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Великдень 2023: найщиріші привітання у прозі, віршах та листівках

16 квітня 2023 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
З Великоднем 2023 — привітання у віршах, прозі та листівках
Українка на святковому богослужінні. Фото: Сергей Козлов/KHARKIV Today
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Сьогодні, 16 квітня, українці святкують велике та світле свято Великдень. У цей день заведено проводити час із родиною, ходити до храму та, звісно, залишати привітання для рідних і друзів.

Новини.LIVE зробило велику добірку найкращих привітань із цим великим та світлим святом у віршах, прозі та яскравих листівках.

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Привітання з Великоднем у прозі

Христос Воскрес! Нехай яскраве світло цього великого свята осяє сьогодні весь світ, подарує надію, радість і щастя людям. І нехай сьогодні та завжди душа твоя іскриться вірою, помисли — добром, а серце — любов’ю.

***

Христос Воскрес! Бажаю весняного тепла у серці, процвітання, миру та благоденства.

***

Вітаю з цим світлим святом. І в цей недільний день хочеться побажати блага і добра. Нехай на душі буде тепло і спокій, над головою буде мирне небо, а поруч — улюблені та веселі рідні та друзі. Нехай це свято подарує розуміння, гармонію і радість. Бажаю, щоб всі жалі та образи пішли геть, а залишилися тільки любов і щастя.

***

Христос Воскрес! Сердечно вітаю зі святом Святої Пасхи. Від усієї душі бажаю, щоб радість Воскресіння Христового наповнювала серце, а світло Божественної любові зігрівало рідних і близьких

***

Христос Воскрес! У це світле свято, можна тільки побажати здоров’я, щастя, любові, миру та душевного спокою. Нехай у вашому домі завжди буде тепло і затишно. Завжди вас оточує розуміння, любов і турбота! 

*** 

Вітаю зі світлим святом Пасхи! Нехай зійде на твій дім благодать, мир і спокій. Нехай панують у вашій родині любов і доброта, турбота один про одного. Здоров’я і щастя Вам та вашим близьким. Нехай життя буде наповнене веселощами та радістю.

***

З сердечним трепетом вітаю з Великим святом Святої Пасхи! Зустрічайте його з чистою душею і добрим сумлінням. Бажаю земних благ, духовного розвитку, душевного спокою, Божого промислу і волі у всіх справах і починаннях. Радості торжества, міцної віри та безмежної любові!

***

Зі світлим Великоднем вітаю! Христос воскрес, і нехай він подарує вам богатирське здоров’я, світлої долі, прекрасного настрою, гармонійного єднання з собою. Щастя вам, а також тепла та затишку будинку!

***

Вітаю з Великоднем! Тобі бажаю ясного сонця над головою, позитивних думок, добрих вчинків, привітних посмішок, безмежного кохання і море блаженства.

***

Вітаємо Вас зі світлим святом Христового Воскресіння, нехай передзвін великодніх дзвонів принесе Вам лише благі вісті, нехай Ваше серце наповниться радістю, хай віра допомагає Вам долати труднощі.

*** 

Христос Воскрес! Бажаю всім добра, злагоди та щастя. Цінуймо прості речі й події, терпляче ставитися до всього, бути вдячними за все те, що маємо. І Господь нам дарує більше. Щастя знаходиться в наших руках і бажаю всім грамотно ним розпоряджатися.

***

Христос Воскрес! У світлий і урочистий день Великодня бажаю добра, добробуту і миру вашому дому! Нехай життя оновиться разом з природою, нехай почуття світлої радості не покидає душу як можна довше. Бажаю гармонії, любові, сімейного затишку і щастя!

Великдень 2023 — привітання у віршах українською мовою

Вітаю з Великоднем воскресінням! Нехай Господь пошле добробут, мир і радість вашому дому. Нехай у душі буде гармонія та спокій, здоров’я буде міцним, а любов наповнює серце та осяює все навколо.

***

Христос Воскрес. У це світле свято, можна тільки побажати здоров’я, щастя, любові, миру та душевного спокою. Нехай у вашому домі завжди буде тепло і затишно. Завжди вас оточує розуміння, любов і турбота!

***

Христос Воскрес! Ясніє сонечко і квітне світ увесь! І ронять Ангели Тобі пір’їнки з крил — на знак того, що Бог Тебе благословив! Веселих свят!

***

Мої найкращі побажання миру і спокою в цей Великдень! Адже велика Божа ласка Великодня - це надія, загальна християнська надія, що змушує кожного з нас вірити в Бога, у його остаточний тріумф, у його доброту і любов, які ніхто й ніщо не зможе зламати. Вітаю!

***

Сьогодні — найсвітліше свято в році. Чути передзвін дзвонів, християнський світ осяяний радістю, добром та добротою. Нехай Господь береже у вашому домі злагоду, а в душі спокій. Христос Воскрес! Зі святом!

***

Нехай це величне свято наповнить серце світлими почуттями надії та любові, дарує щастя та добро. Бажаю Вам радості, здоров’я, добробуту. Христос Воскрес!

***

Зі святим Великоднем усіх вітаю! Бажаю вам мої добрі, тепла серцевого, ніжності душевної, доброти справжньої, непідробної щирості та любові безмежної! Нехай добро переможе зло, гордість і лінощі програють працьовитості та поблажливості та нехай миром, і вашими серцями править любов!

***

Вітаю зі світлим святом Великодня! Бажаю багато чудес і захоплень, величезного щастя у твоїй родині та мирного світлого блага. Здоров'я тобі, безмежної любові, невичерпного достатку й процвітання.

***

Вітаємо зі Світлим Христовим Воскресінням. Світла і добра, благоденства і процвітання, віри та любові вам. Миру і щастя дому вашому, Вам, рідним і близьким. Христос Воскрес!

***

Сьогодні — найсвітліше свято в році. Чути передзвін дзвонів, християнський світ осяяний радістю, добром та добротою. Нехай Господь береже у вашому домі злагоду, а в душі спокій. Христос Воскрес, зі святом!

***

Вітаємо вас із світлим і радісним святом – Великоднем. Бажаю вам щастя і радості, віри і благополуччя! Нехай чудесне свято Пасхи принесе любов та світло у вашу родину, щирість та добро у взаємини, а головне – здоров'я і мир. Нехай господня ласка вас зігріває і навчає щастя. Христос Воскрес!

***

Вітаю вас із Великим днем Христового Воскресіння! Зичу вам міцного здоров'я, щастя і доброї долі. Хай ваші серця наповнюються радістю, а Великодні дзвони, духмяна паска, писанки принесуть у ваші оселі мир, злагоду, світлу радість!

***

Нехай у серці панує лише світло, в будинку — затишок і добробут, у близьких — міцне здоров'я і радість у душі. Світле свято Великдень — день, коли, здавалося б, неможливе може стати дійсністю, тому не переставай вірити. Зі святом!

***

Вітаю з Великоднем! Тобі бажаю ясного сонця над головою, позитивних думок, добрих вчинків, привітних посмішок, безмежного кохання і море блаженства.

Великдень 2023 — привітання у віршах українською мовою

Великдень 2023 — привітання у віршах українською мовою

Нехай свято Великоднє
Благословіння шле Господнє!
Хай якір щастя й миру
Тримає міцно Україну.
Воїнам вклоняймось низько!
Перемога дуже близько!

***

Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска, 
Шматочок сальця, запашная ковбаска, 
І писанок пару з корінчиком хрону, 
Хай плине достаток до Вашого дому! 
Христос воскрес!

***

З вогнем благодатним Великдень почався,
Надію в серця він усім принесе,
І щастя у кожну домівку порине,
Зі словами вітання Христос Воскрес!

***

Весна розквітла наче казка, 
І сяє сонцем височінь небес.
Вітаю я зі світлим святом Пасхи! 
Христос Воскрес! 
Воістину Воскрес! 

*** 

Христос Воскрес! 
Воістину Воскрес! 
Ясніє сонечко.
Радіє світ увесь. 
Нехай у серці віра і добро панує. 
Хай щиру радість писанки дарують! 
Світлого свята!

***

Хай мир у серці Вашому панує.
Хай ангел Божий щастя Вам дарує.
Ісус Христос — здоров’я шле з небес.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

***

Радість з неба нам являє,
Паска красна десь вітає,
Радуйтеся щиро нині —
Бог дав щастя всій родині,
Бог дав радість нам з небес —
Христос воскрес!
Христос воскрес!

***

Під зорями весна ще буде спати, 
Ще місто мла вкриватиме густа, 
А ми до церкви підем привітати 
Воскреслого Христа. 
А в церкві так велично, світло буде, 
Заграють дзвони із церковних веж, 
І разом з ними заспівають люди: 
Христос воскрес!
У поле, в ліс, де сніг останній тане, 
У досвіток покотиться луна. 
А там зі сну прокинеться і встане 
Дзвінка весна.

***

Хай сповнює душу краса великодня
І радість оселиться в серці сьогодні!
Хай милують око веснянії квіти,
І будуть щасливі дорослі та діти!!
Христос Воскрес!

Привітання з Великоднем у прозі

Котилася писаночка з гори на долину, 
Прикотилась прямісінько до нас у гостину, 
А за нею йде Великдень, несе білу паску, 
Дзвонить в дзвони, всім дарує радощі і ласку. 
Відчиняймо воротонька, гостоньків вітаймо, 
Христос воскрес! усі разом мерщій заспіваймо.

***

Смачної Паски, 
Довгої ковбаски,
Твердого холодця,
Крутого яйця,
Смачного хрону,
Міцного самогону!
Христос Воскрес!

***

Нехай Божа ласка 
Зійде з небес,
Смачна буде паска,
Христос Воскрес!

***

Хай лине увись передзвін великодній,
І кличе молитва душу в політ!
Хай зійдуть на землю щедроти Господні
І крила розгорне оновлений світ!

***

Христос воскрес! — десь пролунало,
І на душі святково стало.
Ось кошики із рушниками
Несуть до церкви із пасками.
Святково свічки засвітились,
І всі частунки освятились.
Христос воскрес — лунають дзвони.

***

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Ясніє сонечко. Радіє світ увесь.
Нехай у серці віра і добро панує.
Хай щиру радість писанки дарують!

***

З Великоднем тебе
Я щиро привітаю!
Хай Бог тобі в житті
У всьому помагає!
Нехай дарує Ангел,
Любов тобі з небес!
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!

***

Христос воскрес — квітує Україна,
Наш край в веснянім маєві чудес,
Звучить медово мова солов’їна.
Христос воскрес! 
Воістину воскрес!
Усім міцного здоров’я!

***

Зійшло Воскресіння,
На благо й спасіння!
Родина у колі,
Веселі й здорові,
Хай живеться всім у щасті,
Хай всі дні стають ще кращі!

***

Горять свічки, зорять ікони.
Земля в молитві до небес.
Христос Воскрес лунають дзвони,
дзвенять Воістину Воскрес.
Смачної пасхи!

***

Радісно співають солов’ї,
Бо на Землю зійшли ангели й святі,
День Воскресіння прославляти,
Свято Великодня величати!
Хай у кожному живе надія,
Й проростаюча незгасна мрія,
Мирне небо нам всміхалось,
Щастя всюди розпилялось!

***

Нехай Свята Паска,
І Господня ласка,
Оберігає вашу родину,
Кожен день, і кожну годину!
Віри, Надії і Любові,
Щиро бажаємо вам доволі!
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!

***

Діти писанки фарбують,
Матері печуть паски,
Всі чекають з нетерпінням
Божого Воскресіння!
В храмах йде богослужіння,
Вдячні ми всі за спасіння!
Сина Божого славімо,
Всім на світі розповімо,
Що Христос Воскрес!

***

Дзвони гучно сповіщають,
Що Ісус Воскрес,
Християни поспішають
На освячений процес!
Хай Господь оберігає,
Вашу всю родину,
І хай доля посилає,
Нам щасливу днину!
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!

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