у літньому сезоні-2023, команді вдалося зібрати 7 мільйонів гривень.

Куди витратили кошти:

2,5 млн грн — на закупівлю засобів тактичної медицини;

1,6 млн грн — на психологічну допомогу, реабілітацію постраждалим від війни;

1,5 млн грн — на протезування поранених військових;

890 тис грн — облаштування укриття в Охматдиті;

150 тис грн — відновлення житла родини з Ірпеня;

150 тис грн — на допомогу тваринам;

150 тис грн — на рятувальну місію на Херсонщині після підриву Каховської ГЕС.

"Кураж" під час війни

"З Фондом "Маша" ми зробили зону психологічної допомоги в критичних станах, щоб допомагати людям, які могли навіть неочікувано для себе відчути дискомфорт, наприклад у натовпі чи від музики", — зазначили засновники проєкту.

Один з військових відвідав "Кураж". Фото: "Кураж"

Один з військових відвідав "Кураж". Фото: "Кураж"

На кожному "Куражі" є зона Superhumans, де можна поспілкуватися з військовими, що проходять реабілітацію після поранень, де можна спробувати, як працюють протези, або спробувати пройтись за допомогою колісного крісла. Це все об'єднує людей з різним наразі досвідом, допомагає краще зрозуміти одне одного.

Нагадаємо, у Києві почала роботу виставка експозицій, створених сучасними українськими митцями з уламків зброї та техніки. Залишки знарядь вбивства були зібрані волонтерами в українських містах, які зазнали масованих обстрілів російської армії.