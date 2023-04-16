С Пасхой 2023 — поздравления в стихах, прозе и открытках

Пасха 2023: самые искренние поздравления в прозе, стихах и открытках
Сегодня, 16 апреля, украинцы празднуют большой и светлый праздник Пасха. В этот день принято проводить время с семьей, ходить в храм и, конечно, оставлять поздравления для родных и друзей.
Новини.LIVE сделало большую подборку лучших поздравлений с этим большим и светлым праздником в стихах, прозе и ярких открытках.
Пасха 2023 — поздравления в прозе
Христос Воскрес! Пусть яркий свет этого великого праздника озарит сегодня весь мир, подарит надежду, радость и счастье людям. И пусть сегодня и всегда душа твоя искриется верой, помыслы — добром, а сердце — любовью.
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Христос Воскрес! Желаю весеннего тепла в сердце, процветания, мира и благоденствия.
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Поздравляю с этим светлым праздником. И в этот воскресный день хочется пожелать блага и добра. Пусть на душе будет тепло и спокойствие, над головой будет мирное небо, а рядом любимые и веселые родные и друзья. Пусть этот праздник подарит понимание, гармонию и радость. Желаю, чтобы все жалости и обиды ушли, а остались только любовь и счастье.
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Христос Воскрес! Сердечно поздравляю с праздником Святой Пасхи. От всей души желаю, чтобы радость Воскресения Христова наполняла сердце, а свет Божественной любви согревал родных и близких
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Христос Воскрес! В этот светлый праздник можно только пожелать здоровья, счастья, любви, мира и душевного покоя. Пусть в вашем доме всегда будет тепло и уютно. Всегда вас окружает понимание, любовь и забота!
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Поздравляю со светлым праздником Пасхи! Пусть сойдет на твой дом благодать, мир и покой. Пусть господствуют в вашей семье любовь и доброта, забота друг о друге. Здоровье и счастье вам и вашим близким. Пусть жизнь будет наполнена весельем и радостью.
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С сердечным трепетом поздравляю с Великим праздником Святой Пасхи! Встречайте его с чистой душой и доброй совестью. Желаю земных благ, духовного развития, душевного покоя, Божьего промысла и воли во всех делах и начинаниях. Радости торжества, крепкой веры и безграничной любви!
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Со светлой Пасхой поздравляю! Христос воскрес, и пусть он подарит вам богатырское здоровье, светлую судьбу, прекрасное настроение, гармоничное единение с собой. Счастья вам, а также тепла и уюта дома!
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Поздравляю с Пасхой! Тебе желаю ясного солнца над головой, положительных мыслей, добрых поступков, приветливых улыбок, безграничной любви и море блаженства.
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Поздравляем Вас со светлым праздником Христова Воскресения, пусть колокольный звон колоколов принесет Вам только благие вести, пусть Ваше сердце наполнится радостью, пусть вера помогает Вам преодолевать трудности.
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Христос Воскрес! Желаю всем добра, согласия и счастья. Ценим простые вещи и события, терпеливо относиться ко всему, быть благодарными за все то, что имеем. И Господь нам дарит больше. Счастье находится в наших руках и желаю всем грамотно им распоряжаться.
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Христос Воскрес! В светлый и торжественный день Пасхи желаю добра, благополучия и мира вашему дому! Пусть жизнь обновится вместе с природой, пусть чувство светлой радости не покидает душу как можно дольше. Желаю гармонии, любви, семейного уюта и счастья!
Поздравляю с Пасхой воскресением! Пусть Господь пошлет благополучие, мир и радость вашему дому. Пусть в душе будет гармония и спокойствие, здоровье будет крепким, а любовь наполняет сердце и озаряет все вокруг.
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Христос Воскрес. В этот светлый праздник можно только пожелать здоровья, счастья, любви, мира и душевного покоя. Пусть в вашем доме всегда будет тепло и уютно. Всегда вас окружает понимание, любовь и забота!
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Христос Воскрес! Яснеет солнышко и цветет весь мир! И роняют Ангелы Тебе перышки из крыльев – в знак того, что Бог Тебя благословил! Веселых праздников!
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Мои лучшие пожелания мира и спокойствия в эту Пасху! Ведь великая Божья благодать Пасхи — это надежда, всеобщая христианская надежда, заставляющая каждого из нас верить в Бога, в его окончательный триумф, в его доброту и любовь, которые никто и ничто не сможет сломить. Поздравляю!
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Сегодня — самый светлый праздник в году. Слышен звон колоколов, христианский мир озарен радостью, добром и добротой. Да хранит Господь в вашем доме согласие, а в душе покой. Христос Воскрес! С праздником!
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Пусть этот величественный праздник наполнит сердце светлыми чувствами надежды и любви, дарит счастье и добро. Желаю Вам радости, здоровья, благополучия. Христос Воскрес!
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Со святой Пасхой всех поздравляю! Желаю вам мои добрые, тепла сердечного, нежности душевной, доброты настоящей, неподдельной искренности и любви безграничной! Пусть добро победит зло, гордость и лень проигрывают трудолюбию и снисхождению и пусть миром, и вашими сердцами правит любовь!
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Поздравляю со светлым праздником Пасхи! Желаю много чудес и восторгов, огромного счастья в твоей семье и мирного светлого блага. Здоровье тебе, безграничной любви, неисчерпаемого достатка и процветания.
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Поздравляем со Светлым Христовым Воскресением. Светлая и добрая, благоденствия и процветания, веры и любви вам. Мира и счастья дому вашему, Вам, родным и близким. Христос Воскрес!
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Сегодня — самый светлый праздник в году. Слышен звон колоколов, христианский мир озарен радостью, добром и добротой. Да хранит Господь в вашем доме согласие, а в душе покой. Христос Воскрес с праздником!
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Поздравляем вас со светлым и радостным праздником — Пасхой. Желаю вам счастья и радости, веры и благополучия! Пусть чудесный праздник Пасхи принесет любовь и свет в вашу семью, искренность и добро во взаимоотношениях, а главное — здоровье и мир. Пусть Господня ласка вас согревает и учит счастью. Христос Воскрес!
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Поздравляю вас с Великим днем воскресения Христова! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и доброй судьбы. Пусть ваши сердца наполняются радостью, а Пасхальные колокола, душистый кулич, писанки принесут в ваши дома мир, согласие, светлую радость!
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Пусть в сердце царит только свет, в доме — уют и благополучие, у близких — крепкое здоровье и радость в душе. Светлый праздник Пасха — день, когда, казалось бы, невозможное может стать действительностью, поэтому не переставай верить. С праздником!
***
Поздравляю с Пасхой! Тебе желаю ясного солнца над головой, положительных мыслей, добрых поступков, приветливых улыбок, безграничной любви и море блаженства.
Поздравления с Пасхой в стихах
Пусть праздник Пасхи
Благословение шлет Господне!
Пусть якорь счастья и мира
Держит крепко Украину.
Воинам поклоняемся низко!
Победа очень близко!
***
Пусть в корзину вам лягут баранчик и кулич,
Кусочек сальца, душистая колбаска,
И писанок пару с корешком хрена,
Пусть растет достаток к Вашему дому!
Христос воскрес!
***
С огнем благодатным Пасха началась,
Надежду в сердца он всем принесет,
И счастье в каждый дом погрузится,
Со словами приветствия Христос Воскрес!
***
Весна расцвела как сказка,
И сияет солнцем возвышенность небес.
Поздравляю я со светлым праздником Пасхи!
Христос Воскрес!
Воистину Воскрес!
***
Христос Воскрес!
Воистину Воскрес!
Яснее солнышко.
Радуется мир весь.
Пусть в сердце вера и добро властвует.
Пусть искреннюю радость писанки дарят!
Светлый праздник!
***
Пусть мир в сердце вашем царит.
Пусть ангел Божий счастья Вам дарит.
Иисус Христос — здоровье шлет с небес.
Христос Воскрес! Воистину Воскрес!
***
Радость с неба нам являет,
Кулич красный где-то приветствует,
Радуйтесь искренне ныне.
Бог дал счастье всей семье,
Бог дал радость нам с небес.
Христос воскрес!
Христос воскрес!
***
Под звездами весна еще будет спать,
Еще город мла будет покрывать густая,
А мы в церковь пойдем поздравить
Воскресшего Христа.
А в церкви так величественно, свет будет,
Заиграют колокола с церковных башен,
И вместе с ними споют люди:
Христос воскрес!
В поле, в лес, где снег последний тает,
В рассвете покатится эхо.
А там со сна проснется и встанет
Звонка весна.
***
Пусть наполняет душу красота Пасхи
И радость поселится сегодня в сердце!
Пусть милуют глаз весенние цветы,
И будут счастливые взрослые и дети!
Христос Воскрес!
Катилась писаночка с горы на долину,
Прикатилась прямиком к нам в гости,
А за ней следует Пасха, несет белый кулич,
Звонит в колокола, всем дарит радость и ласку.
Открываем воротушка, гостям приветствуем,
Христос воскрес! все вместе будем споем.
***
Вкусный кулич,
длинной колбаски,
Твердого студня,
Крутое яйцо,
Вкусного хрена,
Крепкого самогона!
Христос Воскрес!
***
Пусть Боже милость
Сойдет с небес,
Вкусная будет кулич,
Христос Воскрес!
***
Пусть несется ввысь перезвон пасхальный,
И зовет молитва душу в полет!
Пусть сойдут на землю щедроты Господни
И крылья развернет обновленный мир!
***
Христос воскрес! — где-то прозвучало,
И на душе празднично стало.
Вот корзины с полотенцами
Несут в церковь с ремнями.
Празднично свечи засветились,
И все угощения освятились.
Христос воскрес — звон колоколов.
***
Христос Воскрес! Воистину Воскрес!
Яснее солнышко. Радуется мир весь.
Пусть в сердце вера и добро властвует.
Пусть искреннюю радость писанки дарят!
***
С Пасхой тебя
Я искренне поздравлю!
Пусть Бог тебе в жизни
Во всем помогает!
Пусть дарит Ангел,
Любовь тебе с небес!
Христос Воскрес!
Воистину Воскрес!
***
Христос воскрес.
Наш край в весеннем мае чудес,
Звучит медово язык соловьиной.
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Всем крепкого здоровья!
***
Взошло Воскресение,
Во благо и спасение!
Семья в кругу,
Веселые и здоровые,
Да здравствует всем в счастье,
Пусть все дни становятся еще лучше!
***
Горят свечи, вспахивают иконы.
Земля в молитве к небесам.
Христос Воскрес раздаются колокола,
звенят Воистину Воскрес.
Вкусная пасха!
***
Радостно поют соловьи,
Ибо на Землю взошли ангелы и святые,
День Воскресения прославлять,
Праздник Пасхи величать!
Пусть в каждом живет надежда,
И прорастающая неугасимая мечта,
Мирное небо нам улыбалось,
Счастье повсюду распылялось!
***
Пусть Праздник Паска,
И благодать Господня,
Оберегает вашу семью,
Каждый день, и каждый час!
Веры, Надежды и Любви,
Искренне желаем вам достаточно!
Христос Воскрес!
Воистину Воскрес!
***
Дети писанки красят,
Матери пекут пояса,
Все ждут с нетерпением
Божьего Воскресения!
В храмах идет богослужение,
Все мы благодарны за спасение!
Сына Божия славим,
Всем на свете расскажем,
Что Христос Воскрес!
***
Колокола громко извещают,
Что Иисус Воскрес,
Христиане спешат
На освященный процесс!
Пусть Господь хранит,
Вашу всю семью,
И пусть судьба посылает,
Нам счастливый день!
Христос Воскрес!
Воистину Воскрес!
Пасха 16 апреля — поздравления в открытках
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