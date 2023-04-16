З Великоднем 2023 — привітання у віршах, прозі та листівках

Українка на святковому богослужінні. Фото: Сергей Козлов/KHARKIV Today

Сьогодні, 16 квітня, українці святкують велике та світле свято Великдень. У цей день заведено проводити час із родиною, ходити до храму та, звісно, залишати привітання для рідних і друзів.

Новини.LIVE зробило велику добірку найкращих привітань із цим великим та світлим святом у віршах, прозі та яскравих листівках.

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Привітання з Великоднем у прозі

Христос Воскрес! Нехай яскраве світло цього великого свята осяє сьогодні весь світ, подарує надію, радість і щастя людям. І нехай сьогодні та завжди душа твоя іскриться вірою, помисли — добром, а серце — любов’ю.

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Христос Воскрес! Бажаю весняного тепла у серці, процвітання, миру та благоденства.

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Вітаю з цим світлим святом. І в цей недільний день хочеться побажати блага і добра. Нехай на душі буде тепло і спокій, над головою буде мирне небо, а поруч — улюблені та веселі рідні та друзі. Нехай це свято подарує розуміння, гармонію і радість. Бажаю, щоб всі жалі та образи пішли геть, а залишилися тільки любов і щастя.

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Христос Воскрес! Сердечно вітаю зі святом Святої Пасхи. Від усієї душі бажаю, щоб радість Воскресіння Христового наповнювала серце, а світло Божественної любові зігрівало рідних і близьких

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Христос Воскрес! У це світле свято, можна тільки побажати здоров’я, щастя, любові, миру та душевного спокою. Нехай у вашому домі завжди буде тепло і затишно. Завжди вас оточує розуміння, любов і турбота!

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Вітаю зі світлим святом Пасхи! Нехай зійде на твій дім благодать, мир і спокій. Нехай панують у вашій родині любов і доброта, турбота один про одного. Здоров’я і щастя Вам та вашим близьким. Нехай життя буде наповнене веселощами та радістю.

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З сердечним трепетом вітаю з Великим святом Святої Пасхи! Зустрічайте його з чистою душею і добрим сумлінням. Бажаю земних благ, духовного розвитку, душевного спокою, Божого промислу і волі у всіх справах і починаннях. Радості торжества, міцної віри та безмежної любові!

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Зі світлим Великоднем вітаю! Христос воскрес, і нехай він подарує вам богатирське здоров’я, світлої долі, прекрасного настрою, гармонійного єднання з собою. Щастя вам, а також тепла та затишку будинку!

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Вітаю з Великоднем! Тобі бажаю ясного сонця над головою, позитивних думок, добрих вчинків, привітних посмішок, безмежного кохання і море блаженства.

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Вітаємо Вас зі світлим святом Христового Воскресіння, нехай передзвін великодніх дзвонів принесе Вам лише благі вісті, нехай Ваше серце наповниться радістю, хай віра допомагає Вам долати труднощі.

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Христос Воскрес! Бажаю всім добра, злагоди та щастя. Цінуймо прості речі й події, терпляче ставитися до всього, бути вдячними за все те, що маємо. І Господь нам дарує більше. Щастя знаходиться в наших руках і бажаю всім грамотно ним розпоряджатися.

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Христос Воскрес! У світлий і урочистий день Великодня бажаю добра, добробуту і миру вашому дому! Нехай життя оновиться разом з природою, нехай почуття світлої радості не покидає душу як можна довше. Бажаю гармонії, любові, сімейного затишку і щастя!

Вітаю з Великоднем воскресінням! Нехай Господь пошле добробут, мир і радість вашому дому. Нехай у душі буде гармонія та спокій, здоров’я буде міцним, а любов наповнює серце та осяює все навколо.

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Христос Воскрес. У це світле свято, можна тільки побажати здоров’я, щастя, любові, миру та душевного спокою. Нехай у вашому домі завжди буде тепло і затишно. Завжди вас оточує розуміння, любов і турбота!

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Христос Воскрес! Ясніє сонечко і квітне світ увесь! І ронять Ангели Тобі пір’їнки з крил — на знак того, що Бог Тебе благословив! Веселих свят!

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Мої найкращі побажання миру і спокою в цей Великдень! Адже велика Божа ласка Великодня - це надія, загальна християнська надія, що змушує кожного з нас вірити в Бога, у його остаточний тріумф, у його доброту і любов, які ніхто й ніщо не зможе зламати. Вітаю!

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Сьогодні — найсвітліше свято в році. Чути передзвін дзвонів, християнський світ осяяний радістю, добром та добротою. Нехай Господь береже у вашому домі злагоду, а в душі спокій. Христос Воскрес! Зі святом!

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Нехай це величне свято наповнить серце світлими почуттями надії та любові, дарує щастя та добро. Бажаю Вам радості, здоров’я, добробуту. Христос Воскрес!

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Зі святим Великоднем усіх вітаю! Бажаю вам мої добрі, тепла серцевого, ніжності душевної, доброти справжньої, непідробної щирості та любові безмежної! Нехай добро переможе зло, гордість і лінощі програють працьовитості та поблажливості та нехай миром, і вашими серцями править любов!

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Вітаю зі світлим святом Великодня! Бажаю багато чудес і захоплень, величезного щастя у твоїй родині та мирного світлого блага. Здоров'я тобі, безмежної любові, невичерпного достатку й процвітання.

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Вітаємо зі Світлим Христовим Воскресінням. Світла і добра, благоденства і процвітання, віри та любові вам. Миру і щастя дому вашому, Вам, рідним і близьким. Христос Воскрес!

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Сьогодні — найсвітліше свято в році. Чути передзвін дзвонів, християнський світ осяяний радістю, добром та добротою. Нехай Господь береже у вашому домі злагоду, а в душі спокій. Христос Воскрес, зі святом!

***

Вітаємо вас із світлим і радісним святом – Великоднем. Бажаю вам щастя і радості, віри і благополуччя! Нехай чудесне свято Пасхи принесе любов та світло у вашу родину, щирість та добро у взаємини, а головне – здоров'я і мир. Нехай господня ласка вас зігріває і навчає щастя. Христос Воскрес!

***

Вітаю вас із Великим днем Христового Воскресіння! Зичу вам міцного здоров'я, щастя і доброї долі. Хай ваші серця наповнюються радістю, а Великодні дзвони, духмяна паска, писанки принесуть у ваші оселі мир, злагоду, світлу радість!

***

Нехай у серці панує лише світло, в будинку — затишок і добробут, у близьких — міцне здоров'я і радість у душі. Світле свято Великдень — день, коли, здавалося б, неможливе може стати дійсністю, тому не переставай вірити. Зі святом!

***

Вітаю з Великоднем! Тобі бажаю ясного сонця над головою, позитивних думок, добрих вчинків, привітних посмішок, безмежного кохання і море блаженства.

Великдень 2023 — привітання у віршах українською мовою

Нехай свято Великоднє

Благословіння шле Господнє!

Хай якір щастя й миру

Тримає міцно Україну.

Воїнам вклоняймось низько!

Перемога дуже близько!

***

Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска,

Шматочок сальця, запашная ковбаска,

І писанок пару з корінчиком хрону,

Хай плине достаток до Вашого дому!

Христос воскрес!

***

З вогнем благодатним Великдень почався,

Надію в серця він усім принесе,

І щастя у кожну домівку порине,

Зі словами вітання Христос Воскрес!

***

Весна розквітла наче казка,

І сяє сонцем височінь небес.

Вітаю я зі світлим святом Пасхи!

Христос Воскрес!

Воістину Воскрес!

***

Христос Воскрес!

Воістину Воскрес!

Ясніє сонечко.

Радіє світ увесь.

Нехай у серці віра і добро панує.

Хай щиру радість писанки дарують!

Світлого свята!

***

Хай мир у серці Вашому панує.

Хай ангел Божий щастя Вам дарує.

Ісус Христос — здоров’я шле з небес.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

***

Радість з неба нам являє,

Паска красна десь вітає,

Радуйтеся щиро нині —

Бог дав щастя всій родині,

Бог дав радість нам з небес —

Христос воскрес!

Христос воскрес!

***

Під зорями весна ще буде спати,

Ще місто мла вкриватиме густа,

А ми до церкви підем привітати

Воскреслого Христа.

А в церкві так велично, світло буде,

Заграють дзвони із церковних веж,

І разом з ними заспівають люди:

Христос воскрес!

У поле, в ліс, де сніг останній тане,

У досвіток покотиться луна.

А там зі сну прокинеться і встане

Дзвінка весна.

***

Хай сповнює душу краса великодня

І радість оселиться в серці сьогодні!

Хай милують око веснянії квіти,

І будуть щасливі дорослі та діти!!

Христос Воскрес!

Котилася писаночка з гори на долину,

Прикотилась прямісінько до нас у гостину,

А за нею йде Великдень, несе білу паску,

Дзвонить в дзвони, всім дарує радощі і ласку.

Відчиняймо воротонька, гостоньків вітаймо,

Христос воскрес! усі разом мерщій заспіваймо.

***

Смачної Паски,

Довгої ковбаски,

Твердого холодця,

Крутого яйця,

Смачного хрону,

Міцного самогону!

Христос Воскрес!

***

Нехай Божа ласка

Зійде з небес,

Смачна буде паска,

Христос Воскрес!

***

Хай лине увись передзвін великодній,

І кличе молитва душу в політ!

Хай зійдуть на землю щедроти Господні

І крила розгорне оновлений світ!

***

Христос воскрес! — десь пролунало,

І на душі святково стало.

Ось кошики із рушниками

Несуть до церкви із пасками.

Святково свічки засвітились,

І всі частунки освятились.

Христос воскрес — лунають дзвони.

***

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Ясніє сонечко. Радіє світ увесь.

Нехай у серці віра і добро панує.

Хай щиру радість писанки дарують!

***

З Великоднем тебе

Я щиро привітаю!

Хай Бог тобі в житті

У всьому помагає!

Нехай дарує Ангел,

Любов тобі з небес!

Христос Воскрес!

Воістину Воскрес!

***

Христос воскрес — квітує Україна,

Наш край в веснянім маєві чудес,

Звучить медово мова солов’їна.

Христос воскрес!

Воістину воскрес!

Усім міцного здоров’я!

***

Зійшло Воскресіння,

На благо й спасіння!

Родина у колі,

Веселі й здорові,

Хай живеться всім у щасті,

Хай всі дні стають ще кращі!

***

Горять свічки, зорять ікони.

Земля в молитві до небес.

Христос Воскрес лунають дзвони,

дзвенять Воістину Воскрес.

Смачної пасхи!

***

Радісно співають солов’ї,

Бо на Землю зійшли ангели й святі,

День Воскресіння прославляти,

Свято Великодня величати!

Хай у кожному живе надія,

Й проростаюча незгасна мрія,

Мирне небо нам всміхалось,

Щастя всюди розпилялось!

***

Нехай Свята Паска,

І Господня ласка,

Оберігає вашу родину,

Кожен день, і кожну годину!

Віри, Надії і Любові,

Щиро бажаємо вам доволі!

Христос Воскрес!

Воістину Воскрес!

***

Діти писанки фарбують,

Матері печуть паски,

Всі чекають з нетерпінням

Божого Воскресіння!

В храмах йде богослужіння,

Вдячні ми всі за спасіння!

Сина Божого славімо,

Всім на світі розповімо,

Що Христос Воскрес!

***

Дзвони гучно сповіщають,

Що Ісус Воскрес,

Християни поспішають

На освячений процес!

Хай Господь оберігає,

Вашу всю родину,

І хай доля посилає,

Нам щасливу днину!

Христос Воскрес!

Воістину Воскрес!

Великдень 16 квітня — привітання у листівках

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