С Пасхой 2023 — поздравления в стихах, прозе и открытках

Украинка на праздничном богослужении. Фото: Сергей Козлов/KHARKIV Today

Сегодня, 16 апреля, украинцы празднуют большой и светлый праздник Пасха. В этот день принято проводить время с семьей, ходить в храм и, конечно, оставлять поздравления для родных и друзей.

Новини.LIVE сделало большую подборку лучших поздравлений с этим большим и светлым праздником в стихах, прозе и ярких открытках.

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Пасха 2023 — поздравления в прозе

Христос Воскрес! Пусть яркий свет этого великого праздника озарит сегодня весь мир, подарит надежду, радость и счастье людям. И пусть сегодня и всегда душа твоя искриется верой, помыслы — добром, а сердце — любовью.

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Христос Воскрес! Желаю весеннего тепла в сердце, процветания, мира и благоденствия.

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Поздравляю с этим светлым праздником. И в этот воскресный день хочется пожелать блага и добра. Пусть на душе будет тепло и спокойствие, над головой будет мирное небо, а рядом любимые и веселые родные и друзья. Пусть этот праздник подарит понимание, гармонию и радость. Желаю, чтобы все жалости и обиды ушли, а остались только любовь и счастье.

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Христос Воскрес! Сердечно поздравляю с праздником Святой Пасхи. От всей души желаю, чтобы радость Воскресения Христова наполняла сердце, а свет Божественной любви согревал родных и близких

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Христос Воскрес! В этот светлый праздник можно только пожелать здоровья, счастья, любви, мира и душевного покоя. Пусть в вашем доме всегда будет тепло и уютно. Всегда вас окружает понимание, любовь и забота!

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Поздравляю со светлым праздником Пасхи! Пусть сойдет на твой дом благодать, мир и покой. Пусть господствуют в вашей семье любовь и доброта, забота друг о друге. Здоровье и счастье вам и вашим близким. Пусть жизнь будет наполнена весельем и радостью.

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С сердечным трепетом поздравляю с Великим праздником Святой Пасхи! Встречайте его с чистой душой и доброй совестью. Желаю земных благ, духовного развития, душевного покоя, Божьего промысла и воли во всех делах и начинаниях. Радости торжества, крепкой веры и безграничной любви!

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Со светлой Пасхой поздравляю! Христос воскрес, и пусть он подарит вам богатырское здоровье, светлую судьбу, прекрасное настроение, гармоничное единение с собой. Счастья вам, а также тепла и уюта дома!

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Поздравляю с Пасхой! Тебе желаю ясного солнца над головой, положительных мыслей, добрых поступков, приветливых улыбок, безграничной любви и море блаженства.

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Поздравляем Вас со светлым праздником Христова Воскресения, пусть колокольный звон колоколов принесет Вам только благие вести, пусть Ваше сердце наполнится радостью, пусть вера помогает Вам преодолевать трудности.

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Христос Воскрес! Желаю всем добра, согласия и счастья. Ценим простые вещи и события, терпеливо относиться ко всему, быть благодарными за все то, что имеем. И Господь нам дарит больше. Счастье находится в наших руках и желаю всем грамотно им распоряжаться.

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Христос Воскрес! В светлый и торжественный день Пасхи желаю добра, благополучия и мира вашему дому! Пусть жизнь обновится вместе с природой, пусть чувство светлой радости не покидает душу как можно дольше. Желаю гармонии, любви, семейного уюта и счастья!

Поздравляю с Пасхой воскресением! Пусть Господь пошлет благополучие, мир и радость вашему дому. Пусть в душе будет гармония и спокойствие, здоровье будет крепким, а любовь наполняет сердце и озаряет все вокруг.

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Христос Воскрес. В этот светлый праздник можно только пожелать здоровья, счастья, любви, мира и душевного покоя. Пусть в вашем доме всегда будет тепло и уютно. Всегда вас окружает понимание, любовь и забота!

***

Христос Воскрес! Яснеет солнышко и цветет весь мир! И роняют Ангелы Тебе перышки из крыльев – в знак того, что Бог Тебя благословил! Веселых праздников!

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Мои лучшие пожелания мира и спокойствия в эту Пасху! Ведь великая Божья благодать Пасхи — это надежда, всеобщая христианская надежда, заставляющая каждого из нас верить в Бога, в его окончательный триумф, в его доброту и любовь, которые никто и ничто не сможет сломить. Поздравляю!

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Сегодня — самый светлый праздник в году. Слышен звон колоколов, христианский мир озарен радостью, добром и добротой. Да хранит Господь в вашем доме согласие, а в душе покой. Христос Воскрес! С праздником!

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Пусть этот величественный праздник наполнит сердце светлыми чувствами надежды и любви, дарит счастье и добро. Желаю Вам радости, здоровья, благополучия. Христос Воскрес!

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Со святой Пасхой всех поздравляю! Желаю вам мои добрые, тепла сердечного, нежности душевной, доброты настоящей, неподдельной искренности и любви безграничной! Пусть добро победит зло, гордость и лень проигрывают трудолюбию и снисхождению и пусть миром, и вашими сердцами правит любовь!

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Поздравляю со светлым праздником Пасхи! Желаю много чудес и восторгов, огромного счастья в твоей семье и мирного светлого блага. Здоровье тебе, безграничной любви, неисчерпаемого достатка и процветания.

***

Поздравляем со Светлым Христовым Воскресением. Светлая и добрая, благоденствия и процветания, веры и любви вам. Мира и счастья дому вашему, Вам, родным и близким. Христос Воскрес!

***

Сегодня — самый светлый праздник в году. Слышен звон колоколов, христианский мир озарен радостью, добром и добротой. Да хранит Господь в вашем доме согласие, а в душе покой. Христос Воскрес с праздником!

***

Поздравляем вас со светлым и радостным праздником — Пасхой. Желаю вам счастья и радости, веры и благополучия! Пусть чудесный праздник Пасхи принесет любовь и свет в вашу семью, искренность и добро во взаимоотношениях, а главное — здоровье и мир. Пусть Господня ласка вас согревает и учит счастью. Христос Воскрес!

***

Поздравляю вас с Великим днем воскресения Христова! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и доброй судьбы. Пусть ваши сердца наполняются радостью, а Пасхальные колокола, душистый кулич, писанки принесут в ваши дома мир, согласие, светлую радость!

***

Пусть в сердце царит только свет, в доме — уют и благополучие, у близких — крепкое здоровье и радость в душе. Светлый праздник Пасха — день, когда, казалось бы, невозможное может стать действительностью, поэтому не переставай верить. С праздником!

***

Поздравляю с Пасхой! Тебе желаю ясного солнца над головой, положительных мыслей, добрых поступков, приветливых улыбок, безграничной любви и море блаженства.

Поздравления с Пасхой в стихах

Пусть праздник Пасхи

Благословение шлет Господне!

Пусть якорь счастья и мира

Держит крепко Украину.

Воинам поклоняемся низко!

Победа очень близко!

***

Пусть в корзину вам лягут баранчик и кулич,

Кусочек сальца, душистая колбаска,

И писанок пару с корешком хрена,

Пусть растет достаток к Вашему дому!

Христос воскрес!

***

С огнем благодатным Пасха началась,

Надежду в сердца он всем принесет,

И счастье в каждый дом погрузится,

Со словами приветствия Христос Воскрес!

***

Весна расцвела как сказка,

И сияет солнцем возвышенность небес.

Поздравляю я со светлым праздником Пасхи!

Христос Воскрес!

Воистину Воскрес!

***

Христос Воскрес!

Воистину Воскрес!

Яснее солнышко.

Радуется мир весь.

Пусть в сердце вера и добро властвует.

Пусть искреннюю радость писанки дарят!

Светлый праздник!

***

Пусть мир в сердце вашем царит.

Пусть ангел Божий счастья Вам дарит.

Иисус Христос — здоровье шлет с небес.

Христос Воскрес! Воистину Воскрес!

***

Радость с неба нам являет,

Кулич красный где-то приветствует,

Радуйтесь искренне ныне.

Бог дал счастье всей семье,

Бог дал радость нам с небес.

Христос воскрес!

Христос воскрес!

***

Под звездами весна еще будет спать,

Еще город мла будет покрывать густая,

А мы в церковь пойдем поздравить

Воскресшего Христа.

А в церкви так величественно, свет будет,

Заиграют колокола с церковных башен,

И вместе с ними споют люди:

Христос воскрес!

В поле, в лес, где снег последний тает,

В рассвете покатится эхо.

А там со сна проснется и встанет

Звонка весна.

***

Пусть наполняет душу красота Пасхи

И радость поселится сегодня в сердце!

Пусть милуют глаз весенние цветы,

И будут счастливые взрослые и дети!

Христос Воскрес!

Катилась писаночка с горы на долину,

Прикатилась прямиком к нам в гости,

А за ней следует Пасха, несет белый кулич,

Звонит в колокола, всем дарит радость и ласку.

Открываем воротушка, гостям приветствуем,

Христос воскрес! все вместе будем споем.

***

Вкусный кулич,

длинной колбаски,

Твердого студня,

Крутое яйцо,

Вкусного хрена,

Крепкого самогона!

Христос Воскрес!

***

Пусть Боже милость

Сойдет с небес,

Вкусная будет кулич,

Христос Воскрес!

***

Пусть несется ввысь перезвон пасхальный,

И зовет молитва душу в полет!

Пусть сойдут на землю щедроты Господни

И крылья развернет обновленный мир!

***

Христос воскрес! — где-то прозвучало,

И на душе празднично стало.

Вот корзины с полотенцами

Несут в церковь с ремнями.

Празднично свечи засветились,

И все угощения освятились.

Христос воскрес — звон колоколов.

***

Христос Воскрес! Воистину Воскрес!

Яснее солнышко. Радуется мир весь.

Пусть в сердце вера и добро властвует.

Пусть искреннюю радость писанки дарят!

***

С Пасхой тебя

Я искренне поздравлю!

Пусть Бог тебе в жизни

Во всем помогает!

Пусть дарит Ангел,

Любовь тебе с небес!

Христос Воскрес!

Воистину Воскрес!

***

Христос воскрес.

Наш край в весеннем мае чудес,

Звучит медово язык соловьиной.

Христос воскрес!

Воистину воскрес!

Всем крепкого здоровья!

***

Взошло Воскресение,

Во благо и спасение!

Семья в кругу,

Веселые и здоровые,

Да здравствует всем в счастье,

Пусть все дни становятся еще лучше!

***

Горят свечи, вспахивают иконы.

Земля в молитве к небесам.

Христос Воскрес раздаются колокола,

звенят Воистину Воскрес.

Вкусная пасха!

***

Радостно поют соловьи,

Ибо на Землю взошли ангелы и святые,

День Воскресения прославлять,

Праздник Пасхи величать!

Пусть в каждом живет надежда,

И прорастающая неугасимая мечта,

Мирное небо нам улыбалось,

Счастье повсюду распылялось!

***

Пусть Праздник Паска,

И благодать Господня,

Оберегает вашу семью,

Каждый день, и каждый час!

Веры, Надежды и Любви,

Искренне желаем вам достаточно!

Христос Воскрес!

Воистину Воскрес!

***

Дети писанки красят,

Матери пекут пояса,

Все ждут с нетерпением

Божьего Воскресения!

В храмах идет богослужение,

Все мы благодарны за спасение!

Сына Божия славим,

Всем на свете расскажем,

Что Христос Воскрес!

***

Колокола громко извещают,

Что Иисус Воскрес,

Христиане спешат

На освященный процесс!

Пусть Господь хранит,

Вашу всю семью,

И пусть судьба посылает,

Нам счастливый день!

Христос Воскрес!

Воистину Воскрес!

Пасха 16 апреля — поздравления в открытках

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