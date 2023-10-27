За три фестиваля киевского "Куража" собрали 7 млн грн на благотворительность

Посетители киевского фестиваля "Кураж". Фото: "Кураж"

"Кураж" — это фестиваль, где люди получают возможность поработать, продать вещи и задонатить на благотворительность. В течение трех "Куражей", которые прошли в летнем сезоне 2023, команде удалось собрать семь миллионов гривен.

Об этом сообщает "ТиКиїв".

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Благотворительные сборы на "Кураже"

"Кураж" — это киевский фестиваль, где почти каждым действием или покупкой посетители могут приобщиться к благотворительности.

Этим летом на площадке Garage насчитали по 15 000 гостей на каждой из барахолок. К "Куражу" в этом году присоединились более 100 известных украинцев, участвовавших в Звездной аллее "Куража" и собиравшихся на благотворительность. Одному из участников удалось собрать 230 тысяч гривен, это рекорд.

В течение трех "Куражей", которые прошли в летнем сезоне-2023, команде удалось собрать 7 миллионов гривен.

Куда потратили средства:

2,5 млн грн — на закупку средств тактической медицины;

1,6 млн грн — на психологическую помощь, реабилитацию пострадавшим от войны;

1,5 млн грн — на протезирование раненых военных;

890 тыс грн — обустройство укрытия в Охматдете;

150 тыс грн — восстановление жилья семьи из Ирпеня;

150 тыс грн — в помощь животным;

150 тыс грн — на спасательную миссию в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС.

"Кураж" во время войны

"С Фондом "Маша" мы сделали зону психологической помощи в критических состояниях, чтобы помогать людям, которые могли даже неожиданно для себя почувствовать дискомфорт, например в толпе или от музыки", — отметили основатели проекта.

Один из военных посетил "Кураж". Фото: "Кураж"

Один из военных посетил "Кураж". Фото: "Кураж"

На каждом "Кураже" есть зона Superhumans, где можно пообщаться с военными, проходящими реабилитацию после ранений, где можно попробовать, как работают протезы, или пройтись с помощью колесного кресла. Это все объединяет людей с разным опытом, помогает лучше понять друг друга.

Напомним, в Киеве начала работу выставка экспозиций, созданных современными украинскими художниками по обломкам оружия и техники. Остатки орудий убийства были собраны волонтерами в украинских городах, подвергшихся массированным обстрелам российской армии.