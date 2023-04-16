З Великоднем 2023 — привітання у віршах, прозі та листівках

Великдень 2023: найщиріші привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 16 квітня, українці святкують велике та світле свято Великдень. У цей день заведено проводити час із родиною, ходити до храму та, звісно, залишати привітання для рідних і друзів.
Новини.LIVE зробило велику добірку найкращих привітань із цим великим та світлим святом у віршах, прозі та яскравих листівках.
Привітання з Великоднем у прозі
Христос Воскрес! Нехай яскраве світло цього великого свята осяє сьогодні весь світ, подарує надію, радість і щастя людям. І нехай сьогодні та завжди душа твоя іскриться вірою, помисли — добром, а серце — любов’ю.
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Христос Воскрес! Бажаю весняного тепла у серці, процвітання, миру та благоденства.
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Вітаю з цим світлим святом. І в цей недільний день хочеться побажати блага і добра. Нехай на душі буде тепло і спокій, над головою буде мирне небо, а поруч — улюблені та веселі рідні та друзі. Нехай це свято подарує розуміння, гармонію і радість. Бажаю, щоб всі жалі та образи пішли геть, а залишилися тільки любов і щастя.
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Христос Воскрес! Сердечно вітаю зі святом Святої Пасхи. Від усієї душі бажаю, щоб радість Воскресіння Христового наповнювала серце, а світло Божественної любові зігрівало рідних і близьких
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Христос Воскрес! У це світле свято, можна тільки побажати здоров’я, щастя, любові, миру та душевного спокою. Нехай у вашому домі завжди буде тепло і затишно. Завжди вас оточує розуміння, любов і турбота!
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Вітаю зі світлим святом Пасхи! Нехай зійде на твій дім благодать, мир і спокій. Нехай панують у вашій родині любов і доброта, турбота один про одного. Здоров’я і щастя Вам та вашим близьким. Нехай життя буде наповнене веселощами та радістю.
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З сердечним трепетом вітаю з Великим святом Святої Пасхи! Зустрічайте його з чистою душею і добрим сумлінням. Бажаю земних благ, духовного розвитку, душевного спокою, Божого промислу і волі у всіх справах і починаннях. Радості торжества, міцної віри та безмежної любові!
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Зі світлим Великоднем вітаю! Христос воскрес, і нехай він подарує вам богатирське здоров’я, світлої долі, прекрасного настрою, гармонійного єднання з собою. Щастя вам, а також тепла та затишку будинку!
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Вітаю з Великоднем! Тобі бажаю ясного сонця над головою, позитивних думок, добрих вчинків, привітних посмішок, безмежного кохання і море блаженства.
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Вітаємо Вас зі світлим святом Христового Воскресіння, нехай передзвін великодніх дзвонів принесе Вам лише благі вісті, нехай Ваше серце наповниться радістю, хай віра допомагає Вам долати труднощі.
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Христос Воскрес! Бажаю всім добра, злагоди та щастя. Цінуймо прості речі й події, терпляче ставитися до всього, бути вдячними за все те, що маємо. І Господь нам дарує більше. Щастя знаходиться в наших руках і бажаю всім грамотно ним розпоряджатися.
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Христос Воскрес! У світлий і урочистий день Великодня бажаю добра, добробуту і миру вашому дому! Нехай життя оновиться разом з природою, нехай почуття світлої радості не покидає душу як можна довше. Бажаю гармонії, любові, сімейного затишку і щастя!
Вітаю з Великоднем воскресінням! Нехай Господь пошле добробут, мир і радість вашому дому. Нехай у душі буде гармонія та спокій, здоров’я буде міцним, а любов наповнює серце та осяює все навколо.
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Христос Воскрес. У це світле свято, можна тільки побажати здоров’я, щастя, любові, миру та душевного спокою. Нехай у вашому домі завжди буде тепло і затишно. Завжди вас оточує розуміння, любов і турбота!
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Христос Воскрес! Ясніє сонечко і квітне світ увесь! І ронять Ангели Тобі пір’їнки з крил — на знак того, що Бог Тебе благословив! Веселих свят!
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Мої найкращі побажання миру і спокою в цей Великдень! Адже велика Божа ласка Великодня - це надія, загальна християнська надія, що змушує кожного з нас вірити в Бога, у його остаточний тріумф, у його доброту і любов, які ніхто й ніщо не зможе зламати. Вітаю!
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Сьогодні — найсвітліше свято в році. Чути передзвін дзвонів, християнський світ осяяний радістю, добром та добротою. Нехай Господь береже у вашому домі злагоду, а в душі спокій. Христос Воскрес! Зі святом!
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Нехай це величне свято наповнить серце світлими почуттями надії та любові, дарує щастя та добро. Бажаю Вам радості, здоров’я, добробуту. Христос Воскрес!
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Зі святим Великоднем усіх вітаю! Бажаю вам мої добрі, тепла серцевого, ніжності душевної, доброти справжньої, непідробної щирості та любові безмежної! Нехай добро переможе зло, гордість і лінощі програють працьовитості та поблажливості та нехай миром, і вашими серцями править любов!
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Вітаю зі світлим святом Великодня! Бажаю багато чудес і захоплень, величезного щастя у твоїй родині та мирного світлого блага. Здоров'я тобі, безмежної любові, невичерпного достатку й процвітання.
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Вітаємо зі Світлим Христовим Воскресінням. Світла і добра, благоденства і процвітання, віри та любові вам. Миру і щастя дому вашому, Вам, рідним і близьким. Христос Воскрес!
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Сьогодні — найсвітліше свято в році. Чути передзвін дзвонів, християнський світ осяяний радістю, добром та добротою. Нехай Господь береже у вашому домі злагоду, а в душі спокій. Христос Воскрес, зі святом!
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Вітаємо вас із світлим і радісним святом – Великоднем. Бажаю вам щастя і радості, віри і благополуччя! Нехай чудесне свято Пасхи принесе любов та світло у вашу родину, щирість та добро у взаємини, а головне – здоров'я і мир. Нехай господня ласка вас зігріває і навчає щастя. Христос Воскрес!
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Вітаю вас із Великим днем Христового Воскресіння! Зичу вам міцного здоров'я, щастя і доброї долі. Хай ваші серця наповнюються радістю, а Великодні дзвони, духмяна паска, писанки принесуть у ваші оселі мир, злагоду, світлу радість!
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Нехай у серці панує лише світло, в будинку — затишок і добробут, у близьких — міцне здоров'я і радість у душі. Світле свято Великдень — день, коли, здавалося б, неможливе може стати дійсністю, тому не переставай вірити. Зі святом!
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Вітаю з Великоднем! Тобі бажаю ясного сонця над головою, позитивних думок, добрих вчинків, привітних посмішок, безмежного кохання і море блаженства.
Великдень 2023 — привітання у віршах українською мовою
Нехай свято Великоднє
Благословіння шле Господнє!
Хай якір щастя й миру
Тримає міцно Україну.
Воїнам вклоняймось низько!
Перемога дуже близько!
***
Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска,
Шматочок сальця, запашная ковбаска,
І писанок пару з корінчиком хрону,
Хай плине достаток до Вашого дому!
Христос воскрес!
***
З вогнем благодатним Великдень почався,
Надію в серця він усім принесе,
І щастя у кожну домівку порине,
Зі словами вітання Христос Воскрес!
***
Весна розквітла наче казка,
І сяє сонцем височінь небес.
Вітаю я зі світлим святом Пасхи!
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
***
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
Ясніє сонечко.
Радіє світ увесь.
Нехай у серці віра і добро панує.
Хай щиру радість писанки дарують!
Світлого свята!
***
Хай мир у серці Вашому панує.
Хай ангел Божий щастя Вам дарує.
Ісус Христос — здоров’я шле з небес.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
***
Радість з неба нам являє,
Паска красна десь вітає,
Радуйтеся щиро нині —
Бог дав щастя всій родині,
Бог дав радість нам з небес —
Христос воскрес!
Христос воскрес!
***
Під зорями весна ще буде спати,
Ще місто мла вкриватиме густа,
А ми до церкви підем привітати
Воскреслого Христа.
А в церкві так велично, світло буде,
Заграють дзвони із церковних веж,
І разом з ними заспівають люди:
Христос воскрес!
У поле, в ліс, де сніг останній тане,
У досвіток покотиться луна.
А там зі сну прокинеться і встане
Дзвінка весна.
***
Хай сповнює душу краса великодня
І радість оселиться в серці сьогодні!
Хай милують око веснянії квіти,
І будуть щасливі дорослі та діти!!
Христос Воскрес!
Котилася писаночка з гори на долину,
Прикотилась прямісінько до нас у гостину,
А за нею йде Великдень, несе білу паску,
Дзвонить в дзвони, всім дарує радощі і ласку.
Відчиняймо воротонька, гостоньків вітаймо,
Христос воскрес! усі разом мерщій заспіваймо.
***
Смачної Паски,
Довгої ковбаски,
Твердого холодця,
Крутого яйця,
Смачного хрону,
Міцного самогону!
Христос Воскрес!
***
Нехай Божа ласка
Зійде з небес,
Смачна буде паска,
Христос Воскрес!
***
Хай лине увись передзвін великодній,
І кличе молитва душу в політ!
Хай зійдуть на землю щедроти Господні
І крила розгорне оновлений світ!
***
Христос воскрес! — десь пролунало,
І на душі святково стало.
Ось кошики із рушниками
Несуть до церкви із пасками.
Святково свічки засвітились,
І всі частунки освятились.
Христос воскрес — лунають дзвони.
***
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Ясніє сонечко. Радіє світ увесь.
Нехай у серці віра і добро панує.
Хай щиру радість писанки дарують!
***
З Великоднем тебе
Я щиро привітаю!
Хай Бог тобі в житті
У всьому помагає!
Нехай дарує Ангел,
Любов тобі з небес!
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
***
Христос воскрес — квітує Україна,
Наш край в веснянім маєві чудес,
Звучить медово мова солов’їна.
Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Усім міцного здоров’я!
***
Зійшло Воскресіння,
На благо й спасіння!
Родина у колі,
Веселі й здорові,
Хай живеться всім у щасті,
Хай всі дні стають ще кращі!
***
Горять свічки, зорять ікони.
Земля в молитві до небес.
Христос Воскрес лунають дзвони,
дзвенять Воістину Воскрес.
Смачної пасхи!
***
Радісно співають солов’ї,
Бо на Землю зійшли ангели й святі,
День Воскресіння прославляти,
Свято Великодня величати!
Хай у кожному живе надія,
Й проростаюча незгасна мрія,
Мирне небо нам всміхалось,
Щастя всюди розпилялось!
***
Нехай Свята Паска,
І Господня ласка,
Оберігає вашу родину,
Кожен день, і кожну годину!
Віри, Надії і Любові,
Щиро бажаємо вам доволі!
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
***
Діти писанки фарбують,
Матері печуть паски,
Всі чекають з нетерпінням
Божого Воскресіння!
В храмах йде богослужіння,
Вдячні ми всі за спасіння!
Сина Божого славімо,
Всім на світі розповімо,
Що Христос Воскрес!
***
Дзвони гучно сповіщають,
Що Ісус Воскрес,
Християни поспішають
На освячений процес!
Хай Господь оберігає,
Вашу всю родину,
І хай доля посилає,
Нам щасливу днину!
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
Великдень 16 квітня — привітання у листівках
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