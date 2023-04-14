Велика субота 15 квітня — важливі традиції, обряди та заборони

Християнські традиції та церковні заборони. Фото: dw.com

Велика або Тиха Субота — остання доба перед Великоднем, який у 2023 році відзначається 16 квітня. Це день примирення, доброти та всепрощення.

Новини.LIVE розповідає про традиції, обряди, прикмети та головні заборони Страсної суботи.

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Велика субота — історія та суть дня

Велика субота зберігає як траурні, так і святкові риси.

Згідно з Євангелієм, у Велику суботу на вимогу юдейських первосвящеників і фарисеїв прокуратор Іудеї Понтій Пілат наказав завалити камінням вхід до печери, де був похований Христос, і поставити біля нього варту, щоб тіло не було викрадено.

Однак, наступного дня камінь від входу було відвалено, а гробниця виявилася порожньою. Христос, як вірять послідовники його вчення, воскрес із мертвих.

Цей день присвячений спогадам про поховання та перебування у труні тіла Ісуса Христа, про те, як він зійшов у пекло, щоб звільнити праведні душі, відкрити для них "ворота раю" і розсіяти темряву. Зокрема, від вічних мук були звільнені старозавітні праведники, Адам і Єва.

Воскресіння Христа відбувається у ніч з Великої суботи на Пасхальну неділю.

Ця субота називається також Тихою. Згідно з традицією, в цей день не можна шумно веселитися, розважатися, сваритися, конфліктувати.

Також Велику суботу ще називають Крашальною, оскільки в цей день збирають великодній кошик і розмальовують крашанки.

Крім того, саме в цей день в храмі Гробу Господнього відбувається диво сходження Благодатного вогню.

Згідно з біблійним переказом, апостол Петро став першим, кому явився благодатний вогонь. Почувши про чудесне воскресіння Ісуса, він вирушив до печери, де лежало тіло вчителя. Увійшовши, Петро побачив яскраве світло, що осяяло гробницю.

Велика субота: традиції та повір'я

Одна з важливих християнських традицій цього дня — сходження Благодатного вогню. Тисячі паломників збираються цього дня у храмі Воскресіння Христового, щоб спостерігати за одним із головних чудес православної церкви.

Багато господарів та господинь саме у суботу готують святкові пасхальні страви, печуть паски та фарбують яйця.

У суботу перед Великоднем необхідно закінчити приготування великоднього кошика.

Велика субота — як краще провести цей день

Велика субота — день доброти, примирення і всепрощення. Цього дня потрібно молитися, надавати допомогу близьким, подавати милостиню та намагатися очиститись від негативних думок.

Дуже добре цього дня зробити благодійний внесок у якийсь із фондів, який допомагає іншим. Особливо у цей непростий для України час.

У ніч з суботи на неділю обов'язково потрібно запалити свічку та знайти час для щиросердої молитви.

Вважається, що той, хто не спить перед Великоднем усю ніч, буде щасливий весь наступний рік.

Що не можна робити у Велику суботу 2023

Оскільки Страсна субота є заключним днем Великого посту, тому рекомендується цієї доби утриматися від м’яса, риби, яєць, молока та алкоголю. Також в цей день слід стримувати усі земні пристрасті.

Окрім цього, у Велику суботу віряни дотримуються наступних заборон:

не можна займатися важкою працею;

влаштовувати генеральне прибирання;

прати;

прасувати;

займатися рукоділлям;

працювати в саду;

лаятися;

лихословити;

злитися;

гніватися;

пліткувати;

веселитися;

влаштовувати вечірки та інші святкування;

ходити на рибалку;

полювати й ображати тварин;

ходити на цвинтар;

відмовляти у проханнях;

скупитися.

Прикмети Великої суботи

Наші пращури дуже часто звертали увагу на прикмети, які помічали у Страсну суботу. Ось список тих, що допоможуть вам передбачити майбутню погоду та уберегтися від неприємностей:

Якщо у Велику суботу ясно і тепло — літо буде таким самим.

Якщо у Велику суботу хмарно — чекай літніх злив та холодів.

Якщо не спати в ніч з суботи на неділю — прикличеш до себе щастя на весь рік.

Хто проведе Страсну суботу в радості та веселощах, буде випивати й колобродити — весь рік він буде плакати та сумувати аж до наступної Пасхи.

Не можна у Велику суботу виносити щось з дому і давати в борг, якщо, звичайно, у вас в планах немає втрати добробут до наступної Пасхи.

Якщо освячене яйце кинути у цей день у воду і вмитися нею, то це зробить людину здоровою та продовжить молодість.

Вважається, що у Страсну суботу не можна відмовляти у проханнях і не скупитися на милостиню для незаможних.

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Де й коли дивитися церемонію сходження благодатного вогню

Трансляцію сходження благодатного вогню 15 квітня можна дивитися у YouTube та в соцмережах, початок приблизно о 12:30 за Києвом.

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали, про важливі традиції на Великдень. Як вірянам необхідно провести цей день.